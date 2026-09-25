Dấu ấn sáng tạo qua 90 tác phẩm tiêu biểu tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Đây là hoạt động chuyên ngành mỹ thuật thường niên có quy mô lớn của khu vực, góp phần tôn vinh các giá trị nghệ thuật sáng tạo và thúc đẩy phong trào mỹ thuật tại các địa phương Đông Nam Bộ.

Triển lãm năm nay quy tụ 73 tác giả với 90 tác phẩm thuộc nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng. Trong đó, tỉnh Tây Ninh có 26 tác giả tham gia, Lâm Đồng có 27 tác giả và Đồng Nai có 20 tác giả. Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, gỗ, phù điêu, gò nhôm, sắt và chất liệu tổng hợp.

Nội dung các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa vùng Đông Nam Bộ; đồng thời thể hiện những đổi thay trong đời sống kinh tế - xã hội, quá trình phát triển và hội nhập của các địa phương trong khu vực. Nhiều tác phẩm cho thấy sự tìm tòi về ngôn ngữ tạo hình, sự đa dạng trong tư duy sáng tạo và cách tiếp cận nghệ thuật của các họa sĩ đương đại.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Hồng Kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Ban tổ chức triển lãm cho biết, sau 30 kỳ tổ chức, Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII đã trở thành ngày hội lớn của giới mỹ thuật Đông Nam Bộ, là diễn đàn để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và giới thiệu những thành quả sáng tạo mới đến công chúng.

Các tác phẩm tham dự triển lãm năm nay đã phản ánh sâu sắc những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thành tựu đổi mới của đất nước cũng như những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm không chỉ là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc mà còn thể hiện trách nhiệm, khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ đối với sự phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn mới.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Trong khuôn khổ triển lãm, Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tuyển chọn, đánh giá và trao thưởng cho 6 tác phẩm xuất sắc. Giải A được trao cho tác giả Hà Phước Duy với tác phẩm “Đặc và Rỗng”. Giải B thuộc về tác giả Phạm Trường An với tác phẩm “Bến chợ Gò Dầu”. Giải C được trao cho tác giả Nguyễn Văn Hòa với tác phẩm “Sắc màu Hồ Núi”.

Tác phẩm “Bến chợ Gò Dầu” của tác giả Phạm Trường An đoạt Giải B. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Ba giải Khuyến khích được trao cho các tác giả Nguyễn Quang Hoàng với tác phẩm “Ký ức phù sa”, Nguyễn Văn Hoàn với “Mùa lên rẫy” và Phạm Công Hoàn với “Thành phố vươn mình”.

Ban tổ chức cũng trao hai Giải trẻ dành cho các tác giả dưới 35 tuổi gồm Nguyễn Ngọc Chúc với tác phẩm “Góc của Bin” và Nguyễn Trần Uyển Nhi với tác phẩm “Di Linh quê tôi”.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII (Đông Nam Bộ) lần thứ 30 diễn ra từ ngày 25 - 29/9. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân đến tham quan, thưởng lãm; qua đó góp phần bồi đắp thị hiếu thẩm mỹ, lan tỏa tình yêu nghệ thuật và tình yêu quê hương, đất nước trong cộng đồng.