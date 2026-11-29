Quy mô lớn, đa dạng phân khúc thị trường lao động

Với hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, Cà Mau có lợi thế lớn về nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội, nên giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Trước yêu cầu phát triển các ngành mũi nhọn như: thuỷ sản, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số, việc đẩy mạnh kết nối cung - cầu càng mang ý nghĩa thiết thực nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Ngày hội lần này quy tụ 67 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh (gồm 16 đơn vị có gian hàng trực tiếp và 51 đơn vị uỷ thác), mang đến hơn 40 vị trí nghề nghiệp với tổng nhu cầu lên tới 7.674 chỉ tiêu. Không gian sự kiện được quy hoạch khoa học thành 4 phân khu chuyên biệt với 20 gian hàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tìm việc.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng, quét mã QR truy cập kênh Zalo OA và tham gia bốc thăm trúng thưởng tại gian hàng tư vấn việc làm.

Xuyên suốt sự kiện, các doanh nghiệp tích cực công khai thông tin tuyển dụng minh bạch, tư vấn tận tình và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho ứng viên, xem đây là cơ hội thiết thực để tuyển chọn nhân sự chất lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đại tá Hoàng Duy Cường, Bí thư Đảng uỷ Ban Trường Sơn Nam, Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), thông tin, đơn vị đang trực tiếp thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi cùng tuyến đường, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai với lực lượng khoảng 6 ngàn cán bộ, người lao động (NLĐ) (trong đó có gần 900 lao động địa phương). Thời gian tới, đơn vị cần tuyển số lượng lớn kỹ sư xây dựng, cử nhân kế toán và công nhân kỹ thuật (lái xe, lái máy, vận hành cọc khoan nhồi, trạm bê tông, trạm trắc đạc...), thu nhập bình quân khoảng 26 triệu đồng/tháng và đầy đủ chế độ phúc lợi.

"Ngày hội lần này đã thu hút hàng trăm lượt lao động đến tìm hiểu các vị trí tuyển dụng của đơn vị. Chúng tôi kỳ vọng sau sự kiện, sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ giúp Binh đoàn tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiến độ các dự án trọng điểm", Đại tá Hoàng Duy Cường nhấn mạnh.

Người lao động được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh tra cứu thông tin thị trường lao động và tìm kiếm vị trí việc làm phù hợp trên nền tảng số.

Có hơn 24 năm kinh nghiệm, đưa trên 40 ngàn lao động sang Nhật Bản, ông Cao Chí Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Vinamex, nhận định, sự kết hợp giữa tư vấn trực tiếp và chuyển đổi số là cầu nối hiệu quả giúp doanh nghiệp và NLĐ đồng hành. Tham gia ngày hội, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển tại chỗ kết hợp nền tảng số; cam kết minh bạch thông tin thu nhập, điều kiện làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan, đồng thời bảo đảm đào tạo bài bản và môi trường an toàn cho người lao động.

Điểm nhấn chuyển đổi số và hiệu ứng lan toả

Bên cạnh hoạt động phỏng vấn, sơ tuyển trực tiếp tại gian hàng, điểm nhấn nổi bật của Ngày hội là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tại khu vực hỗ trợ công nghệ, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm trực tiếp hướng dẫn NLĐ quét mã QR truy cập nền tảng việc làm số, tạo hồ sơ trực tuyến và sử dụng trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) tra cứu thông tin tuyển dụng nhanh chóng, chính xác.

Bà Quách Thanh Thoảng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, cho biết: Sau 3 ngày diễn ra, sự kiện đã thu hút khoảng 2 ngàn lượt NLĐ, học sinh, sinh viên đến tìm hiểu thông tin, giao dịch trực tiếp; ghi nhận 402 người đăng ký tìm việc tại chỗ và hơn 1.300 lượt check-in. Trên không gian mạng, Ngày hội tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với hơn 25.600 lượt tương tác số trên Website, Fanpage, Zalo OA của Trung tâm và Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Lãnh đạo Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài tại ngày hội.

Tại các gian hàng luôn sôi nổi khi nhiều NLĐ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và sinh viên chủ động nắm bắt cơ hội, trao đổi thẳng thắn với nhà tuyển dụng để tìm kiếm công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng. Qua đó, người trẻ có thêm động lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với thị trường lao động hiện đại.

Em Nguyễn Ngọc Trân, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau, cho biết, thấy mẹ đi làm việc ở Đài Loan 8 năm có thu nhập và cuộc sống ổn định, em cũng ấp ủ dự định sang thị trường này làm việc. Hiện em đang nỗ lực hoàn thành bậc THPT, trau dồi lấy bằng tiếng Trung và chủ động kết nối với các doanh nghiệp uy tín tại ngày hội để tìm kiếm cơ hội phù hợp.

Thành công của Ngày hội tiếp tục nối dài những kết quả ấn tượng trong công tác giải quyết việc làm của tỉnh Cà Mau năm 2026. Thời điểm trước khi diễn ra sự kiện, tỉnh tổ chức 83 phiên giao dịch việc làm (76 phiên trực tiếp, 7 phiên trực tuyến), giải quyết việc làm cho hơn 59.700 lao động, đạt 101% kế hoạch năm (trong đó có 1.729 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt hơn 72% chỉ tiêu đề ra).

Thời gian tới Sở chỉ đạo đồng bộ toàn bộ dữ liệu ứng viên lên Sàn giao dịch việc làm quốc gia nhằm mở rộng cơ hội kết nối liên vùng; đồng thời phân công đội ngũ tư vấn viên theo dõi, hỗ trợ kết nối việc làm cho 402 NLĐ đăng ký tại ngày hội. Đối với nhóm lao động chưa đạt yêu cầu tuyển dụng, ngành chức năng sẽ phân luồng sang các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo ngắn hạn theo "đơn đặt hàng" của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, khẳng định.