Dấu ấn sức trẻ trên những tuyến đường quê

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Khoảng 4-5 giờ sáng, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, ông Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, ngụ ấp Tân Giao, xã Kim Long) đã chuẩn bị những chuyến hàng dưa leo, đậu bắp để kịp giao cho các mối hàng. Những chuyến đi lúc trời còn tối nay thuận tiện hơn nhờ tuyến đường quê được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời.

Trước đây, tuyến đường nối các ấp Tân Giao, Láng Lớn và Tân Bình có nhiều đoạn bị cây cối che khuất, thiếu ánh sáng khi đêm xuống. Nay, hơn 40 trụ đèn năng lượng mặt trời cùng cờ Tổ quốc được lắp đặt dọc tuyến đường dài gần 2,5 km, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, tạo diện mạo khang trang hơn cho khu vực. “Giờ đây, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi lao động mưu sinh vào ban đêm”, ông Hòa chia sẻ.

Đoàn xã Ngãi Giao phối hợp Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Châu Đức triển khai Công trình “Ánh sáng tuổi trẻ vì cộng đồng”. Ảnh: TRÚC GIANG

Công trình “Đường đèn năng lượng mặt trời và đường cờ Tổ quốc” được Đoàn xã Kim Long phối hợp với sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật và sinh viên tình nguyện quốc tế Malaysia triển khai trong tháng 7-2026.

Các lực lượng cùng vận chuyển vật tư, phát quang cây cối, dọn vệ sinh, dựng trụ, đổ bê tông và lắp đặt đèn. Công trình hoàn thành ngày 29-7, đưa hệ thống chiếu sáng và đường cờ Tổ quốc vào phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Tại ấp Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc, tuổi trẻ địa phương cũng góp sức thay đổi diện mạo nông thôn thông qua công trình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Với kinh phí xã hội hóa khoảng 50 triệu đồng, công trình được triển khai trong tháng 2-2026, có sự tham gia của khoảng 100 đoàn viên, thanh niên và người dân. Tuyến đường được lắp đặt thêm 15 trụ đèn, dựng 22 trụ cờ Tổ quốc, trồng 200 cây xanh, bố trí thùng rác và camera an ninh.

Dọc tuyến đường, các trụ đèn, trụ cờ và cây xanh được lắp đặt, trồng mới. Thùng rác và camera an ninh cũng được bố trí, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giữ gìn an ninh trật tự của người dân. Với 811 hộ dân sinh sống trên địa bàn, công trình góp phần xây dựng không gian chung sạch đẹp, khang trang hơn.

Anh Phạm Hải Đăng, Phó Bí thư Đoàn xã Xuyên Mộc, cho biết, thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương vận động người dân cùng chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo quản các hạng mục, duy trì hiệu quả công trình.

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Tại ấp Suối Lúp, xã Ngãi Giao, 24 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường phục vụ hơn 800 hộ dân. Công trình “Ánh sáng tuổi trẻ vì cộng đồng” có kinh phí xã hội hóa gần 50 triệu đồng, do Đoàn xã Ngãi Giao phối hợp Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Châu Đức triển khai.

Chị Đỗ Thị Anh Đào, Phó Bí thư Chi đoàn Công ty CP Sonadezi Châu Đức, cho biết, việc tham gia công trình giúp đoàn viên trực tiếp góp sức cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân. Để các hoạt động tình nguyện phát huy hiệu quả, Đoàn xã Ngãi Giao chú trọng khảo sát nhu cầu thực tế, lựa chọn công trình phù hợp và huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia.

Theo chị Lê Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ngãi Giao, việc kết nối doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân giúp địa phương huy động thêm nhân lực, kinh phí để triển khai những phần việc thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đầu tư xây dựng, công tác quản lý và duy trì hiệu quả công trình cũng được địa phương quan tâm. Bà Bùi Thị Sen, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Giao, đánh giá các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Việc bảo quản hệ thống chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan khu dân cư cần được thực hiện thường xuyên để những công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Theo anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM, chương trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai tại nhiều địa phương ở TPHCM. Các cơ sở Đoàn chủ động khảo sát những tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng, vận động doanh nghiệp và người dân cùng đóng góp nguồn lực. Tùy điều kiện thực tế, mỗi địa phương lựa chọn giải pháp chiếu sáng phù hợp, từng bước cải thiện hạ tầng nông thôn.

“Các công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh nói.

Trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ TPHCM chỉnh trang, xây dựng 264 tuyến đường, hẻm văn minh, vượt 96 tuyến so với chỉ tiêu đề ra. Các đội hình thanh niên cũng nâng cấp, bê tông hóa hơn 31km đường, hẻm, xử lý 168 điểm đen ô nhiễm môi trường.