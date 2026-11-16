Dấu ấn sáng tạo đương đại trong lòng di sản Hà Nội

Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu làng tò he Xuân La chia sẻ về các tác phẩm của mình tại không gian trưng bày "Kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Du khách trải nghiệm tác phẩm "Tháp ẩn ca" tại không gian Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Tác phẩm "Tháp ẩn ca" tại không gian Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Các không gian trưng bày, triển lãm của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Du khách tham quan không gian trưng bày "Kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)