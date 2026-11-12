Dấu ấn tiên phong trong dịch vụ khoan dầu khí

Sau khi chính thức hiện diện trên thị trường với tên gọi Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí vào năm 2001, bên cạnh việc tiếp tục phát triển các dịch vụ tiếp nhận từ PTSC Offshore như sửa chữa, cho thuê thiết bị khoan, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực khoan, ứng cứu sự cố tràn dầu..., tôi từng bước nâng cao năng lực thông qua việc thuê giàn của Australia và Trung Quốc để trực tiếp điều hành, thực hiện các chiến dịch khoan cho Công ty PIDC tại miền võng Hà Nội, là bước đi đầu tiên hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo, đó là đưa tôi vươn mình trở thành một nhà thầu khoan thực thụ, thay vì chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ rời rạc và nhỏ lẻ như trước đó.

PV Drilling hợp tác với Centry Drilling (Australia) để triển khai chiến dịch khoan của PIDC tại Bồn trũng sông Hồng.

Chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nguồn nhân lực mỏng, hệ thống quản lý chưa hoàn thiện, kinh nghiệm xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh trong công tác hậu cần, thi công giếng khoan hay quản lý nhân sự tại công trường vẫn còn rất hạn chế.

Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần đoàn kết và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CBNV-NLĐ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả cùng đồng lòng, dốc toàn bộ khả năng và tâm huyết để điều hành chiến dịch khoan tốt nhất có thể, với mong muốn không chỉ hoàn thành công việc, mà còn mang lại sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng. Mỗi ngày làm việc là một ngày tôi vừa học hỏi, vừa tự hoàn thiện mình giữa vô vàn áp lực và thử thách ngoài công trường.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng việc trực tiếp điều hành giàn khoan đất liền và thi công giếng khoan tại Dự án khoan miền võng Hà Nội chính là bước khởi đầu mang tính quyết định cho chặng đường đầy gian nan nhưng cũng rất vẻ vang - trở thành người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra, tôi tham gia cung ứng nhân lực làm việc trên các giàn khoan của các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, thực hiện các dự án hoán cải giàn Ruby A cho nhà thầu PETRONAS…

Lắp ráp ngoài biển phần Conductor Guard cho giàn khai thác Ruby A.

Thông qua quá trình đó, tôi chủ động chuẩn bị các nguồn lực, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và từng bước tập hợp, hình thành đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam có tay nghề và bản lĩnh nghề nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu trọng tâm: đầu tư giàn khoan tự nâng đầu tiên do người Việt Nam làm chủ sở hữu và vận hành.

Trong bối cảnh những năm 2000, nhu cầu dịch vụ dầu khí tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng trên hầu hết các khâu của chuỗi giá trị, từ thượng nguồn đến hạ nguồn, trên toàn bộ các địa bàn có hoạt động dầu khí từ Bắc vào Nam. Yêu cầu của khách hàng cũng ngày càng đa dạng, từ các dịch vụ truyền thống đến các dịch vụ kỹ thuật cao. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chỉ có Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro chủ động được một phần công tác khoan, còn lại, khối ngoài Vietsovpetro (bao gồm các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí và các công ty điều hành chung - JOC) đều do các nhà thầu nước ngoài cung cấp dịch vụ khoan.

Mỗi năm, từ vài trăm triệu đến nửa tỷ USD chi phí thuê giàn khoan tại Việt Nam được chuyển ra nước ngoài, trong khi thị trường dịch vụ khoan trong nước gần như bị bỏ ngỏ. Chính nghịch lý đó đã khiến việc cho phép PV Drilling đầu tư giàn khoan tự nâng đầu tiên trở thành một yêu cầu khách quan, cấp bách từ thực tiễn sản xuất và chiến lược phát triển ngành.

Trước bối cảnh ấy, với sự hỗ trợ của Chính phủ và PETROVIETNAM, cùng sự kiên trì, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, năm 2005 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của tôi khi chính thức ký hợp đồng đóng mới giàn khoan biển tự nâng PV DRILLING I với Keppel Fels (Singapore), một trong những nhà thầu đóng giàn khoan hàng đầu thế giới. PV DRILLING I là giàn khoan biển đầu tiên do Việt Nam làm chủ.

Lễ ký hợp đồng đóng mới giàn khoan PV DRILLING I.

Cũng trong năm 2005, tôi có sự chuyển mình mạnh mẽ khi xu hướng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã tạo hành lang thuận lợi để chuyển đổi sang công ty cổ phần và niêm yết thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vào năm 2006, trở thành một trong những cổ phiếu dầu khí đầu tiên giao dịch trên sàn. Việc niêm yết thành công mã cổ phiếu PVD trên sàn HOSE không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn, tạo điều kiện để tôi tiếp tục đầu tư đội ngũ giàn khoan, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, gia tăng năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định thương hiệu nhà thầu khoan dầu khí Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ngày 15/2/2006, Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

Tiếp nối thành công của dự án PV DRILLING I, các giàn khoan PV DRILLING II và PV DRILLING III lần lượt được đưa vào vận hành năm 2009. Việc làm chủ dịch vụ cung ứng và điều hành giàn khoan đã mở ra những cơ hội mới trong phát triển và chuyển giao công nghệ dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, dịch vụ kỹ thuật cao thông qua các liên doanh với các đối tác có uy tín quốc tế như BJ, Expro, Marubeni Itochu Tubulars, Oil States Industries… Từ đó, tôi tập trung tìm kiếm hợp đồng, duy trì và mở rộng các dịch vụ cốt lõi, đồng thời tăng cường đầu tư các thiết bị và phát triển nguồn nhân lực cho các dịch vụ kỹ thuật cao.

