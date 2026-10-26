Dấu ấn thời Nguyễn qua hiện vật quý kim

“Để truyền tải thông điệp phòng, chống tác hại của thốc lá một cách gần gũi, sinh động và dễ đi vào lòng người, chúng tôi lựa chọn hình thức sân khấu hóa thông qua tiểu phẩm, tái hiện những tình huống quen thuộc trong cuộc sống và môi trường công tác” - Trung tá Hoàng Hải Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (thuộc Hội Phụ nữ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an), chia sẻ về hoạt động của đơn vị khi tham gia Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026 do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức.