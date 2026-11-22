Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc rực rỡ sắc màu bên cạnh bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Hoài Bảo.

Tối 21/11, Công viên bờ sông Sài Gòn trở thành tâm điểm của thể thao cả nước khi TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Sân khấu ngoài trời, những màn trình diễn kết hợp thể thao và nghệ thuật cùng sự cổ vũ của người dân tạo nên không khí sôi động bên bờ sông.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, kể từ năm 2006, TP.HCM trở lại đảm nhận vai trò đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Lễ khai mạc đặc biệt bên bờ sông Sài Gòn

Từ sớm, khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn và các tuyến đường ven sông đã đông người đổ về theo dõi lễ khai mạc. Nhiều gia đình, nhóm bạn tìm vị trí hướng về sân khấu, chờ đón các tiết mục biểu diễn và màn pháo hoa.

Dọc bờ sông, người dân vẫy chào các đoàn thể thao, ghi lại những khoảnh khắc của buổi lễ. Không khí náo nhiệt gợi nhớ đến những dịp lễ lớn, khi các không gian công cộng của thành phố trở thành điểm hẹn của người dân và du khách.

Đông đảo người dân có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn để chứng kiến lễ khai mạc. Ảnh: Hoài Bảo.

Người dân tới xem khai mạc cho biết thành phố trở nên rộn ràng hơn trong những ngày đón các đoàn thể thao về dự đại hội. Theo chị, hình ảnh các đoàn lần lượt diễu hành cùng sự cổ vũ của người dân gợi nhớ đến không khí đại lễ A50 và A80. Họ kỳ vọng đại hội diễn ra thành công, để lại dấu ấn với các đoàn thể thao và khán giả cả nước.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, lễ khai mạc quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên, qua hai chương “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”. Các tiết mục kết hợp âm nhạc, ánh sáng với những màn trình diễn thể thao, từ các đường quyền vovinam, kỹ thuật patin đến biểu diễn nhào lộn trên không.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc đường thủy trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa khởi hành từ khu vực Bến Nhà Rồng, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ và Bến Bạch Đằng trước khi tiến về lễ đài chính, với sự tiếp sức của 21 vận động viên tiêu biểu.

Pháo hoa rực sáng trên sân khấu lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại Công viên bờ sông Sài Gòn tối 21/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Đồng hành cùng đoàn rước đuốc là hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước, thuyền buồm, du thuyền và mô tô nước. Các màn trình diễn flyboard, ván phản lực và dù lượn góp phần tạo điểm nhấn cho nghi thức trên sông.

Việc tổ chức lễ khai mạc tại không gian mở giúp người dân có cơ hội trực tiếp theo dõi, hòa mình vào ngày hội thay vì chỉ tiếp cận sự kiện qua các kênh truyền thông.

Dấu ấn của thành phố chủ nhà

Bên cạnh chương trình khai mạc, TP.HCM còn thể hiện vai trò chủ nhà qua công tác đón tiếp và hỗ trợ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên từ các đoàn trên cả nước.

Trong gần 4.000 chỗ ngồi trên khán đài, thành phố dành gần 2.000 vé miễn phí cho người dân đăng ký tham dự. Khi 36 đoàn thể thao tiến qua lễ đài, tiếng vỗ tay và sự cổ vũ từ hai bên bờ sông tạo nên không khí gần gũi giữa vận động viên với khán giả.

36 đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố, ngành Công an và Quân đội tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Hoài Bảo.

Công tác hỗ trợ đi lại cũng được triển khai trong thời gian diễn ra Đại hội. TP.HCM miễn phí vé Metro số 1 và 17 tuyến xe buýt kết nối các địa điểm lưu trú, thi đấu cho thành viên các đoàn mang thẻ Đại hội. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/12, giúp các đoàn thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển.

Thành phố cũng phối hợp với các đơn vị du lịch triển khai chính sách giảm giá dịch vụ lưu trú, đồng thời thiết kế các tour tham quan phù hợp với lịch thi đấu để vận động viên có thêm trải nghiệm trong thời gian lưu lại.

TP.HCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các VĐV, người hâm mộ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn, tranh tài ở 48 môn, tranh 973 bộ huy chương. Đây không chỉ là dịp đánh giá lực lượng và công tác đào tạo thể thao tại các địa phương, mà còn là cơ hội tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến các đấu trường quốc tế như ASIAD và Olympic.

Sau 20 năm trở lại vai trò chủ nhà, TP.HCM mở màn Đại hội bằng một sự kiện kết nối thể thao với không gian đô thị và cộng đồng. Những dấu ấn từ lễ khai mạc đến chính sách hỗ trợ các đoàn góp phần thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.