Tiếp nối thành công của dự án PV DRILLING I, các giàn khoan PV DRILLING II và PV DRILLING III lần lượt được đưa vào vận hành năm 2009.

Năm 2010, tôi đưa ra thị trường thêm nhiều dịch vụ mới như: cung ứng lao động chuyên gia; cho thuê thiết bị; dịch vụ bắn vỉa; đo karota khai thác; quản lý chất rắn và đặc biệt là nghiên cứu, phát triển dịch vụ kiểm soát áp suất trong khi khoan (MPD). Song song với đó, tôi mở rộng thị phần khoan thông qua việc thuê thêm 3 giàn khoan từ các đối tác nước ngoài, kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước. Nhờ đó, cùng với các dịch vụ hiện có, tôi từng bước hình thành năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói (Bundled Services), giúp khách hàng tối ưu thời gian và chi phí vận hành. Đây là lần đầu tiên mô hình dịch vụ này được triển khai tại Việt Nam, bao gồm gói cho thuê giàn khoan kết hợp với các dịch vụ kỹ thuật cao liên quan đến khoan.

Đặc biệt, cũng trong năm 2010, tôi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với PETROVIETNAM và các đối tác để đầu tư giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm công nghệ cao TAD-PV DRILLING V - giàn khoan nước sâu đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2011, giàn khoan được đưa vào thực hiện chiến dịch khoan phát triển mỏ khí Hải Thạch - Mộc Tinh, dự án có điều kiện nhiệt độ và áp suất cao nhất Việt Nam, do Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) quản lý. Dự án đặt ra một thách thức chưa từng có tiền lệ, đồng thời cũng là phép thử lớn đối với năng lực quản lý và vận hành, kỹ thuật và con người của tôi.

Thách thức chính là cơ hội để khẳng định năng lực. Trên nền tảng kinh nghiệm điều hành các giàn khoan tự nâng và giàn khoan đất liền, tôi tiếp tục nâng cao năng lực quốc tế thông qua hợp tác với Baker Hughes, thành lập Liên doanh PVD - Baker Hughes nhằm cung cấp các dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, đào tạo đội ngũ kỹ sư Việt Nam và nâng cấp thiết bị phù hợp với điều kiện khoan khắc nghiệt của dự án. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người và công nghệ, tôi đã điều hành PV DRILLING V thành công với hiệu suất hoạt động đạt trên 96%. Tiếp nối chuỗi phát triển, tôi tiếp tục đầu tư giàn khoan PV DRILLING VI vào năm 2016, đây cũng là giai đoạn ngành Dầu khí rơi vào suy thoái, tiếp sau đó là “khủng hoảng kép”, tôi phải tập trung củng cố nội lực để vượt qua các khó khăn, thử thách chưa từng có trong tiền lệ của ngành.

PV Drilling từng bước hình thành năng lực cung cấp dịch vụ trọn gói (Bundled Services) giúp khách hàng tối ưu thời gian và chi phí vận hành.

Gần 10 năm sau, để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, tôi đẩy mạnh đầu tư giàn khoan và các thiết bị hiện đại cho giàn khoan. Trong đó, tôi đã tái khởi động và đưa vào vận hành giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII từ tháng 8/2025 và tiếp sau đó là giàn PV DRILLING IX vào tháng 4/2026 và giàn khoan biển thứ 8, dự kiến đặt tên là PV DRILLING X... góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Drilling trên trường quốc tế. Đồng thời, các đơn vị thành viên của tôi tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong các dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng thành công, như sử dụng thiết bị kéo thả ống chống công nghệ cao CRTi (Casing Running Tool - internal gripping mechanisms) vào công nghệ khoan bằng ống chống của PVD Well Services; PVD Logging đưa dịch vụ đo karota khí ra nước ngoài; PVD Offshore phát triển dịch vụ cung ứng nhân lực khoan địa nhiệt và thu hồi/lưu trữ carbon (CCS) tại Nhật Bản; dịch vụ đào tạo lĩnh vực điện gió ngoài khơi của PVD Training… hỗ trợ tích cực cho chiến lược “ONE PVD” của tôi.

Thành công này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng chuỗi dịch vụ và không gian phát triển của PV Drilling, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, khẳng định niềm tin, danh tiếng và vị thế nhà thầu khoan dầu khí Việt Nam tiên phong.

Sau 25 năm xây dựng và phát triển, PV Drilling là một trong những đơn vị chủ lực của PETROVIETNAM trong lĩnh vực khoan dầu khí, đồng thời là nhà thầu khoan và cung cấp dịch vụ giếng khoan uy tín trên thị trường khu vực, với các lĩnh vực hoạt động chính: dịch vụ khoan; dịch vụ kỹ thuật giếng khoan; dịch vụ cơ khí chế tạo, kiểm định, bảo dưỡng, thương mại và các dịch vụ khác; dịch vụ cung ứng nhân lực và đào tạo chuyên môn; dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường.

(Trích từ Kỷ yếu 25 năm PV Drilling: Khai phá - Kiến tạo - Phát triển)