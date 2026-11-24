Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng, khơi dậy tình yêu sách trong cộng đồng.

Đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có: ông ghiêm Xuân Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, các tác giả đạt giải và đông đảo bạn đọc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày

Với chủ đề “Dấu ấn văn hóa Hải Phòng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam”, không gian trưng bày giới thiệu hơn 2.000 tài liệu gồm sách, báo, tài liệu địa chí cùng các mô hình xếp sách nghệ thuật được sắp đặt công phu. Mỗi chủ đề mang đến những góc nhìn về quá trình hình thành, phát triển của thành phố; những nét đặc sắc trong lịch sử, phong tục, tập quán, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Qua từng trang sách, những câu chuyện về vùng đất Cảng và xứ Đông được giới thiệu sinh động, giúp bạn đọc hiểu thêm về truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hoạt động cũng góp phần đưa sách đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, khuyến khích tinh thần học tập suốt đời.

Giám đốc Thư viện thành phố Nguyễn Thị Giang Thanh phát biểu

Cùng với hoạt động trưng bày, chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi bình chọn ảnh “Sắc màu áo dài và tri thức” năm 2026. Sau thời gian phát động từ ngày 22.10 đến hết ngày 15.11, Cuộc thi thu hút 743 tác phẩm của 478 thí sinh. Qua rà soát, có 662 tác phẩm của 416 thí sinh đủ điều kiện tham gia; trong đó, 80 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Với những góc nhìn sáng tạo, các tác giả đã khắc họa vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam bên những trang sách, trong không gian thư viện, trường học, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của thành phố. Sự kết hợp giữa áo dài và tri thức không chỉ tạo nên những hình ảnh giàu cảm xúc mà còn gửi gắm thông điệp về gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng tình yêu sách và tinh thần học tập suốt đời.

Ban Tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi bình chọn ảnh “Sắc màu áo dài và tri thức” năm 2026

Ban Tổ chức trao 12 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Bình chọn trực tuyến. Những tác phẩm được vinh danh góp phần làm phong phú thêm cách tiếp cận, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sức lan tỏa cho phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Giám đốc Thư viện thành phố Nguyễn Thị Giang Thanh tiếp nhận sách do tác giả Vũ Anh Tuấn trao tặng

Trong khuôn khổ chương trình, Thư viện thành phố tiếp nhận sách do tác giả Vũ Anh Tuấn trao tặng. Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu những tư liệu về lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng.

Đại biểu tham quan trưng bày

Bên cạnh hoạt động trưng bày và cuộc thi ảnh, Thư viện thành phố còn triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam như mô hình “Đọc sách - Ươm mầm tài năng”, Câu lạc bộ đọc sách “Em yêu lịch sử văn hóa quê hương”, “Bánh xe tri thức - sách đến với người dân” và Hội sách ưu đãi, góp phần phát triển văn hóa đọc, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Một số hình ảnh tại chương trình: