'Dấu ấn tháng Mười' khơi dậy khát vọng cống hiến của phụ nữ Công an Huế

Công an thành phố Huế tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm “Dấu ấn tháng Mười”

Hướng tới xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an thành phố Huế tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm “Dấu ấn tháng Mười”, qua đó tôn vinh truyền thống, ghi nhận đóng góp và khơi dậy khát vọng cống hiến của nữ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Tôn vinh truyền thống, lan tỏa bản lĩnh phụ nữ Công an

Ngày 16/10/2026, nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Công an thành phố Huế tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm với chủ đề “Dấu ấn tháng Mười”.

Tham dự và chủ trì chương trình có Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế; cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố; đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế; lãnh đạo một số đơn vị chức năng, nữ lãnh đạo cấp phòng, nữ chỉ huy Công an cấp xã, Ban Thanh niên Công an thành phố và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn lực lượng.

Lãnh đạo Công an thành phố Huế tặng hoa chúc mừng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân và phụ nữ Công an thành phố Huế qua các thời kỳ. Phát huy phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ nữ cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy trong công tác, tích cực học tập, rèn luyện và vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Tọa đàm, giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lài

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm, giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Lài và các nữ cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu. Những câu chuyện, trải nghiệm thực tiễn góp phần khắc họa phẩm chất kiên cường, tinh thần tận tụy, trách nhiệm của phụ nữ Công an nhân dân qua các giai đoạn lịch sử và trên từng lĩnh vực công tác hiện nay.

Đoàn kết, sáng tạo, phát huy năng lực cán bộ nữ

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác chuyên môn cũng như phong trào phụ nữ. Đồng chí khẳng định những đóng góp của nữ cán bộ, chiến sĩ góp phần quan trọng vào kết quả chung trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc CATP Huế phát biểu tại chương trình

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các cấp Hội tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân; bám sát định hướng của Hội phụ nữ cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và yêu cầu thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Đặc biệt, cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến của nữ cán bộ, chiến sĩ trên từng lĩnh vực công tác. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển cán bộ nữ; kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để nữ cán bộ phát huy năng lực, sở trường, trưởng thành qua thực tiễn.

Việc phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người có kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp, giúp đỡ hội viên cũng được nhấn mạnh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chăm lo đời sống, tạo động lực cống hiến lâu dài

Trong khuôn khổ chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Dương đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 17 cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ, góp phần động viên các chị em vượt khó, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Quang cảnh buổi lễ

Giám đốc Công an thành phố mong muốn các cấp Hội và toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời chăm lo xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Từ những hoạt động tôn vinh, động viên tinh thần đến sự quan tâm thiết thực đối với cán bộ nữ, chương trình “Dấu ấn tháng Mười” góp phần củng cố môi trường làm việc nhân văn, khuyến khích mỗi nữ cán bộ, chiến sĩ phát huy trách nhiệm và năng lực của mình. Đây cũng là nền tảng để xây dựng lực lượng Công an thành phố Huế chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân, hướng tới sự phát triển bền vững./.