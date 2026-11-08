Dấu ấn thời gian ở những công viên

Việc Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức các hoạt động tại Quảng trường 24 Tháng 3 góp phần giáo dục truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ. Ảnh: H.L

Những biểu tượng văn hóa, lịch sử

Nằm bên bãi biển Mỹ Khê, Công viên Biển Đông là một trong những địa điểm quen thuộc với người dân và du khách khi đến Đà Nẵng. Phía trước là biển rộng, phía sau là nhịp sống đô thị đang mở rộng từng ngày. Giữa hai không gian ấy, công viên trở thành khoảng đệm xanh, nơi người ta có thể thong thả đi bộ, tập thể dục, ngắm bình minh hoặc đơn giản là ngồi lại nghe tiếng sóng.

Điểm nhấn của công viên này còn là tượng “Người mẹ và bọc trứng” của nhà điêu khắc Lê Công Thành. Được thể hiện bằng chất liệu đá trắng, tác phẩm chọn ngôn ngữ tạo hình tượng trưng, với bố cục trải theo chiều ngang thay vì nhấn vào chiều cao.

Những khối hình cô đọng, liền mạch tạo nên dáng vẻ vừa vững chãi vừa mềm mại, gợi hình ảnh người mẹ ôm ấp, chở che bọc trăm trứng. Có thể nói, hình tượng mẹ Âu Cơ gắn với truyền thuyết nguồn cội được đặt giữa không gian biển trời, gợi nhắc câu chuyện khởi nguyên của dân tộc.

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng khẳng định tác phẩm đã vượt ra ngoài giá trị tạo hình. Người xem có thể cảm nhận ở đó niềm tự hào về cội nguồn và sự gắn bó giữa con người với quê hương.

Vào những dịp lễ hội, công viên lại khoác lên mình diện mạo khác với các hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu cộng đồng. Chính sự chuyển động ấy khiến nơi này luôn có người tìm đến và trở thành một phần trong ký ức của nhiều người.

“Tác phẩm không đứng tách khỏi cảnh quan mà dường như tìm thấy sự tiếp nối trong đường chân trời, tiếng sóng và những bước chân qua lại mỗi ngày”, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha ví von.

Sợi dây kết nối giữa phố ấy cũng được nhìn thấy theo một cách khác ở Quảng trường 24 Tháng 3, phường Bàn Thạch. Trên diện tích gần 4,7ha, khu sân chính, vườn tượng, đài nước, đường đi bộ và hệ thống cây xanh tạo nên một quần thể công cộng rộng mở giữa lòng đô thị Tam Kỳ.

Tên gọi quảng trường gắn với ngày 24/3/1975, dấu mốc giải phóng tỉnh Quảng Nam trước đây. Vậy nhưng, ký ức ở Quảng trường 24 Tháng 3 không chỉ được lưu giữ qua tên gọi hay tượng đài. Mỗi ngày, tình yêu vùng đất lại được chính quyền và người dân bồi đắp bằng các sự kiện văn hóa, văn nghệ, những không gian dành cho việc đi bộ, tập thể dục, vui chơi của trẻ nhỏ.

Ông Đoàn Văn Tiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bàn Thạch, cho rằng Quảng trường 24/3 mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân địa phương, nhất là với những người từng đi qua chiến tranh. Với các cựu chiến binh, đây là địa chỉ gợi nhắc một chặng đường đấu tranh gian khổ, nhắc nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của quê hương.

Theo ông, gìn giữ quảng trường cũng là gìn giữ một phần ký ức của Tam Kỳ, để lịch sử không chỉ hiện diện trong những dịp kỷ niệm mà tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

“Việc duy trì các hoạt động gặp mặt nhân chứng lịch sử và giáo dục truyền thống tại quảng trường có ý nghĩa thiết thực đối với thế hệ trẻ. Mỗi lần trở về nơi này, những câu chuyện của một thời được nhắc lại, giúp người trẻ hiểu hơn giá trị của hòa bình, thêm trân trọng những thành quả hôm nay”, ông Tiên nói thêm.

Từ ký ức đô thị đến không gian sáng tạo

Nằm trong mạch kết nối những không gian văn hóa của đô thị Tam Kỳ, Công viên hồ Nguyễn Du trầm lắng và giàu chất thơ. Mặt hồ rộng, những hàng cây soi bóng xuống làn nước cùng lối đi ven bờ tạo nên khoảng xanh đáng giá.

Điều làm nên nét riêng của Công viên hồ Nguyễn Du còn nằm ở vị trí liền kề Khu di tích Phủ đường Tam Kỳ. Một bên là dấu tích lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất. Bên kia là mặt hồ và khoảng xanh công viên đô thị. Sự hiện diện gần gũi ấy mở ra khả năng kết nối di sản với sinh hoạt văn hóa, du lịch, giúp những câu chuyện của quá khứ được tiếp cận bằng trải nghiệm trực quan, nhẹ nhàng.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ năm 2026, khu vực công viên được lựa chọn tổ chức nhiều chương trình như trưng bày ảnh “Tam Kỳ xưa và nay”, đêm hội hoa đăng, biểu diễn nhạc nước, giao lưu văn nghệ và âm nhạc đường phố.

Những hoạt động này đem đến diện mạo sinh động cho khu vực hồ Nguyễn Du, đồng thời cho thấy tiềm năng của cảnh quan mặt nước trong việc tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật ngoài trời. Khi ánh sáng lan trên mặt hồ, âm nhạc vang lên giữa không gian thoáng rộng, cảnh quan quen thuộc bỗng trở thành một sân khấu mở, nơi người dân có thể cùng thưởng thức và chia sẻ những trải nghiệm văn hóa.

Với nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, người dành nhiều tâm huyết cho mỹ thuật và văn hóa vùng đất xứ Quảng, Công viên hồ Nguyễn Du còn gợi mở nhiều khả năng sáng tạo trong cách tổ chức không gian công cộng. Theo ông, khu vực này có thể được nghiên cứu phát triển thành một không gian văn hóa mang dấu ấn riêng của Tam Kỳ, trong đó cảnh quan mặt nước, cây xanh và giá trị lịch sử của Khu di tích Phủ đường cần được đặt trong một chỉnh thể hài hòa.

Ông gợi ý có thể bổ sung các tác phẩm điêu khắc ngoài trời, những cụm phù điêu hoặc sắp đặt nghệ thuật lấy cảm hứng từ lịch sử, con người, văn hóa xứ Quảng. Đặc biệt, tổ chức các hoạt động triển lãm, trình diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm thủ công và sáng tạo văn hóa địa phương.

Những tác phẩm ấy cần được lựa chọn có chủ đích, mang câu chuyện của vùng đất, tránh cách làm thiên về trang trí đơn thuần. Khi nghệ thuật được đưa vào đời sống một cách tự nhiên, công viên sẽ có thêm chiều sâu, trở thành nơi người dân tìm đến để thưởng ngoạn, tìm hiểu và cảm nhận văn hóa quê hương.

Ở Đà Nẵng, điều làm nên sức sống của các công viên nằm ở câu chuyện văn hóa được gửi gắm, ở cách người dân sử dụng và tình cảm được hình thành qua thời gian.

Có thể một ngày nào đó, du khách sẽ nhớ Đà Nẵng qua bức tượng bên biển, nhớ Tam Kỳ qua quảng trường và mặt hồ, nhớ Hội An qua những khoảng xanh yên bình giữa hành trình di sản. Những ký ức ấy được góp nhặt từ những lần dạo bước, những cuộc gặp bạn bè và những khoảnh khắc con người tìm thấy sự thân thuộc giữa thành phố trẻ.