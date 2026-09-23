Dấu ấn Trung thu Việt Nam 2026 tại Nice (Pháp)

Các cháu thiếu nhi lên sân khấu rước đèn Trung thu cùng chị Hằng, chú Cuội, lân và nhận quà từ Ban tổ chức. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đây là lần đầu tiên tại Nice, thành phố biển xinh đẹp bên bờ biển Địa Trung Hải ở vùng duyên hải miền đông nam và là thành phố đông dân thứ 5 của nước Pháp, một chương trình Trung thu Việt Nam được tổ chức dưới hình thức đại nhạc hội văn hóa-nghệ thuật quy mô, kết hợp giữa nghệ thuật chuyên nghiệp với các hoạt động Trung thu truyền thống dành cho cộng đồng, gia đình và trẻ em.

Chương trình được xây dựng với ba không gian hoạt động chính, đưa công chúng đến gần hơn với văn hóa Việt Nam qua ẩm thực, các hoạt động Trung thu truyền thống và nghệ thuật biểu diễn.

Không gian ẩm thực Việt Nam giới thiệu những hương vị quen thuộc như bánh mì, bún bò Huế cùng nhiều món ăn Việt Nam và các thức uống đặc trưng như cà-phê sữa đá. Đây không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là một cách gần gũi để giới thiệu văn hóa và đời sống Việt Nam đến bạn bè Pháp và quốc tế.

Không gian Trung thu là nơi để trẻ em thử làm đèn lồng, trải nghiệm và vui chơi cùng múa lân, chụp ảnh kỷ niệm và nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết Trung thu. Qua đó, các em nhỏ, đặc biệt là những em gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp, có cơ hội trực tiếp khám phá những nét văn hóa truyền thống của quê hương.

Phần Đại nhạc hội là điểm nhấn nghệ thuật của sự kiện, với chương trình biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam. Những tiết mục ca, múa và trình diễn nhạc cụ dân tộc đã đưa khán giả đi qua nhiều sắc màu văn hóa Việt Nam, từ những giai điệu gần gũi, sâu lắng đến những màn trình diễn giàu sức sống và cảm xúc.

Vượt chặng đường dài từ quê hương, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam đã mang đến Nice những lời ca về đất nước, những thanh âm của nhạc cụ dân tộc và các điệu múa truyền thống đặc sắc, tạo nên một không gian nghệ thuật Việt Nam đầy màu sắc giữa lòng nước Pháp.

Với những người Việt Nam xa quê hương, đó không chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật mà còn là những phút giây được sống lại với ký ức quê nhà. Những giai điệu thân thuộc, tiếng đàn dân tộc và hình ảnh quê hương đã khiến nhiều khán giả xúc động. Với bạn bè Pháp và quốc tế, chương trình lại là một hành trình khám phá đầy thú vị, mang đến nhiều bất ngờ và sự trầm trồ trước vẻ đẹp và sự phong phú của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Không khí Trung thu còn được tái hiện qua múa lân, võ thuật, đèn lồng, rước đèn, chị Hằng-chú Cuội cùng nhiều hoạt động dành cho trẻ em. Đặc biệt, chương trình mong muốn giúp những em nhỏ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận văn hóa quê hương của ông bà, cha mẹ.

Sự kiện có sự hiện diện của đại diện Tòa Thị chính thành phố Nice, bà Valérie Bothy-Lanfranchi, Phó Thị trưởng Nice, phụ trách châu Âu, quan hệ quốc tế và quan hệ Nice-Monaco; ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; đại diện các tổ chức, hội đoàn, cùng đông đảo bà con người Việt và bạn bè quốc tế.

Phó Thị trưởng Valérie Bothy-Lanfranchi (giữa) đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Nice trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ và giới thiệu những giá trị đó tới người dân sở tại.

Phó Thị trưởng Valérie Bothy-Lanfranchi bày tỏ vui mừng trước sự tham gia đông đảo của người dân, nhất là các em nhỏ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc gìn giữ, trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ và giới thiệu những giá trị đó tới người dân sở tại. Bà cũng cảm ơn cộng đồng người Việt đã tổ chức một ngày hội ý nghĩa, tạo cơ hội để người dân Nice cùng gặp gỡ, giao lưu và khám phá văn hóa Việt Nam.

Ghi nhận Hội Cộng đồng Người Việt Nam tại Nice đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực phối hợp tổ chức chương trình Trung thu đầy ý nghĩa này, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức cho biết chương trình của Nhà hát Ca, Múa Nhạc quốc gia Việt Nam ở Nice không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực trong việc mang những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam đến với bà con kiều bào ở xa Tổ quốc.

Ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp lên phát biểu và trao tặng quà cho bà Phùng Thảo Huyền, Trưởng Ban tổ chức chương trình, Chủ tịch Hội Cộng đồng người Việt Nam tại Nice.

“Đối với những người Việt Nam đang sinh sống xa quê hương, nhất là các cháu thiếu nhi, những hoạt động như chương trình hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi thông qua những chiếc đèn lồng, tiếng trống múa lân hay những chiếc bánh Trung thu, các cháu không chỉ được vui chơi mà còn có cơ hội cảm nhận, tìm hiểu và gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Các cháu hãy học tập thật tốt, và biết yêu thương, có trách nhiệm với ông bà, cha mẹ, thầy cô và nay mai góp phần cho sự phát triển của nước Pháp, nhưng đồng thời đừng quên mình có một quê hương Việt Nam rất đẹp và rất đáng tự hào”, ông Đinh Ngọc Đức nhấn mạnh.

Với người Việt, Đại nhạc hội Đón Trăng-Trung thu Việt Nam 2026 tại Nice là hành trình trở về với cội nguồn. Với bạn bè quốc tế, sự kiện này là dịp đặc biệt để tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Chia sẻ về các hoạt động cộng đồng tại Nice, bà Phùng Thảo Huyền, Trưởng Ban tổ chức chương trình, Chủ tịch ACVNI chia sẻ: “Giữ gìn văn hóa nơi xa xứ không chỉ là nhớ về quê hương, mà còn là trao lại cội nguồn cho thế hệ tiếp theo, để dù sinh ra và lớn lên ở đâu, các em vẫn biết mình đến từ đâu và luôn có một sợi dây kết nối với Việt Nam. Đây là một trong những mục đích quan trọng nhất của ACVNI từ mấy năm trước khi chính thức được thành lập vào năm 2025 và thu hút sự hưởng ứng tích cực của kiều bào ở đây. Chúng tôi luôn coi trọng việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của truyền thống dân tộc Việt Nam, thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè Pháp và quốc tế”.

Một mùa Trung Thu đã khép lại, nhưng hành trình kết nối cộng đồng, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Nice vẫn tiếp tục.

Tham gia, hỗ trợ và đồng hành trong Đại nhạc hội Đón Trăng-Trung thu Việt Nam 2026 có Hội Sinh viên Việt Nam tại Nice-UEVNI; Câu lạc bộ Võ thuật Cửu Long- Académie Martiale des 9 Dragons; Hội Phật giáo Việt Nam-Chùa Từ Quang Nice, cùng các doanh nghiệp và đối tác Maison Deli, Blue Résidences, Institut de Beauté PHAM, Wok Viet và Cinéma Variétés.

Các thành viên Ban tổ chức chương trình và Hội sinh viên Việt Nam tại Nice đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam tại Nice và các khu vực lân cận ở miền nam nước Pháp.

Sự chung tay của các hội đoàn, doanh nghiệp, đối tác, tình nguyện viên và cộng đồng đã góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa Việt Nam có sức lan tỏa tại Nice. Vì thế, Đại nhạc hội đón Trăng-Trung thu Việt Nam 2026 không chỉ là nơi để người Việt ở đây được hòa chung không khí rộn ràng chào đón Tết Trung thu như ở quê nhà và để thế hệ trẻ được kết nối với cội nguồn, mà còn là dịp để bạn bè quốc tế có thêm cơ hội khám phá một Việt Nam giàu bản sắc.