Dấu ấn sáng tạo trong hành trình đưa nông sản Việt vươn ra thế giới tại IC Master 2026
Với chủ đề “Rooted in Vietnam - Tự hào từ gốc Việt”, Chung kết cuộc thi Nhà truyền thông tài ba IC Master 2026 do Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại (Học viện Ngoại giao) tổ chức đã vinh danh những chiến dịch truyền thông sáng tạo, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt. Xuất phát từ đề bài thực tế của bốn doanh nghiệp, sân chơi này là dịp để sinh viên vận dụng chuyên môn, thử sức với các yêu cầu của thị trường và phát triển năng lực nghề nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-an-sang-tao-trong-hanh-trinh-dua-nong-san-viet-vuon-ra-the-gioi-tai-ic-master-2026-246261115175650407.htm