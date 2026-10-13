Dấu ấn tư duy lãnh đạo và hành động quyết liệt

Tự đặt áp lực để không là "vùng trũng"

Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ I thông qua mục tiêu phát triển đột phá: Ðưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 10% trở lên, nâng GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 6 ngàn USD.

Tăng trưởng của tỉnh ở mức hai con số không phải do Trung ương giao - Trung ương chỉ giao cho Cà Mau 8,8%. Tuy nhiên, ngay sau Ðại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phải hạ quyết tâm rất cao. Nếu không có quyết tâm cao vượt bậc, Cà Mau sẽ có nguy cơ trở thành “vùng trũng” so với các tỉnh trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng,

Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh.

Ðể chuyển hoá khát vọng thành hiện thực, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, đưa nội dung Nghị quyết Ðại hội đi vào thực tiễn. Người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt; đồng thời giao việc theo đúng nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Việc bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết bảo đảm tính hợp lý, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thiết thực.

Ðồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm Trưởng đoàn, đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước - Ðất Mũi, chiều 4/9/2026 tại Ban Ðiều hành Trường Sơn 12, thuộc Binh đoàn 12, đóng tại Xã Phan Ngọc Hiển và tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ.

Ðịnh hướng cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP "hai con số" giai đoạn 2026-2030 được cụ thể hoá ở góc độ điều hành chính quyền.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phân tích: "Trước hết, Cà Mau tập trung phát triển mạnh công nghiệp, tạo bứt phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới và công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản”.

Cụ thể, tỉnh đang khẩn trương triển khai Nghị quyết số 70 của Trung ương về an ninh năng lượng; tích cực nâng cấp công nghệ, tự động hoá để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường cao cấp; đẩy nhanh tiến độ các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời tập trung phát triển Khu Kinh tế Năm Căn gắn liền với hệ thống logistics Hòn Khoai.

Bản lĩnh vượt khó và bài học "bám sát hiện trường"

Bước sang quý IV/2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, áp lực tăng trưởng đối với Cà Mau rất lớn. Tỉnh phải đối mặt với hàng loạt khó khăn đặc thù, cùng với giá cả một số sản phẩm công nghiệp cốt lõi của địa phương như khí dầu mỏ hoá lỏng, phân bón sụt giảm đáng kể.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải thẳng thắn nhìn nhận những rào cản thách thức: "Chúng ta đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn tồn tại đối với nền kinh tế của tỉnh, từ bài toán cân đối thu chi ngân sách, phát triển kinh tế tư nhân cho đến việc thực hiện các nhiệm vụ nền tảng. Ðây chính là những điểm nghẽn đòi hỏi toàn hệ thống phải tập trung tháo gỡ để tạo sự đột phá phát triển trong thời gian tới".

Chính trong khó khăn, bản lĩnh điều hành của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh càng được khẳng định. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là phải bám sát hiện trường, nhận diện sớm vướng mắc, phân công đúng người, phân bổ nguồn lực hợp lý, ấn định rõ thời hạn và kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Chưa bao giờ không khí làm việc tại các công trình trọng điểm cũng như trong toàn hệ thống chính trị lại quyết liệt và khẩn trương đến thế. Tỉnh uỷ thành lập 5 tổ giám sát chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn, liên tục kiểm tra thực tế tại công trường, chỉ đạo công việc sâu sát. Ðến tháng 9/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 4.566 tỷ đồng; riêng 70 dự án thuộc phạm vi theo dõi của 5 tổ giám sát giải ngân gần 2 ngàn tỷ đồng.

Thi công dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước, dài 42 km đi qua địa bàn 5 xã: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Lương Thế Trân và Hưng Mỹ. Đến đầu tháng 9/2026, giá trị thực hiện của Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đạt 2.848/21.290 tỷ đồng, tương đương 13,4% giá trị hợp đồng.

Tại các buổi làm việc với 3 ban quản lý dự án chuyên ngành và chính quyền các địa phương, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo kiên quyết: Xử lý nghiêm các nhà thầu chây ỳ; linh hoạt hỗ trợ thấu tình đạt lý cho người dân vùng dự án tái định cư; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang dự án giải ngân tốt, nhất quyết không để phải trả lại nguồn vốn của Trung ương.

Nhờ sự chỉ đạo linh hoạt và hành động quyết liệt, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 của Cà Mau vẫn giữ vững đà tăng trưởng ấn tượng.

"Ngân hàng trí tuệ"

Ðiểm chuyển biến mới trong phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ còn thể hiện ở việc thành lập Ban Nghiên cứu chuyên đề do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban. Từ hơn 60 đề xuất ban đầu, Ban chọn lọc, cô đọng thành các chuyên đề trọng tâm về kinh tế biển, hạ tầng chiến lược, logistics, chuyển đổi số... Ðây được xem là "ngân hàng trí tuệ" giúp Tỉnh uỷ chủ động hoạch định các kịch bản phát triển dài hạn.

Ban Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh uỷ lựa chọn, tham mưu một số chuyên đề trọng tâm về kinh tế biển, hạ tầng chiến lược, logistics, chuyển đổi số... giúp Tỉnh uỷ chủ động hoạch định các kịch bản phát triển dài hạn. (Ảnh minh hoạ)

Song song với phát triển kinh tế, tư duy hành động của Ðảng bộ tỉnh là luôn lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Cuối tháng 8/2026, Tỉnh uỷ ban hành 3 nghị quyết chuyên đề tập trung vào giải quyết những nhu cầu thiết yếu, sát sườn nhất của đời sống Nhân dân: phát triển giao thông nông thôn; bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ngay tại cơ sở (xây dựng, nâng cấp trạm y tế); nâng cấp, xây mới hệ thống thiết chế văn hoá các cấp.

Dám nghĩ, dám làm, làm hiệu quả, dám đột phá, không chấp nhận trở thành "vùng trũng", tinh thần ấy của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đang từng bước biến khát vọng thành hiện thực, đưa quê hương phát triển toàn diện, bền vững.