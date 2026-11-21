Các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Huế không ngừng vun đắp, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối tin cậy trong công tác nhân đạo.

Ấm áp nghĩa tình và nhân đạo

Cách đây tròn 80 năm, ngày 23/11/1946, Hội Hồng thập tự Việt Nam, tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay được thành lập. Trải qua 8 thập kỷ, phong trào chữ thập đỏ đã không ngừng phát triển, mở rộng các hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2022 - 2026, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Huế đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt trên 194,8 tỷ đồng, trợ giúp cho 462.839 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo đạt 159,264 tỷ đồng (đạt 132% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2026); phong trào “Tết Nhân ái” trao tặng 159.784 suất quà với trị giá hơn 71,7 tỷ đồng; các hoạt động “Tháng Nhân đạo” đạt 32,4 tỷ đồng. Các cấp hội cũng đã kết nối và hỗ trợ 4.816 địa chỉ nhân đạo với trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Đằng sau những con số hàng trăm tỷ đồng và hàng trăm nghìn lượt người được trợ giúp là những câu chuyện đời thường đầy xúc động. Đó là những suất quà đến với người già neo đơn trong dịp Tết, những chuyến hàng cứu trợ vượt qua vùng ngập lụt, những giọt máu nghĩa tình kịp thời trao gửi sự sống cho người bệnh và những tình nguyện viên không quản ngại khó khăn để có mặt ở những nơi người dân cần giúp đỡ.

Điểm sáng và những mô hình lan tỏa

Không chỉ dừng lại ở các chương trình cứu trợ truyền thống, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa tại Huế đã được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, bài bản hơn. Trong thời gian qua, các cấp hội tổ chức hàng chục lớp tập huấn, diễn tập phòng ngừa rủi ro; tiếp nhận và triển khai nhiều dự án quốc tế trọng điểm nhằm hỗ trợ sinh kế, khắc phục hậu quả thiên tai cho người dân và trường học tại các địa phương.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện và sơ cấp cứu tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của hội. Tính đến giữa năm 2026, toàn hội đã tiếp nhận 114.295 đơn vị máu, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh. Phong trào đăng ký hiến mô, tạng với hơn 100 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia, lan tỏa nhận thức về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng cứu người.

Các chương trình chăm lo trẻ em tiếp tục được quan tâm với 2 bếp ăn bán trú được xây dựng, hơn 10.000 trẻ em được hỗ trợ sữa hằng ngày, 9.500 suất quà và học bổng được trao cho học sinh, sinh viên khó khăn, tổng trị giá 12 tỷ đồng. Những kết quả ấy thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh cần trợ giúp. Sự hiện diện của các bếp ăn bán trú, chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, các lớp tập huấn sơ cấp cứu trong trường học đã góp phần củng cố mạng lưới an sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, mạng lưới tổ chức hội không ngừng được củng cố và mở rộng. Đến nay, toàn thành phố duy trì 40 hội chữ thập đỏ xã, phường; 34 hội trường học và 1 hội cơ sở tại Bệnh viện Trung ương Huế với 1.322 chi hội và 30.652 hội viên. Đây là lực lượng rộng khắp, tạo nền tảng để hoạt động nhân đạo được triển khai đến từng địa bàn dân cư, trường học và cơ sở y tế. Đặc biệt, tổ chức hội trong trường học góp phần giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia cho thế hệ trẻ; hội cơ sở tại bệnh viện phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Viết tiếp những trang sử vàng nhân ái

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối hiệu quả nguồn lực; xây dựng Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế vững mạnh, chuyên nghiệp, vì cộng đồng an toàn và nhân ái”. Để thực hiện mục tiêu đó, các cấp hội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, xây dựng tổ chức hội chuyên nghiệp, vững mạnh; chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo; kết nối, huy động nguồn lực xã hội; nâng cao năng lực ứng phó thiên tai; trợ giúp nhân đạo đúng đối tượng, bền vững.

Theo bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác chữ thập đỏ thành phố Huế nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ. Đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ số để quản lý, tuyên truyền và kết nối người hiến máu; thực hiện số hóa công tác quản lý tổ chức hội, theo dõi các hoạt động nhân đạo và kết nối hiệu quả các nguồn lực trợ giúp xã hội.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, mà còn là dịp nhìn lại kết quả đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”. Bằng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu thương, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng nghĩa tình, an toàn, giàu bản sắc và phát triển bền vững.