Văn hóa

Dấu ấn thời Nguyễn qua hiện vật quý kim

Các hiện vật có niên đại từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Mỗi món đồ mang dấu ấn riêng về công năng, kỹ thuật chế tác và thẩm mỹ thời Nguyễn.

Báo Thừa Thiên Huế
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Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/video/dau-an-thoi-nguyen-qua-hien-vat-quy-kim-1875467.html