Dấu ấn thực hiện Nghị quyết 205 tại Hà Nội - Phát hiện sớm, hành động quyết liệt

Các cơ chế đặc thù về cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị theo Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị tại khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) trên địa bàn thành phố đã tạo thêm điều kiện để Hà Nội nghiên cứu, triển khai những dự án quy mô lớn, kết hợp tổ chức lại không gian, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà ở.