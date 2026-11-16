Dấu ấn sáng tạo đương đại trong lòng di sản Hà Nội

Những nếp nhà sàn chênh vênh lưng chừng núi, cánh đồng lúa chín vàng óng ả, khu vườn trong trẻo sau cơn mưa hay phiên chợ xuân rực rỡ sắc thổ cẩm... Qua nét cọ của người trẻ, vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên và cuộc sống hiện lên thật gần gũi, giàu sức gợi. Mỗi tác phẩm mang một góc nhìn và rung cảm riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, con người cùng khát vọng sáng tạo.