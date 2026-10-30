Dấu ấn thực hiện Nghị quyết 205 tại Hà Nội - Phát hiện sớm, hành động quyết liệt
Sau 9 tháng triển khai thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người yếu thế. Từ thu hồi đất công, bảo vệ nguồn thu ngân sách đến tháo gỡ những vướng mắc pháp lý kéo dài hơn 12 năm, tinh thần chủ động, quyết liệt của người cán bộ Kiểm sát đang được hiện thực hóa bằng những kết quả thiết thực.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/ho-so-cong-to-kiem-sat/dau-an-thuc-hien-nghi-quyet-205-tai-ha-noi-phat-hien-som-hanh-dong-quyet-liet-28160.html