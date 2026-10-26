Dấu ấn sáng tạo từ niềm đam mê tin học

Biến khó khăn thành động lực sáng tạo

Là giáo viên kiêm nhiệm công tác Ðoàn, anh Huỳnh Việt Dương hiểu rõ những áp lực trong việc quản lý hồ sơ, thi đua, phong trào và tổng hợp báo cáo bằng phương pháp thủ công tốn nhiều thời gian. Với niềm đam mê tin học, khó khăn thực tế đó trở thành bài toán gợi mở cho anh tìm lời giải bằng công nghệ. Từ đó, nền tảng “Công tác Ðoàn số” - giải pháp số hoá hoạt động Ðoàn trong trường học, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), ra đời. Với nhiều tiện ích thiết thực, nền tảng này đang được sử dụng hằng ngày tại Trường THCS và THPT Lê Văn Ðẩu, giúp đổi mới phương thức tổ chức và quản lý hoạt động thanh niên.

Anh Huỳnh Việt Dương ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Ðiểm nổi bật của “Công tác Ðoàn số” là khả năng tích hợp nhiều nghiệp vụ trên cùng nền tảng. Từ quản lý đoàn viên, theo dõi thi đua, tổ chức phong trào đến xử lý văn bản, báo cáo, các công việc được kết nối trong hệ thống thống nhất. Cách vận hành được thiết kế theo cơ cấu tổ chức của đoàn trường, từ bí thư, ban chấp hành đến các chi đoàn và từng đoàn viên, giúp mỗi cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm dữ liệu được liên thông.

Bên cạnh đó, sản phẩm tích hợp trợ lý AI làm việc trên dữ liệu của đơn vị, hỗ trợ cán bộ Ðoàn tra cứu thông tin, tổng hợp nội dung và soạn thảo văn bản. Theo anh Dương, AI có thể hỗ trợ xử lý công việc nhanh chóng hơn, nhưng không thay thế vai trò và trách nhiệm của con người. Nguyên tắc anh đặt ra là công nghệ đề xuất, cán bộ Ðoàn kiểm tra và quyết định.

Không dừng ở việc hỗ trợ công tác quản lý, nền tảng còn tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động Ðoàn thuận tiện hơn. Thông qua điện thoại hoặc máy vi tính, các em có thể tương tác, nộp minh chứng hoạt động và theo dõi điểm rèn luyện một cách rõ ràng, minh bạch. Ðặc biệt, giá trị lớn nhất của “Công tác Ðoàn số” là khi các khâu quản lý, thống kê và tổng hợp được hỗ trợ hiệu quả, cán bộ Ðoàn có thêm thời gian dành cho học sinh, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, truyền lửa, đồng hành cùng các em.

Những nỗ lực đổi mới sáng tạo của anh Huỳnh Việt Dương đã được ghi nhận xứng đáng tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2026 với 2 giải thưởng đáng tự hào: giải Ba bảng S (bảng thi giải pháp, sản phẩm sáng tạo) và giải Khuyến khích bảng A (bảng thi dành cho cán bộ cấp xã, phường).

“2 giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục học hỏi, sáng tạo ra các sản phẩm hỗ trợ giải quyết công việc hằng ngày, mang lại lợi ích cho tập thể và học sinh”, anh Huỳnh Việt Dương chia sẻ.

Tiếp tục hoàn thiện để lan toả giá trị

Với anh Huỳnh Việt Dương, ứng dụng công nghệ trong công tác Ðoàn không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý mà còn mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận tin học từ những việc gần gũi. Anh mong muốn "chuyển" các em từ vị trí người sử dụng công nghệ sang người có khả năng chủ động tạo ra những sản phẩm phục vụ học tập và cuộc sống.

Ðể hiện thực hoá mục tiêu này, anh từng bước đưa công nghệ vào các hoạt động thường xuyên của trường. Việc sử dụng nền tảng “Công tác Ðoàn số” và trợ lý AI “Hỏi Bí thư” giúp học sinh hình thành thói quen tra cứu thông tin cũng như thực hiện các nhiệm vụ trên môi trường số.

Cùng với đó, trong các phong trào, hoạt động Ðoàn, học sinh được khuyến khích tìm tòi phần mềm, ứng dụng phù hợp để thiết kế báo tường điện tử, xây dựng video thuyết trình và thử nghiệm những công cụ AI. Qua từng nhiệm vụ, các em không chỉ hoàn thành yêu cầu của phong trào mà còn rèn luyện kỹ năng số, khả năng tự học, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Anh Huỳnh Việt Dương triển khai quản lý Ðoàn - Hội tại trường bằng công nghệ.

Ngoài ra, anh Dương định hướng thành lập câu lạc bộ tin học - công nghệ trong nhà trường nhằm tạo không gian cho học sinh yêu thích lĩnh vực này cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp thực hành lập trình, phát triển các sản phẩm công nghệ. Theo anh, trong bối cảnh chuyển đổi số, cán bộ Ðoàn, học sinh cần có năng lực số, tư duy đổi mới và tinh thần dám thử nghiệm những phương pháp làm việc mới. Ðó cũng là lý do anh không ngừng tìm cách kết hợp giữa đam mê tin học với hoạt động giáo dục, phong trào thanh niên, hướng đến tạo ra những giá trị thiết thực thay vì chạy theo công nghệ đơn thuần.

Từ kết quả bước đầu, Huỳnh Việt Dương đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp “Công tác Ðoàn số” theo hướng thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế. Trong đó, anh đặc biệt quan tâm hoàn thiện trợ lý AI “Hỏi Bí thư”, để không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể hỗ trợ thống kê số liệu nhanh chóng, gợi ý phương án xử lý công việc, giúp cán bộ Ðoàn giảm thời gian thực hiện các nhiệm vụ hành chính.

Anh cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành mô hình với các trường học, cơ sở Ðoàn khác tại địa phương. Nếu được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện từng đơn vị, giải pháp có thể góp phần thúc đẩy số hoá công tác Ðoàn, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thanh niên.