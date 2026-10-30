Dấu ấn thanh niên trong chuyển đổi số cơ sở

Đoàn thanh niên xã Cán Tỷ (tỉnh Tuyên Quang) hướng dẫn người dân trong chuyển đổi số. Ảnh: T.L.

135 đội thanh niên xung kích chuyển đổi số

Tại tỉnh Lạng Sơn, thanh niên đang tham gia tích cực vào mạng lưới công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”. Toàn tỉnh hiện có 1.646 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 8.000 thành viên; trong đó, 100% tổ có cán bộ Đoàn tham gia điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số thiết yếu. Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 135 đội thanh niên xung kích, thu hút hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, hỗ trợ trên 110.000 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số, cài đặt VNeID và làm sạch dữ liệu đất đai.

Anh Đoàn Thành Công - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các cơ sở đoàn đã chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên; khuyến khích đoàn viên thanh niên đề xuất các ý tưởng sáng tạo trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên không chỉ xung kích trong ứng dụng công nghệ mà còn tích cực phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông minh, dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số.

Điển hình như tại xã Hoàng Văn Thụ, chuyển đổi số đang được triển khai gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Từ hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đến xây dựng mô hình “Gia đình số”, các tổ chức ở cơ sở đang từng bước đưa những tiện ích công nghệ vào đời sống hàng ngày.

Trong chiến dịch cao điểm cập nhật Sổ sức khỏe điện tử từ ngày 25/9 đến 4/10/2026, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn xã đã phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên ứng dụng VNeID. Không chỉ hướng dẫn tại các điểm hỗ trợ, vào buổi tối, thành viên các tổ còn tranh thủ thời gian đến khu dân cư, thậm chí đến tận hộ gia đình để giúp những người chưa thực hiện hoặc còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Còn tại xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang, hoạt động hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử tại thôn Đầu Cầu II cũng cho thấy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Với phương châm hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, đoàn viên, thanh niên đã tận tình hỗ trợ người dân từng bước thực hiện các thao tác trên điện thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt và sử dụng.

Không chỉ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng tiếp cận và sử dụng mạng xã hội, khai thác các tiện ích trên không gian mạng một cách hiệu quả, an toàn; đồng thời hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Từ phổ cập kỹ năng số đến quảng bá nông sản

Không chỉ hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số, thanh niên còn có thể tham gia quảng bá sản phẩm địa phương, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin. Tại xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang, mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên số Tân An” là một ví dụ.

Tháng 8 vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Tân An ra mắt câu lạc bộ với 20 thành viên, tập hợp những đoàn viên có năng lực, sở thích về công nghệ, truyền thông số, xây dựng nội dung, quay dựng video, livestream và phát triển kinh tế số. Ngay sau khi ra mắt, các thành viên tham gia phiên livestream “Chợ số – Nông thôn số”, quảng bá hình ảnh quê hương, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP trên các nền tảng số.

Chương trình được livestream trên Fanpage/Facebook của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân An, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chợ số - Nông thôn số và các nền tảng truyền thông phù hợp. Qua chương trình nhằm hỗ trợ mở rộng kênh tiêu thụ, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Lạng Sơn cũng là tỉnh có nhiều đặc sản. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên của tỉnh đã chỉ đạo tổ chức đoàn, hội các cấp chủ động kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm), nông sản tại địa phương. Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, nhất là thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng đã chủ động hướng dẫn nông dân quảng bá sản phẩm, nông sản trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, sàn thương mại điện tử.

Các đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ nông dân mở tài khoản người mua, người bán trên sàn thương mại điện tử đồng thời hướng dẫn bà con tự chụp ảnh, quay phim, viết bài quảng bá về sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Rồi cả cách chốt đơn hàng, đóng gói sản phẩm, liên hệ với đơn vị vận chuyển…

Từ phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến quảng bá, tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số, đoàn viên, thanh niên đang từng bước khẳng định vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số ở cơ sở. Những hoạt động thiết thực này không chỉ giúp người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ hiệu quả hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, lực lượng thanh niên trở thành cầu nối quan trọng đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nông thôn hiện đại và phát triển bền vững.

Tại Lạng Sơn, các đoàn viên thanh niên chính là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Bình dân học vụ số”. Toàn tỉnh hiện có 1.646 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 8.000 thành viên; trong đó, 100% tổ công nghệ số có cán bộ đoàn tham gia điều phối, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 135 đội thanh niên xung kích với hơn 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó đã hỗ trợ trên 110.000 lượt người dân tiếp cận kỹ năng số; cài đặt ứng dụng VNeID, làm sạch dữ liệu về đất đai…