Dấu ấn sáng tạo trong hành trình đưa nông sản Việt vươn ra thế giới tại IC Master 2026

Hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), sáng 15/11, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Đây là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng ôn lại chặng đường vẻ vang, khẳng định vị thế, chất lượng giáo dục của những ngôi trường giàu truyền thống hiếu học. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tới thăm, tặng hoa và chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường.