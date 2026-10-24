Dấu ấn Trúc Lâm trên đất Hàm Rồng

Tọa lạc trên đồi C4, thuộc phường Hàm Rồng, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng được xây dựng giữa không gian núi đồi xanh mát. Với thế đất “tọa sơn hướng thủy”, lưng tựa núi, mặt hướng ra dòng sông Mã lịch sử.

Khánh thành năm 2017, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng được xây dựng trên diện tích 9ha, với 12 hạng mục kiến trúc như cổng tam quan, Đại Hùng Bảo Điện, nhà thờ Tổ, lầu chuông, lầu trống, thiền đường, trai đường,...

Từ cổng tam quan, hệ thống bậc đá dẫn lên khu vực chính điện.

Đại Hùng Bảo Điện là một trong những công trình nổi bật của thiền viện, thể hiện vẻ trang nghiêm trong kiến trúc và không gian thờ tự Phật giáo.

Điểm đặc biệt của Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng không chỉ nằm ở cảnh quan hay quy mô kiến trúc, mà còn ở sự tiếp nối truyền thống Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền mang bản sắc Việt Nam, gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông từ thế kỷ XIII.Sau khi lãnh đạo đất nước vượt qua hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông vào các năm 1285 và 1288, ông nhường ngôi cho con, sau đó xuất gia tu hành và lên núi Yên Tử, trở thành vị Tổ khai sáng Thiền phái Trúc Lâm. Sự hiện diện của thiền viện trên đất Hàm Rồng góp phần giới thiệu những giá trị tư tưởng, văn hóa của dòng thiền này, đồng thời tạo thêm không gian tu học, sinh hoạt tâm linh cho tăng ni, Phật tử và người dân.

Trải qua hơn bảy thế kỷ, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vẫn có sức ảnh hưởng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt. Tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, những giá trị ấy được tiếp nối thông qua không gian thờ Tổ, hoạt động tu học và thực hành Phật pháp. Trong đó, nhà thờ Tổ giữ vai trò quan trọng trong việc tưởng niệm các vị Tổ của dòng thiền, đồng thời thể hiện sự kế thừa truyền thống Phật giáo dân tộc.

Cùng với đó, hệ thống thiền đường, trai đường được xây dựng nhằm phục vụ đời sống tu tập, thể hiện sự tiếp nối tinh thần hướng nội, rèn luyện thân tâm và sống hướng thiện - những nét đặc trưng trong tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Trống đồng 2 mặt có một không hai được xác lập kỷ lục Việt Nam hiện được lưu giữ ở Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng.

Tôn Sư Tháp với kiến trúc nhiều tầng uy nghi, nổi bật giữa khuôn viên xanh mát của Thiền viện.

Các công trình mang nét kiến trúc Phật giáo truyền thống, được xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Ngày nay, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi về với vùng đất bên dòng sông Mã. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, nơi đây còn góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của Phật giáo thời Trần, đưa tư tưởng sống hướng thiện, hòa hợp giữa đạo và đời đến gần hơn với cộng đồng.