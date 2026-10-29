Dấu ấn tín dụng chính sách trên vùng sơn cước Tân Sơn

Cuộc sống người dân “sang trang mới” nhờ vốn tín dụng chính sách

Những con đường đất lên vùng sơn cước Tân Sơn với diện tích tự nhiên gần 70 ngàn ha và hơn 83% đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, ngày ấy còn trống vắng, gập ghềnh, bây giờ được mở rộng, trải nhựa phẳng phiu xuyên qua những cánh rừng phòng hộ, đồi chè bạt ngàn. Những ngôi nhà mới xây của người Mường, Dao, H. Mông….thoáng đãng và những chuyến xe ô tô chở các sản phẩm nông sản, thực phẩm…nhộn nhịp chạy về xuôi, minh chứng cho vùng đất nằm ở tây nam tỉnh Phú Thọ đang khởi sắc, trù phú hẳn lên.

Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Tân Sơn khẩn trương giải ngân những tháng cuối năm

Ông Đoàn Quốc Bảo, hội viên người cao tuổi ngụ thôn Đa Cam, xã Minh Đài không giấu nổi niềm vui cho biết: Mười năm trước, cảnh nghèo khó, thiếu thốn cứ đeo bám từng nhà dân, thì nay bị đẩy lùi xa bởi được sự giúp đỡ của các cấp ngành trên Trung ương với ở tỉnh, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã mở điểm giao dịch và cử cán bộ tín dụng đem đồng vốn ưu đãi về tận làng xã cho dân nghèo vay rất thuận tiện, kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh

Anh Trần Xuân Hữu sống tại khu Nhôi xã Long Cốc là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tích cực phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Nhờ khoản vay hàng trăm triệu đồng từ Phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn, gia đình anh đã đầu tư trồng trọt, chăm sóc 5 ha cây bồ đề, keo lá chàm, kết hợp nuôi 100 đàn ong lấy mật, để hàng năm thu nhập hơn 200 triệu đồng.

Tương tự, tại khu dân cư Hồng Phong, xã Minh Đài, gia đình ông Lê Văn Liên được chính quyền, đoàn thể địa phương và NHCSXH Tân Sơn giúp đỡ vay vốn ưu đãi để trồng trọt và chăn nuôi. Trên diện tích gần 2ha đất đồi trước đây chỉ trồng sắn và lúa nương, ông Liên quy hoạch thành vùng chuyên canh chè, phần diện tích ven đồi được cải tạo để cấy lúa, đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi lợn thịt.

Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Tân Sơn khẩn trương giải ngân những tháng cuối năm

Nhờ vốn chính sách tiếp sức, mô hình kinh tế hiệu quả, gia đình ông Liên thoát hết nghèo xây dựng nhà cửa khang trang, các con được đi học đầy đủ, thu nhập mỗi năm đạt 120-150 triệu đồng và còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương.

Chuyện vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống của những hộ gia đình ở vùng sơn cước Tân Sơn đã khẳng định vị thế và hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Theo báo cáo nguồn vốn tín dụng chính sách 9 tháng đầu năm nay đã giúp cho 2.160 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền cho vay lên đến 144.142 triệu đồng, trong đó có 610 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 941 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 98 lao động (trong đó có 16 lao động đi làm việc tại nước ngoài); cho vay phát triển sản xuất kinh doanh tại xã vùng khó khăn đến 495 khách hàng; đặc biệt có 03 khách hàng vay vốn người chấp hành xong án phạt tù và 02 khách hàng vay vốn người sau cai nghiện ma tuý để phát triển sản xuất, kinh doanh tái hoà nhập cộng đồng.

Giám đốc NHCSXH Tân Sơn Tăng Tiến Sỹ phát biểu tại hội nghị triển khai Chỉ thị 39 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động TDCS trong giai đoạn mới

Đặc biệt, đồng vốn chính sách đã góp phần quan trọng giảm nhanh, giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, tiêu biểu hàng năm giảm trung bình tới 1,8%; cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn địa bàn giảm 13,6%, hết quý 2/2026, chỉ số này được đưa về dưới 12%. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người gấp 8 lần so với 10 năm trước.

