Dấu ấn văn hóa Hà Nội, tinh hoa đạo học Quốc Tử Giám hội tụ tại Hội sách quốc tế Frankfurt 2026

Lễ khai mạc Không gian sách Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt do Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì phối hợp với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành tổ chức. Tham dự Lễ khai mạc có ông Lưu Xuân Đồng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt; bà Nicole Grüner, Giám đốc Tài chính và kinh doanh của Tổ chức Hội sách Frankfurt, cùng đại diện một số nhà xuất bản trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc Không gian sách Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Hải Long - Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng tại kỳ hội chợ này, ngành Xuất bản Việt Nam tập trung vào 3 mục tiêu chiến lược:

Một là, thúc đẩy kết nối trực tiếp giữa các Nhà xuất bản Việt Nam với các đối tác quốc tế nhằm đẩy mạnh trao đổi, mua bán bản quyền hai chiều.

Hai là, tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua các diễn đàn chuyên đề của khu vực.

Ba là, cập nhật, học hỏi kinh nghiệm phát triển xuất bản số, chuyển thể nội dung đa phương tiện và mô hình quản trị xuất bản từ bạn bè quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết bên cạnh việc giới thiệu sách, tư liệu tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của Hà Nội và Việt Nam tại Hội sách quốc tế Frankfurt năm nay, điểm nhấn của không gian sách Hà Nội là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076 - 2026). Hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, các danh nhân khoa bảng Thăng Long - Hà Nội và Di sản tư liệu Thế giới 82 Bia đề danh Tiến sĩ. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” tới kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, đoàn công tác Thành phố Hà Nội cùng Cục Xuất bản và Thư viện đã có buổi làm việc với bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội chợ sách Frankfurt. Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ, thảo luận nhiều nội dung quan trọng về định hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất bản và công nghiệp văn hóa. Hội sách quốc tế Frankfurt hàng năm quy tụ hơn 7.000 đơn vị triển lãm đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự hiện diện của Việt Nam tại Hội chợ Sách Frankfurt 2026 tiếp tục khẳng định bước đi chủ động, bài bản trong chiến lược đưa tri thức và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Đoàn công tác Thành phố Hà Nội cùng Cục Xuất bản và Thư viện đã có buổi làm việc với bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội chợ sách Frankfurt

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác Thành phố Hà Nội cùng Cục Xuất bản và Thư viện, Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm, làm việc và trao tặng sách cho Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt với mong muốn tăng cường kết nối văn hóa giữa Hà Nội và cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức.

Năm nay Thành phố Hà Nội tiếp tục tham gia Hội sách quốc tế Frankfurt với mong muốn tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế trong hoạt động xuất bản. Trong suốt thời gian diễn ra Hội sách, tại không gian sách Hà Nội, Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giao dịch bản quyền, giới thiệu sách xuất bản trong nước với các đối tác, nhà xuất bản nước ngoài.

Đặc biệt, tham gia sự kiện, công chúng có cơ hội trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như: in rập bản khắc sách học thời xưa tại Quốc Tử Giám, in họa tiết từ Di sản tư liệu Thế giới 82 Bia đề danh Tiến sĩ, in tranh Đông Hồ trên giấy dó, thực hành khâu sách thủ công,... Đồng thời, không gian trưng bày cũng góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch, di sản văn hóa Hà Nội - Việt Nam thông qua phim tài liệu, ấn phẩm xúc tiến, bản đồ, tờ rời, tờ gấp; tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; sách về làng nghề truyền thống và ẩm thực Hà Nội; giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đặc sản tiêu biểu của Hà Nội.

Tham gia sự kiện, công chúng có cơ hội trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như: in rập bản khắc sách học thời xưa tại Quốc Tử Giám, in họa tiết từ Di sản tư liệu Thế giới 82 Bia đề danh Tiến sĩ, in tranh Đông Hồ trên giấy dó, thực hành khâu sách thủ công,...

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại khu vực dành cho Khách mời danh dự của Hội sách quốc tế Frankfurt; thăm quan và giao lưu tại các gian hàng của các nước Asean. Không gian sách Hà Nội - Việt Nam đã tiếp đón nhiều đoàn khách và bạn đọc tới tham quan, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động xuất bản, giao dịch bản quyền cũng như tìm hiểu về văn hóa - du lịch của Hà Nội và Việt Nam.

Hội sách quốc tế Frankfurt lần thứ 78 - năm 2026 mở cửa đón khách tham quan và mua sắm từ ngày 07/10 đến hết 11/10/2026 tại Trung tâm Triển lãm Messe Frankfurt, Frankfurt am Main (CHLB Đức).