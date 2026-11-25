Lực lượng sinh viên Đại học Phenikaa tham gia hỗ trợ chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Vi Giáng

Sức trẻ tạo nên "biển sắc xanh" giữa ngày hội lớn

Tối 24-11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành điểm hẹn của những sắc màu văn hóa Việt Nam. Giữa không gian nghệ thuật rực rỡ, nơi các giá trị truyền thống hòa quyện cùng âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đã góp thêm một sắc màu đặc biệt: sắc xanh của tuổi trẻ, của tinh thần tình nguyện và khát vọng cống hiến.

Không chỉ hòa mình vào những giai điệu tự hào dân tộc, lực lượng đoàn viên, sinh viên còn trực tiếp tham gia nhiều phần việc quan trọng, từ biểu diễn nghệ thuật, hỗ trợ đón tiếp đại biểu, hướng dẫn khán giả, tương tác tại các khu vực tổ chức đến phối hợp công tác y tế, hậu cần và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tuổi trẻ Thủ đô hòa giọng ca vào chương trình "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Duy Khánh

Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, đợt ra quân lần này, tuổi trẻ Thủ đô có hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô tham gia biểu diễn và hỗ trợ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam", với các nhiệm vụ cụ thể: Diễn viên quần chúng, hỗ trợ Ban Tổ chức hướng dẫn, đón tiếp đại biểu; tương tác; hỗ trợ công tác y tế và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại các khu vực đón tiếp, những tình nguyện viên trẻ hỗ trợ khán giả tìm đúng vị trí, hướng dẫn di chuyển và phối hợp với các lực lượng phục vụ chương trình. Trên sân khấu, những sinh viên tham gia biểu diễn góp phần tạo nên các đội hình nghệ thuật quy mô lớn. Khi chương trình khép lại, một lực lượng khác tiếp tục ở lại thu gom rác, làm sạch không gian khán đài.

Lần đầu tiên tham gia một chương trình nghệ thuật quy mô lớn với vai trò tình nguyện viên, Lê Hoàng Thu Hòa, sinh viên Trường Đại học Đại Nam không giấu được sự hào hứng và niềm tự hào.

Với Hòa, đây không chỉ là cơ hội trực tiếp góp sức vào một sự kiện văn hóa lớn mà còn là hành trình rèn luyện bản thân, học cách thích nghi với công việc và trưởng thành hơn trong môi trường tập thể.

Điều để lại ấn tượng với Hòa là phần trình diễn “Lý Cò Style & Rock Hạt Gạo” của Phương Mỹ Chi bởi giai điệu sôi động, trẻ trung và gần gũi với thị hiếu của giới trẻ. Sự yêu thích ấy cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống khi được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Còn với Nguyễn Như Ngọc, sinh viên năm nhất Trường Đại học Phenikaa, lại cảm nhận ý nghĩa của hoạt động tình nguyện từ những công việc bình dị phía sau sân khấu.

Tham gia đội hình tương tác và bảo đảm vệ sinh môi trường, Như Ngọc cùng các tình nguyện viên đảm nhận nhiệm vụ thu gom rác thải, dọn dẹp các khu vực khán giả sau khi chương trình kết thúc, góp phần trả lại cảnh quan xanh, sạch cho sân vận động.

Nguyễn Như Ngọc (đứng bên phải) Trường Đại học Phenikaa chia sẻ khoảnh khắc sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ảnh: Vi Giáng

“Đây là lần đầu tiên nữ sinh tham gia hoạt động tình nguyện tại một sự kiện nghệ thuật lớn. Dù đảm nhận công tác hậu cần và vệ sinh môi trường nhưng em thấy công việc của mình rất ý nghĩa, góp phần giữ cho sân vận động sạch sẽ hơn và đóng góp vào thành công chung của chương trình”, Như Ngọc chia sẻ.

Được phân công tham gia lực lượng biểu diễn, Nguyễn Tuấn Long, Trường Đại học Phenikaa, bày tỏ cảm thấy vui và tự hào vì được đóng góp vào Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Đối với Long, quá trình tập luyện và tham gia biểu diễn mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Không gian sân khấu rộng lớn, các tiết mục được dàn dựng công phu và sự hiện diện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đã giúp nam sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa dân tộc.

Từ những buổi tập luyện đến thời khắc đứng trong đội hình biểu diễn, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và sự tự tin của người trẻ.

Lan tỏa giá trị văn hóa đến giới trẻ

Tại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, Trường Đại học Phenikaa huy động hơn 700 sinh viên tham gia. Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, chị Nguyễn Thị Khánh Trà, Bí thư Đoàn Trường Đại học Phenikaa, khẳng định việc tham gia chương trình đã mang đến cho sinh viên những trải nghiệm đặc biệt, giúp các bạn thêm tự hào về truyền thống dân tộc và hiểu sâu sắc hơn những giá trị văn hóa Việt Nam.

Khoảnh khắc hào hứng các tình nguyện viên sau hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Vi Giáng

“Hoạt động này thực sự vô cùng ý nghĩa. Các bạn sinh viên không chỉ được tham gia một concert lớn mà còn cảm thấy rất tự hào, hiểu thêm về văn hóa và những tinh hoa của Việt Nam, được hòa mình vào không khí chung của đất nước, của Thủ đô. Dù chỉ đóng góp một phần công sức nhỏ bé, các bạn cũng cảm nhận được vai trò của mình trong thành công của chương trình. Đó chính là sự gắn kết với hồn cốt văn hóa dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến của tuổi trẻ đối với đất nước và Thủ đô”, chị Nguyễn Thị Khánh Trà chia sẻ.

Ngày 25-11, trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh sinh viên trình diễn vũ điệu cộng đồng “Muôn sắc một nhịp” bao quanh hàng chục nghìn khán giả, cùng các hoạt động hỗ trợ hậu cần tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho chương trình.

Từ những giọt mồ hôi trên sàn tập, nụ cười của tình nguyện viên đến những phần việc âm thầm sau khi ánh đèn sân khấu khép lại, tuổi trẻ Thủ đô đã ghi thêm một dấu ấn đẹp vào “Muôn sắc Việt Nam”. Dẫu chương trình khép lại, những trải nghiệm, niềm tự hào và tinh thần cống hiến ấy sẽ tiếp tục theo chân các bạn trẻ trên hành trình học tập, trưởng thành, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.