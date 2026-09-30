Dấu ấn trong lòng các VĐV đã từng 'Bước chân trên mây'

Say đắm vẻ đẹp khốc liệt khi chinh phục độ cao

Là một người say mê khám phá, nhà báo Vũ Lan Anh (Báo Tiền phong) chia sẻ chị và nhóm bạn phượt đã từng rong ruổi qua nhiều vùng đất bằng xe máy vào các dịp nghỉ lễ dài. Thế nhưng, càng đi chị lại càng thêm yêu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng phương Bắc. Từng chinh phục 3 đến 4 mùa giải Tiền Phong Marathon, nhưng khi lần đầu tiên bước vào giải leo núi “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức, chị thừa nhận bản thân từng rơi vào cảm giác “sốc” bởi độ khốc liệt của bộ môn vượt dốc chinh phục độ cao.

Nhà báo Vũ Lan Anh (ngoài cùng bên phải) cùng 3 đồng nghiệp của báo Tiền phong tham dự giải leo núi "Bước chân trên mây" mùa 2. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, chính sự gian nan đó lại tạo nên một sức hút kỳ lạ. Nữ nhà báo tâm sự: “Mọi sự mệt nhọc, vất vả dường như lập tức tan biến khi chạm tay đến đỉnh Tà Chì Nhù ở mùa giải thứ Nhất hay đỉnh Tà Xùa ở mùa giải thứ Hai. Hiện ra trước mắt chúng tôi lúc ấy là một biển mây bồng bềnh cuồn cuộn tựa chốn tiên cảnh, đền đáp trọn vẹn cho những giọt mồ hôi đã rơi trên con đường dốc đứng”.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, điều thôi thúc chị tiếp tục ghi tên mình vào danh sách tham dự mùa thứ 3 chính là công tác tổ chức chỉn chu, chu đáo và đầy nhiệt huyết của Ban Tổ chức - Báo Pháp luật Việt Nam và các đơnvị đồng hành. Những bữa ăn ấm cúng trên đỉnh núi trong ánh lửa bập bùng, giữa cái lạnh miền sơn cước và trong tình đồng đội thắm nồng giữa các đồng nghiệp báo chí là những ký ức vô giá mà chị sẽ mãi ghi nhớ trong đời làm báo.

Những khoảnh khắc “để đời” và sức hút khó cưỡng

Cùng chung niềm phấn khởi khi trở lại với mùa giải năm nay, nhà báo Nguyễn Thị Bình (Thông tấn xã Việt Nam) không giấu nổi sự hào hứng khi nhắc về chặng đường đã qua. Chị khẳng định hiếm có một sân chơi nào vừa “xịn”, chu đáo, lại vừa mang đến không gian trải nghiệm vui vẻ, giúp những người làm báo được giao lưu, kết nối và mở rộng mối quan hệ đồng nghiệp một cách tự nhiên, chân tình đến thế.

Nhà báo Nguyễn Thị Bình trong lần chinh phục đỉnh Tà Xùa. Ảnh: NVCC

Nhớ lại kỷ niệm ở mùa giải trước, nhà báo Nguyễn Thị Bình kể chị: “Trước khi tham dự giải, tôi bị ngã xe và ốm khá nặng, phải dùng kháng sinh dài ngày. Tưởng chừng như không thể tham dự, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi. Và thật là kỳ diệu, khi lên đường, vượt qua những cung đường leo núi đầy thử thách, tôi lại thấy cơ thể mình như khỏe ra, năng lượng tích cực được tái tạo mạnh mẽ”.

Hành trình chinh phục đỉnh núi của chị còn gắn liền với một kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Chị là vận động viên cuối cùng bước lên đỉnh núi kịp thời điểm Ban Tổ chức ghi nhận thành tích, ngay trước khi tấm biển mốc được thu hồi để điều chỉnh tên gọi Tà Xùa theo địa giới hành chính thành đỉnh Phu Sa Phìn. Ngay sau khoảnh khắc đáng nhớ đó, nhận thấy mây đen vần vũ, nữ nhà báo đã nhanh chóng đổ dốc xuống núi với tốc độ nhanh gấp bội, thậm chí vượt qua cả nhịp bước của những thanh niên bản địa. Chị vừa kịp về đến lán trú ẩn thì một cơn mưa rừng trút xuống tối sầm trời đất. Những trải nghiệm ly kỳ và nghẹt thở ấy đã trở thành món quà tinh thần vô giá, khiến chị càng thêm yêu và gắn bó trọn vẹn với giải đấu.

Nhà báo Nguyễn Thị Bình ghi lại dấu ấn đáng nhớ với tẩm biển "Tà Xùa". Ảnh: NVCC

Tôi luôn mong có thể góp thêm một lời mời giản dị

Không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn bản thân hay lưu giữ tình đồng nghiệp, mỗi bước chân trên hành trình "Bước chân trên mây" còn mang theo những sứ mệnh, góc nhìn đầy sâu sắc của những người làm báo.

Nhà báo Vũ Hải Việt (Tạp chí Dân chủ và Pháp luật), một vận động viên tham gia mùa giải thứ Hai chia sẻ về tâm nguyện của mình khi tiếp tục chinh phục mùa thứ 3:

"Là một người làm báo, tôi muốn mang về những hình ảnh chân thực, những câu chuyện có hơi thở cuộc sống. Là một luật sư, tôi coi mỗi hành trình là một cách rèn luyện sức khỏe, ý chí, sự kiên trì và trách nhiệm với công việc. Và là một người Việt Nam, tôi luôn mong qua những hành trình nhỏ bé của mình có thể góp thêm một lời mời giản dị: Bạn ơi, hãy đến Việt Nam. Hãy đến với núi rừng, biển đảo, những bản làng và những con người Việt Nam hiền hậu, nhân từ, anh dũng, kiên cường. Đất nước Việt Nam đẹp vô cùng — một đất nước anh hùng trong lịch sử, nhân ái trong tâm hồn và luôn mong muốn kết nối, sẻ chia, mở rộng vòng tay làm bạn với tất cả các nước và mọi người trên thế giới".

Bước sang mùa giải thứ 3, “Bước chân trên mây” tiếp tục mở ra một hành trình mới đầy hứa hẹn. Sự kết hợp giữa tinh thần thể thao kiên cường, tình cảm đồng nghiệp gắn kết cùng cơ hội khám phá con đường đá cổ PaVi huyền thoại qua những cánh rừng nguyên sinh và bản làng vùng cao sẽ tiếp tục lưu giữ những bước chân đầy nhiệt huyết của các vận động viên trên mọi miền Tổ quốc.

Giải “Bước chân trên mây” do Báo Pháp luật Việt Nam khởi xướng và tổ chức từ năm 2023. Qua hai mùa giải, chương trình đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và vùng đất Tây Bắc, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người yêu trải nghiệm, thích khám phá tìm đến chinh phục các đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Nhờ đó, nhiều bản làng vùng cao đã đón thêm du khách, du lịch địa phương phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Ban tổ chức khảo sát cung đường tổ chức giải năm nay. Ảnh: BTC

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, mùa giải năm 2026, Ban Tổ chức lựa chọn con đường đá cổ PaVi của tỉnh Lai Châu làm cung đường thi đấu chính. Đây được đánh giá là một trong những tuyến đường đá cổ độc đáo và giàu giá trị lịch sử còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn tại vùng núi phía Bắc Việt Nam.