Ghi nhận sự đóng góp trong công cuộc giảm nghèo của quê hương, ông Trần Khắc Thăng, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện kiêm trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Tân Sơn, hiện là Bí thư đảng ủy xã Thu Cúc sau sáp nhập, khẳng định: "Thành quả ấn tượng đó có sự tham gia tích cực rất thiết thực, quan trọng của NHCSXH đã bảo đảm dòng vốn thông suốt, đầu tư kịp thời và có trọng tâm, trọng điểm, làm động lực giúp địa phương hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nhân dân thực hiện khát vọng thoát nghèo, xây đắp cuộc sống no đủ, sáng tươi".

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Long Cốc cũng dẫn chứng cụ thể: “Vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH Tân Sơn đầu tư đã tiếp sức cho người Tày, Nùng, Dao...thâm canh 1.100 ha chè và chuyển sang trồng các giống chè đặc sản như Bát Tiên, PH1, LDP1. Những sản phẩm chè đặc sản ở Long Cốc đã đạt chuẩn Ocop 4 sao, giờ đây có mặt ở khắp các tỉnh, thành mang hương vị đậm đà của miền đất Tổ Hùng Vương.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở vùng sơn cước Tân Sơn nhờ sự tiếp sức của nguồn vốn tín dụng chính sách

Ông Tăng Tiến Sỹ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Tân Sơn chia sẻ: Kết quả trên phản ánh sự đồng tâm, hợp lực tích cực và thiết thực của nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Đúng vậy, hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội và công bằng xã hội trên vùng sơn cước đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ ràng và thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí là động lực, đúng hơn là "chìa khóa" then chốt cho công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Nhận thức chung ấy đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án tín dụng chính sách. Đặc biệt, NHCSXH Tân Sơn đã bền bỉ nỗ lực huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời các nguồn vốn về tận làng quê, đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ưu tiên, chuyển nhanh nguồn vốn giúp dân giảm nghèo

Theo Giám đốc NHCSXH Tân Sơn, điểm nổi bật trong hoạt động của đơn vị từ trước đến sau thời kỳ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương, dòng vốn chính sách trên vùng sơn cước Tân Sơn luôn được khơi thông, góp phần thiết thực giúp dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở vùng sơn cước Tân Sơn nhờ sự tiếp sức của nguồn vốn tín dụng chính sách

Tính đến 30/9/2026, tổng dư nợ của đơn vị đạt 749.147 triệu đồng với 10.522 khách hàng còn dư nợ, tăng 55.069 triệu đồng so với đầu năm. Riêng doanh số cho vay 9 tháng đầu năm 2026 đạt 144.142 triệu đồng với 2.160 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn cùng mức dư nợ 1 hộ vay vốn đạt 71 triệu đồng.

Dòng chảy vốn chính sách bấy lâu nay không chỉ phủ kín vùng sơn cước Tân Sơn rộng lớn mà còn về tận làng xã, đến với từng hộ nghèo, các đối tượng chính sách.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả ở vùng sơn cước Tân Sơn nhờ sự tiếp sức của nguồn vốn tín dụng chính sách

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Tân Sơn còn là câu chuyện của đội ngũ cán bộ tín dụng đã luôn bền bỉ, tận tâm, sáng tạo trong công tác huy động, tạo lập nguồn vốn, chuyền tải vốn kịp thời, an toàn, thực hiện phương châm "giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã"; phối hợp chặt chẽ với cán bộ các tổ chức chính trị-xã hội, với mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại bản làng, khu dân cư và hệ thống Điểm giao dịch trải khắp, địa bàn xuống tận các xã, bất kể trong vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tiếp cận đầy đủ, thuận lợi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đầu tư cho vùng sơn cước đổi thay trù phú không ngừng.

Bước vào giai đoạn mới, NHCSXH Tân Sơn, tuy đã đạt thành tích đáng kể nhưng chưa tự bằng lòng, thỏa mãn bởi thực tại nghèo khó nơi đây vẫn còn nhiều. Để nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách, NHCSXH Tân Sơn tiếp tục nỗ lực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, "cùng cả nước chung tay vì người nghèo"...

Trước mắt, ưu tiên nguồn lực đầu tư vốn tín dụng đến từng làng xã khó khăn, góp phần nâng cao đời sống hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, giữ vững vai trò là “chìa khóa" then chốt trong công cuộc giảm nghèo bền vững, góp phần đổi thay, rộng mở vùng sơn cước chủ động bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.