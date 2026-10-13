Dấu ấn văn chương trên vùng đất Ðồng Nai

Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai kiện toàn, triển khai phương hướng hoạt động vào tháng 1-2026.

Bằng tình yêu văn chương, các nhà văn, nhà thơ không ngừng sáng tạo, khai thác chất liệu từ đời sống, con người và vùng đất Đồng Nai, cho ra đời những tác phẩm giàu giá trị, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng thành phố giàu bản sắc, hội nhập và phát triển.

Những dấu ấn

Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh (nay là thành phố) được thành lập vào tháng 10-2022, với 26 hội viên là các nhà văn, nhà thơ thuộc địa bàn: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh (trước đây). Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chi hội được kiện toàn theo địa bàn Đồng Nai mới, duy trì hoạt động sáng tác, giao lưu và kết nối hội viên trong các lĩnh vực: thơ ca, văn xuôi, nghiên cứu, lý luận phê bình.

Nhà thơ Đàm Chu Văn, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố cho biết: Thời gian qua, hội viên của chi hội đã công bố, xuất bản hơn 50 đầu sách và công trình VHNT. Nhiều tác phẩm được bạn đọc đón nhận, đồng thời ghi dấu qua các giải thưởng VHNT của địa phương, khu vực, toàn quốc và quốc tế. Trong số các tác giả có nhiều tác phẩm được công bố, cố nhà văn Khôi Vũ - Nguyễn Thái Hải đã cho ra mắt hơn 10 đầu sách trong 2 năm trước khi qua đời vào tháng 4-2026. Nhà văn Nguyễn Trí và nhà văn Đào Sỹ Quang đều xuất bản 5 tập truyện, tiểu thuyết.

Ở lĩnh vực thơ ca, các nhà thơ: Đàm Chu Văn, Đỗ Minh Dương, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Đức Phước, Dương Đức Khánh, Trần Thị Bảo Thư, Lê Thanh Xuân, Lê Sỹ Tùng, Lê Đăng Kháng… liên tục giới thiệu tác phẩm mới, thể hiện những suy ngẫm về con người và cuộc sống từ trải nghiệm riêng. Văn học thiếu nhi cũng là mảng sáng tác được nhiều hội viên quan tâm. Truyện dài Hải âu đi tìm cha của nhà văn Trần Thu Hằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tôn vinh là một trong 10 cuốn sách tiêu biểu năm 2024; hay tác phẩm Chuyện lạ nhà Ốc của nhà văn Hoàng Ngọc Điệp đoạt giải C Giải thưởng VHNT Đồng Nai năm 2025.

Song hành với sáng tác là hoạt động nghiên cứu, lý luận và phê bình văn học. Nhà phê bình Bùi Công Thuấn, nhà thơ Nguyễn Thành Tuấn, nhà văn Bùi Thị Biên Linh… có nhiều chuyên luận, công trình nghiên cứu và bài phê bình, góp phần nhận diện giá trị tác phẩm, nhìn lại thành tựu văn học địa phương và bổ sung tư liệu về các thế hệ cầm bút. Cùng với đó là sự góp mặt của nhiều tác giả với những bản thảo đang hoàn thiện, các sáng tác mới được giới thiệu trên các báo, tạp chí chuyên ngành, tiếp tục làm phong phú thêm diện mạo văn chương, lan tỏa văn học Đồng Nai đến công chúng.

“Bên cạnh khuyến khích hội viên tìm tòi đề tài, nâng cao chất lượng tác phẩm, Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố còn phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động chuyên môn như: Tọa đàm văn học Nhớ người xưa, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà văn Hoàng Văn Bổn; đưa tác phẩm văn học vào nhà trường; hoạt động kỷ niệm 50 năm bút nhóm Búp trên cành (1976-2026) và giao lưu, thực tế sáng tác… Các hoạt động đã tạo điều kiện để hội viên bồi đắp vốn sống, tích lũy chất liệu, làm giàu cảm xúc, sáng tạo và quảng bá tác phẩm” - nhà thơ Đàm Chu Văn chia sẻ.

Mở rộng không gian sáng tạo

Trong bối cảnh không gian văn hóa - lịch sử - xã hội của thành phố được mở rộng, yêu cầu đặt ra với đội ngũ cầm bút cũng ngày càng cao hơn. Theo nhà thơ Đàm Chu Văn, đây là không gian sáng tạo giàu tiềm năng đòi hỏi mỗi người viết phải không ngừng tự làm mới mình, đi sâu vào đời sống, nâng cao chất lượng nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đóng góp vào dòng chảy chung của văn học nước nhà.

Sáng 13-10, tại Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai diễn ra Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tập trung đánh giá hoạt động của chi hội, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, góp phần tăng cường kết nối hội viên và nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá tác phẩm trong thời gian tới.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố Đồng Nai xác định rõ sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Trong đó, chi hội tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt định kỳ, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, tọa đàm chuyên đề, ra mắt các ấn phẩm văn học chất lượng cao; đồng thời ứng dụng các nền tảng công nghệ số để trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, quảng bá tác phẩm.

Việc phát hiện và bồi dưỡng lực lượng viết trẻ được Chi hội Nhà văn Việt Nam thành phố quan tâm, tạo điều kiện để những tác giả trẻ có triển vọng được giới thiệu, xem xét kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong số đó có các gương mặt trẻ như: Hạnh Vân, Lê Nguyệt Minh, Hồng Nhạn, Nguyễn Thắm, Lý Thăng Long, Ngô Hường… Đặc biệt, chi hội cũng tiếp tục hỗ trợ bút nhóm Búp trên cành Đồng Nai trong quá trình sáng tác, hoàn thiện và xuất bản tác phẩm, nối tiếp hoạt động của bút nhóm được hình thành từ năm 1976.

Nhà văn Bùi Thị Biên Linh cho rằng: Việc tạo điều kiện để người trẻ, nhất là học sinh có năng khiếu văn học tiếp cận thực tế, trải nghiệm đời sống sẽ giúp các em nuôi dưỡng cảm xúc, tích lũy vốn sống và khơi mở khả năng sáng tạo. Đây cũng là hướng đi cần thiết, từng bước hình thành đội ngũ kế cận cho văn học Đồng Nai tương lai.

Việc gắn bó với thực tiễn, chăm lo đội ngũ kế cận và khuyến khích tìm tòi sáng tạo đã và sẽ góp phần làm nên những tác phẩm có chiều sâu, mang dấu ấn vùng đất và con người Đồng Nai. Đó cũng là cách các nhà văn, nhà thơ tiếp tục khẳng định trách nhiệm của người cầm bút, đóng góp cho đời sống văn học địa phương và nền văn học nước nhà.