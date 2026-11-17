Một miếng cá dành cho bữa tối, bó cải dùng ngày mai và phần thịt chia sẵn cho cuối tuần có thể cùng được bảo quản trong tủ lạnh sau một lần đi chợ. Đến lúc nấu, độ săn của miếng cá, độ giòn của rau hay lượng nước chảy ra khi rã đông của thịt là những dấu hiệu dễ nhận thấy về chất lượng bảo quản. Đó cũng là những chi tiết nhóm kỹ sư Hitachi tính đến khi thiết kế từng ngăn tủ.

Từ phòng thử nghiệm đến dây chuyền

Nằm ở khu Ohira-cho, thành phố Tochigi, nhà máy khởi đầu năm 1944 với tư cách cơ sở trực thuộc nhà máy Taga. Tochigi hoạt động như một nhà máy độc lập của Hitachi từ năm 1945 và bắt đầu sản xuất tủ lạnh năm 1946. Tám thập kỷ qua, địa chỉ này gắn với nhiều thế hệ tủ lạnh của hãng, từ các mẫu gia dụng thời hậu chiến đến dòng cao cấp made in Japan hiện nay.

Khuôn viên Nhà máy Tochigi của Hitachi tại Nhật Bản.

Việc bố trí nhóm phát triển sản phẩm và dây chuyền tại cùng địa điểm tạo điều kiện để kỹ sư thiết kế trao đổi với bộ phận lắp ráp khi cần điều chỉnh linh kiện hay quy trình. Theo ghi nhận của chuyên trang công nghệ MONOist trong chuyến thăm nhà máy năm 2024, dây chuyền Tochigi có thể lắp ráp nhiều mẫu tủ lạnh. Hệ thống đọc mã vạch trên vỏ ngoài và khoang tủ để đối chiếu các bộ phận trước khi lắp. Sau lắp ráp, các bước kiểm tra được thực hiện trước khi tủ được đóng gói.

Ở khâu phát triển sản phẩm, một thử nghiệm có thể bắt đầu từ thao tác bấm nút. Ông Hattori Keisuke, kỹ sư thiết kế tại Hitachi Global Life Solutions, từng trao đổi với chuyên trang Kaden Watch về cách kích hoạt cấp đông nhanh. Trên các mẫu tủ trước đây, người dùng phải tự bấm nút để bật chế độ này. Khảo sát được ông dẫn lại cho thấy khoảng 80% người được hỏi chưa từng sử dụng tính năng này. Nhóm phát triển vì thế tìm cách để tủ tự chuyển chế độ khi nhận biết thực phẩm mới đưa vào.

Nhóm dùng các mẫu mô phỏng thực phẩm và đặt những khối đồng ở nhiều vị trí trong ngăn đông để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ. Dữ liệu nhiệt độ giúp các kỹ sư xác định nơi lắp cảm biến và cách điều khiển chế độ cấp đông.

Mô hình cắt lớp của mẫu tủ lạnh Hitachi R-HXCC62V

Giữ tươi theo từng nhóm thực phẩm

Trên mẫu tủ lạnh Hitachi Made in Japan R-GW670TV (XK), phần thịt cá dự định chế biến sớm có thể đặt trong ngăn chân không (Vacuum Compartment). Bơm rút bớt không khí để đưa áp suất trong ngăn xuống khoảng 0,8 atm. Hitachi kết hợp môi trường này với chất xúc tác bạch kim và rutheni để hỗ trợ làm chậm quá trình oxy hóa. Ở mức khoảng -1 °C, ngăn này giúp giữ thịt cá ở trạng thái thuận tiện cho việc cắt thái, tẩm ướp.

Với rau quả, việc bảo quản liên quan đến cả độ ẩm lẫn quá trình chín sau thu hoạch. Trong ngăn Aero-care (Aero-care Vege Compartment), chất xúc tác bạch kim hỗ trợ phân hủy khí ethylene mà rau quả giải phóng. Khí CO₂ sinh ra góp phần làm chậm quá trình hô hấp của rau quả. Thiết kế kín đi cùng cơ chế điều tiết độ ẩm giúp hạn chế hơi nước đọng lại thành giọt. Trên mẫu tủ này, Aero-care được bố trí ở ngăn dưới của khoang rau quả.

Phần thịt cá cần trữ lâu hơn có thể đặt trên khay nhôm dẫn nhiệt của ngăn đông (Delicious Freezing). Công nghệ Cấp đông tươi ngon dùng cảm biến để tự kích hoạt chế độ cấp đông nhanh khi nhận thấy nhiệt độ tăng. Theo Hitachi, cách này rút ngắn thời gian thực phẩm đi qua dải từ -5 đến -1 °C, nơi tinh thể đá phát triển mạnh. Tinh thể nhỏ hơn giúp hạn chế tổn thương cấu trúc và giảm lượng nước chảy ra khi rã đông. Khay nhôm chiếm tầng trên cùng của ngăn đông dưới, tạo mặt phẳng đủ rộng để thực phẩm tiếp xúc với bề mặt dẫn nhiệt.

Nhiệt độ và không gian bên trong tủ

Đĩa thức ăn đã nấu hay hộp nguyên liệu vừa sơ chế thường được đặt ở tầng kệ vừa tầm tay. Ở mẫu R-GW670TV (XK), chế độ làm lạnh bằng hơi ẩm (Moisture Cooling) dùng dàn lạnh riêng và quạt chuyên dụng để đưa khí lạnh ẩm tới các tầng kệ ngăn mát, giúp giảm mất nước ở thực phẩm. Mức nhiệt khoảng 2 °C do Hitachi công bố được ghi nhận trong điều kiện thử nghiệm với nhiệt độ phòng ổn định ở khoảng 32 °C.

Độ dày của vách tủ cũng ảnh hưởng đến dung tích bên trong. Ở mẫu R-HW540RV (X), Hitachi dùng tấm cách nhiệt chân không (Vacuum Insulation Panel - VIP) để hạn chế nhiệt từ bên ngoài truyền vào khoang lạnh. Tấm cách nhiệt mỏng giúp dành thêm chỗ cho thực phẩm trong cùng một kích thước vỏ tủ. Vị trí, hình dạng và số lượng tấm thay đổi theo từng mẫu.

Trong 670 lít dung tích bảo quản của mẫu R-GW670TV (XK), Hitachi dành 352 lít cho ngăn mát, 194 lít cho các ngăn đông và làm đá, 124 lít cho khoang rau quả. Dung tích từng ngăn giúp người dùng đối chiếu sức chứa của tủ với thói quen mua và sơ chế thực phẩm của gia đình.

Đến bữa tối, sự tiện dụng đôi khi nằm ở việc lấy được đúng phần cá đã để riêng, đặt lên thớt và cắt thái ngay. Công việc ở Tochigi hiện diện trong gian bếp qua những thao tác quen thuộc như thế.