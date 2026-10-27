Dấu ấn từ cuộc thi chính luận

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng các tác giả đoạt giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 do Trung ương tổ chức

Ngay sau khi Trung ương ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai; thành lập 72 đơn vị đầu mối để tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất trong triển khai và phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị.

Kết quả, toàn tỉnh đã có 1.937 tác phẩm tham gia dự thi (tăng 1.078 tác phẩm so với năm 2025). Qua sơ loại và chấm các vòng, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 52 giải thưởng và 3 giải tập thể xuất sắc (tăng 8 giải so với năm 2025); đồng thời, lựa chọn 50 tác phẩm có chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Quý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho biết: Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, cá nhân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến thể lệ và thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện. Quá trình triển khai được gắn với hoạt động chuyên môn, khuyến khích cán bộ, giảng viên lựa chọn những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác để nghiên cứu, xây dựng tác phẩm có chiều sâu, tính chiến đấu và sức thuyết phục.

Với cách làm cụ thể, nhà trường tiếp nhận 37 tác phẩm, lựa chọn 13 tác phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả, có 9 tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh, tăng 4 giải so với năm 2025; đặc biệt, 1 tác phẩm đoạt giải B cấp Trung ương.

Không chỉ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng chủ động đổi mới cách thức triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia.

Tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 do Trung ương tổ chức, Lạng Sơn có 4 tác phẩm đoạt giải; Tỉnh ủy được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi. Kết quả này ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong hưởng ứng cuộc thi, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Là tác giả tiêu biểu đoạt 3 giải cấp Trung ương năm 2026, Nhà báo Hoàng Diệp Hằng, Phòng Thời sự, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn chia sẻ: Bám sát chủ đề cuộc thi năm nay, tôi dành thời gian nghiên cứu, lựa chọn đề tài phù hợp. Tiêu biểu là tác phẩm “Kiến tạo niềm tin số” đoạt giải B, phản ánh vai trò của người trẻ trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đồng thời làm nổi bật hiệu quả mô hình Câu lạc bộ Niềm tin số – cầu nối giữa cơ quan chức năng và những người có ảnh hưởng trên không gian mạng trong kiểm chứng thông tin, lan tỏa nội dung tích cực. Qua đó, tác phẩm gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường số lành mạnh, góp phần củng cố niềm tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Thời gian tới, các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm đoạt giải cấp tỉnh và cấp Trung ương trên các kênh thông tin phù hợp, phát huy giá trị của các tác phẩm trong thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời khuyến khích sáng tạo, lan tỏa những thông tin tích cực, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.