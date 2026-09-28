Dấu ấn thời trang của Tiffany Trúc Châu giữa Las Vegas hoa lệ

Là Founder của Modern Nail Lounge tại Newbury Park, Hoa Kỳ, Hoa Hậu Tiffany Trúc Châu đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực làm đẹp. Không gian của Modern Nail Lounge được xây dựng theo phong cách dành cho khách hàng cao cấp, kết hợp khu vực bar cùng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và thư giãn, tạo nên một trải nghiệm chỉn chu ngay từ khi khách bước vào. Chính môi trường làm đẹp cũng góp phần hình thành ở cô sự tinh tế trong cách nhìn về màu sắc, chất liệu, đường nét và tổng thể hình ảnh.

Trong Miss Universe Business World 2026, gu thời trang ấy được thể hiện xuyên suốt qua những bộ trang phục được lựa chọn cho từng vòng thi. Bộ vàng với những đường gấp lánh tạo hiệu ứng nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, mang đến vẻ rực rỡ và quyền lực. Trong khi đó, thiết kế xám bạc trong khoảnh khắc đăng quang lại mang một sắc thái khác, thanh lịch, hiện đại và đầy cuốn hút.

Không chạy theo sự cầu kỳ, cách lựa chọn trang phục chú trọng vào sự cân bằng giữa vóc dáng, thần thái và không gian xuất hiện. Những gam màu ánh kim, bạc, vàng cùng các phom dáng tôn đường nét giúp hình ảnh trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được sự sang trọng vốn là phong cách mà cô theo đuổi.

Toàn bộ bộ ảnh được thực hiện tại Las Vegas, thành phố nổi tiếng với ánh sáng, thời trang và vẻ đẹp hào nhoáng. Giữa khung cảnh hoa lệ ấy, những thiết kế càng làm nổi bật hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, tự tin và biết cách tạo dấu ấn bằng chính gu thẩm mỹ của mình.

Photo: Vinh Phan

Make up: Huyen HP