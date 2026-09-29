Dấu ấn thể thao Hà Nội trong 2 tấm huy chương Vàng ASIAD 2026

Tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản từ ngày 19-9 đến 4-10, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 348 vận động viên, trong đó gần 30% số vận động viên là của thể thao Hà Nội.

Không chỉ khẳng định vị thế ở số lượng, thể thao Hà Nội còn cho thấy chất lượng vận động viên qua thành tích đạt được của đoàn Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu Á.

4 trong tổng số 6 vận động viên giành 2 huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (tính tới ngày 29-9) đến từ thể thao Hà Nội

Theo đó, tính tới sáng ngày 29-9, đoàn Việt Nam đã giành được 2 huy chương Vàng nhờ công 3 cô gái karate (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, nội dung kata đồng đội nữ) và 3 cô gái cầu mây (Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên, nội dung đôi nữ).

Đáng chú ý, 4 trong 6 vận động viên mang "vàng" về cho Việt Nam gồm: Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly đang thuộc biên chế thể thao Hà Nội. Đây đồng thời là những môn thế mạnh của thể thao Thủ đô những năm qua.

Cô gái vàng của Wushu Việt Nam Dương Thúy Vi trên bục nhận huy chương Đồng ASIAD 2026

Chưa dừng ở đó, trong 17 huy chương Đồng của đoàn Việt Nam tính tới lúc này cũng có dấu ấn đậm nét của các vận động viên Hà Nội như: Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Khắc Kiên (wushu), Bùi Thúy Thuy Thủy (bắn súng), Nguyễn Văn Nhàn (cầu mây), Phạm Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Hảo, Trần Thị Tú Uyên (rowing)...

Đây chưa phải là thành tích cuối cùng của thể thao Hà Nội tại ASIAD 2026, khi còn một số vận động viên tranh tài những ngày còn lại.

Đặc biệt, Đội tuyển quyền Anh Việt Nam vừa có ngày thi đấu ấn tượng, giành 2 suất vào bán kết của Nguyễn Thị Tâm (hạng cân 51 kg nữ) và Lưu Diễm Quỳnh (hạng cân 75 kg nữ). Đây đều là vận động viên của Hà Nội.

Nguyễn Thị Tâm (ảnh) và Lưu Diễm Quỳnh chắc chắn góp thêm 2 huy chương cho đoàn Việt Nam và thể thao Hà Nội nói riêng

Với tấm vé bán kết, Tâm và Quỳnh đã chắc chắn góp thêm 2 huy chương cho Hà Nội và đoàn Việt Nam nói chung tại ASIAD năm nay.

Ở bán kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp võ sĩ Kazakhstan, còn Lưu Diễm Quỳnh đối đầu võ sĩ Trung Quốc. Cả hai đều còn cơ hội hướng tới trận chung kết và tranh huy chương Vàng.