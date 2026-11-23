Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) lần thứ nhất năm 2026, tối 23-11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật nhạc cụ dân tộc "Xứ Trầm Hương - Miền Tháp Nắng". Đến dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đông đảo người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật nhạc cụ dân tộc "Xứ Trầm Hương - Miền Tháp Nắng" mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của Khánh Hòa.

Trong chương trình, nghệ sĩ Võ Thị Mỹ Trâm độc tấu trống paranưng với tác phẩm "Vọng" và đàn đá với tác phẩm "Giai điệu đại ngàn". Nghệ sĩ Võ Nguyễn Như Bình độc tấu đàn nhị hai tác phẩm "Sắc hương" và "Nhớ". Nghệ sĩ Phạm Văn Tấn độc tấu đàn bầu liên khúc "Nam Xuân - Nam Ai" và "Nhịp cầu quê hương". Tiếp đó, dàn nhạc của nhà hát trình diễn các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Hồn tuồng", "Vượt sóng trùng khơi" và "Khúc giao hòa ngày mới".

Với những tác phẩm được đầu tư công phu, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã mang đến cho công chúng một đêm nhạc đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Ở đó, âm hưởng âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, Raglai hòa quyện cùng những làn điệu bài chòi, tuồng, đờn ca tài tử của người Kinh, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu của xứ Trầm. Khán giả còn có dịp thưởng thức thanh âm của những nhạc cụ tiêu biểu, độc đáo của cộng đồng các dân tộc đang chung sống trên đất Khánh Hòa như: Trống paranưng, kèn saranai, đàn đá, đàn nhị, đàn bầu, đàn tranh… Chương trình cũng là dịp để các nghệ sĩ của nhà hát khẳng định tài năng và bản lĩnh biểu diễn. Với kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc sâu lắng, các nghệ sĩ đã đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, khi hào hùng, rộn ràng, lúc tha thiết, trữ tình. Nhiều tiết mục nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, "Xứ Trầm Hương - Miền Tháp Nắng" còn là nơi tập thể nghệ sĩ gửi gắm niềm tự hào và khát vọng gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc. Mỗi giai điệu, mỗi thanh âm vang lên cũng là lời tri ân đối với những giá trị văn hóa truyền thống.

Dưới đây là một số hình ảnh từ chương trình do phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi nhận.

Tiết mục độc tấu trống paranưng của nghệ sĩ Mỹ Trâm mở đầu đêm nhạc.

Nghệ sĩ Mỹ Trâm phiêu theo điệu nhạc.

Dấu ấn văn hóa truyền thống của dân tộc Chăm không chỉ có trong âm nhạc mà còn ở những màn múa minh họa.

Nghệ sĩ Như Bình với màn độc tấu đàn nhị "Sắc hương"- tác phẩm mang đậm dấu ấn âm nhạc bài chòi.

Sự hỗ trợ của các đồng nghiệp đã làm tăng thêm hiệu quả của các màn độc tấu nhạc cụ của nghệ sĩ Như Bình.

Nghệ sĩ Văn Tấn cùng dàn nhạc biểu diễn tác phẩm "Nhịp cầu quê hương".

Ngón đàn bầu điêu luyện của nghệ sĩ Văn Tấn đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Các nghệ sĩ người Chăm thả hồn theo tiếng trống paranưng, trống ghi năng.

Nghệ sĩ Như Bình phiêu theo tiếng đàn nhị trong tác phẩm "Nhớ".

Những làn điệu dân ca góp phần làm đa dạng hơn sắc màu âm nhạc của chương trình.

Màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc ""Khúc giao hòa ngày mới" của các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh khép lại đêm diễn.

Không chỉ thích thú theo dõi chương trình, nhiều khách du lịch còn ghi hình, vẽ tranh chân dung các nghệ sĩ đang biểu diễn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng các nghệ sĩ đã hoàn thành xuất sắc chương trình biểu diễn.