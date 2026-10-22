Dấu ấn từ những công trình văn hóa

Từ những thư viện dành cho học sinh khuyết tật đến các khu vui chơi, luyện tập thể dục thể thao tại cơ sở giáo dục, tôn giáo… mỗi công trình đã và đang góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Thêm nhiều không gian học tập, vui chơi cho cộng đồng

Tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố (phường Biên Hòa), thư viện mới được đầu tư khang trang, với nguồn sách phong phú, trong đó có nhiều bản sách chữ nổi dành cho học sinh khiếm thị. Công trình có tổng kinh phí hơn 334 triệu đồng do Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5) tài trợ, được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp triển khai từ tháng 4-2026.

Đại diện Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng công trình khu vui chơi cộng đồng cho thiếu nhi dân tộc Chăm, khu phố Bình Sơn 2 (phường Long Thành). Ảnh: C.T.V

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Lê Thị Nam Nhạn cho biết: Trước đây, do chưa có thư viện riêng nên việc mở rộng không gian đọc sách và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh khiếm thính, khiếm thị gặp rất nhiều khó khăn. Công trình mới hoàn thành không chỉ mang đến cho các em một không gian học tập, vui chơi phù hợp mà còn là nguồn hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ giáo viên trong giảng dạy.

“Với hơn 200 học sinh đang học tại 20 lớp chuyên biệt, không gian sách mới này đang góp phần quan trọng giúp học sinh của trung tâm hình thành thói quen đọc sách, phát triển ngôn ngữ. Từ đó, mở rộng hiểu biết, phát huy năng lực của bản thân và có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết bạn bè” - bà Nhạn chia sẻ.

Được xây dựng trong khuôn viên thánh đường Hồi giáo thuộc khu phố Bình Sơn 2 (phường Long Thành), khu vui chơi cộng đồng dành cho trẻ em dân tộc Chăm được Cụm thi đua số 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bàn giao ngày 17-8 đã tạo thêm không gian sinh hoạt, giải trí cho thiếu nhi. Với kinh phí 35 triệu đồng do các tổ chức thành viên trong cụm đóng góp, công trình gồm: cầu trượt, bập bênh, xích đu và các thiết bị vui chơi phù hợp với trẻ em, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Cùng chung tinh thần hướng về cơ sở, Sư đoàn 309 đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thể dục thể thao ngoài trời tại giáo xứ Bùi Vĩnh, phường Tam Hiệp. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao tại cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nhà tình nghĩa quân - dân năm 2026.

Với quy mô 14 bộ thiết bị tập luyện thể dục thể thao trị giá 250 triệu đồng, công trình đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng dân cư, nhất là đồng bào giáo dân. Qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức tôn giáo và nhân dân địa phương.

Phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa

Từ những công trình được xây dựng tại cơ sở, có thể thấy việc xây dựng, phát huy thiết chế văn hóa, thể thao cần sự chung tay của cộng đồng. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị quân đội… đã mở thêm cơ hội hoàn thiện cơ sở vật chất, nhất là tại những nơi còn thiếu điều kiện phục vụ người dân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thủy Tiên, trong giai đoạn 2, giai đoạn bứt phá của đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, đơn vị xác định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của công tác đối ngoại nhân dân, tích cực kết nối với các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài, vận động thêm nguồn lực chăm lo đời sống của nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với bạn bè quốc tế, góp phần tạo nền tảng xã hội tích cực để thành phố phát triển.

Tuy nhiên, đầu tư xây dựng mới và cải tạo cơ sở vật chất mới chỉ là bước khởi đầu. Để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, cần chú trọng công tác quản lý, bảo dưỡng thiết bị, tổ chức các hoạt động phù hợp và tạo điều kiện để người dân thường xuyên tiếp cận, sử dụng. Đối với các thiết chế phục vụ trẻ em khuyết tật và trẻ em dân tộc thiểu số, việc thiết kế không gian, trang bị cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động cần xuất phát từ đặc điểm, nhu cầu thực tế, bảo đảm khả năng tiếp cận và phát huy tối đa công năng của công trình.

Bên cạnh đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, hiện Đồng Nai đang triển khai lập hồ sơ, đề xuất chủ trương bảo quản, tu bổ, tôn tạo đối với nhiều di tích như: Địa đạo Suối Linh, Nhà lao Tân Hiệp, Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, Bồn xăng - Kho nhiên liệu VK98, Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, núi Bà Rá - Thác Mơ… Việc tập trung vào các di tích có giá trị tiêu biểu, xuống cấp là hướng đi cần thiết để chuyển dần từ sửa chữa nhỏ lẻ sang đầu tư theo thứ tự ưu tiên và mục tiêu dài hạn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thanh Ngữ cho biết: Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, về cơ bản, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đều phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, việc đầu tư cơ sở vật chất tại một số nơi vẫn còn hạn chế. Do vậy, thời gian tới, ngành văn hóa sẽ nghiên cứu các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường nâng cao hiệu quả quản lý thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu của nhân dân.