Dấu ấn sự kiện đồng hành 'Délier' tại Halloween trường Báo

Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh các hoạt động trong đêm hội, chuỗi sự kiện đồng hành gây ấn tượng bởi tính giải trí và liên kết với thông điệp chương trình.

Sự kiện đồng hành “Marcesecre” tại Halloween 2025: “Ouroboros”.

Vừa qua, chương trình đã tổ chức sự kiện đồng hành trực tuyến “Démersion” (Tạm dịch: Nhấn chìm), gợi mở câu chuyện về Elys - cô gái có khả năng ghi nhớ mọi ký ức cùng những cảm xúc cá nhân. Chính năng lực này đã khiến Elys trốn tránh thực tại, giấu kín tổn thương vào những chiếc lọ thủy tinh rồi thả xuống đáy hồ. Hành động ấy vô tình khiến Morphia - sinh vật nhỏ bé sống dưới đáy hồ ngày một biến dạng theo thời gian.

Elys đại diện cho những tâm hồn đang mông lung trên hành trình dung hòa với ký ức.

Chuyển dịch từ không gian u tối của ‘Démersion”, sự kiện trực tiếp “Délier” (Tạm dịch: Giải thoát) dẫn dắt khán giả bước vào hành trình đối diện với những nút thắt tâm lý. Qua đó, chương trình mở ra cơ hội cho mỗi người học cách buông bỏ gánh nặng, tìm lại sự thanh thản bên trong.

Không gian chụp ảnh lý tưởng giúp người tham gia ghi lại những khung hình đáng nhớ.

“Délier” được chia thành 4 chặng thử thách biểu tượng cho từng hình thái cảm xúc: Délice (Tạm dịch: Vui vẻ), Désespoir (Tạm dịch: Buồn bã), Dépit (Tạm dịch: Tức giận) và Détresse (Tạm dịch: Sợ hãi). Vượt qua thử thách, những người chơi xuất sắc sẽ có cơ hội mang về nhiều phần quà hấp dẫn cùng tấm vé tham dự đêm nhạc hội.

Trò chơi giải mã thử thách sự nhanh nhạy của người chơi qua nhiệm vụ tìm kiếm từ khóa.

Đến với chặng “Dépit”, các bạn trẻ cần có sự khéo léo cùng phản xạ linh hoạt.

Khép lại chuỗi hành trình, chặng cuối “Détresse” mở ra hai thử thách thú vị: “Sờ vật đoán đồ” - khám phá đồ vật trong những chiếc hộp bí ẩn và “Ném bóng mạng nhện” - nhiệm vụ yêu cầu sự khéo léo và chính xác qua từng đường ném. Từ đó, sự kiện mong muốn mang đến những phút giây giải trí và tiếp thêm động lực để mỗi bạn trẻ chiến thắng với những nỗi sợ của bản thân.

Sức hấp dẫn của trò chơi đã thu hút các bạn trẻ hưởng ứng với một tâm thế nhiệt huyết nhất.

Qua chuỗi hoạt động đồng hành, Ban Tổ chức (BTC) khuyến khích người trẻ đón nhận mọi cảm xúc với một tâm thế cởi mở thay vì né tránh. Đây cũng là thông điệp cốt lõi được chương trình hướng tới: “Chỉ khi dũng cảm buông bỏ những chấp niệm trong quá khứ, con người mới có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hiện tại và hướng về tương lai”./.