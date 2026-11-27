Chùa Hoàng - Điểm đến văn hóa tâm linh trên vùng đất Hoằng Hóa.

Tọa lạc tại thôn Phúc Lộc, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chùa Hoàng là điểm đến tâm linh với không gian thờ tự trang nghiêm và cảnh quan xanh mát. Ngoài thờ Phật, điểm độc đáo khiến chùa Hoàng trở nên đặc biệt chính là việc thờ phụng Thánh mẫu Liễu Hạnh - một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam cùng với Đức thánh Trần - vị anh hùng dân tộc được nhân dân tôn kính, thể hiện sự giao thoa giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Chùa Hoàng ngày nay được phục dựng khang trang, tiếp nối dấu ấn kiến trúc và văn hóa tâm linh xưa.

Trải qua những biến động lịch sử, đặc biệt là chiến tranh, chùa bị tàn phá nặng nề, không còn giữ được kiến trúc nguyên bản. Thể theo nguyện vọng của Nhân dân và Phật tử gần xa, chùa Hoàng đã được phục dựng vào năm 2019 trên chính nền đất xưa, trở thành biểu tượng sống động của truyền thống và niềm tin.

Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật được tái hiện sinh động tại “Vườn Địa Đàng”.

Ngày nay, chùa Hoàng có diện mạo khang trang với tòa Tam Bảo. Nổi bật trong khuôn viên là pho tượng Quan Thế âm Bồ Tát bằng đá trắng nguyên khối cao 7m. Không gian Vườn địa đàng cũng là điểm nhấn, tái hiện cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh đến lúc nhập Niết bàn qua hệ thống tượng điêu khắc tinh xảo, được bài trí trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm.

Chùa Hoàng là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân và Phật tử thập phương

Từ dấu tích của một ngôi chùa cổ đến công trình được phục dựng hôm nay, chùa Hoàng là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng. Ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn góp phần lưu giữ dấu ấn kiến trúc, tín ngưỡng dân gian, làm phong phú thêm giá trị văn hóa trên vùng đất Hoằng Hóa.