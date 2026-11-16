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Dấu ấn sáng tạo đương đại trong lòng di sản Hà Nội

Các không gian trưng bày “Kết duyên sáng tạo,” “Tháp ẩn ca” và triển lãm Art Hanoi 2026 mang đến những góc nhìn đa dạng về sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và sáng tạo đương đại.

Báo VietnamPlus
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Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu làng tò he Xuân La chia sẻ về các tác phẩm của mình tại không gian trưng bày "Kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu làng tò he Xuân La chia sẻ về các tác phẩm của mình tại không gian trưng bày "Kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm tác phẩm "Tháp ẩn ca" tại không gian Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm tác phẩm "Tháp ẩn ca" tại không gian Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tác phẩm "Tháp ẩn ca" tại không gian Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Tác phẩm "Tháp ẩn ca" tại không gian Tháp nước Hàng Đậu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các không gian trưng bày, triển lãm của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Các không gian trưng bày, triển lãm của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách tham quan không gian trưng bày "Kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách tham quan không gian trưng bày "Kết duyên sáng tạo". (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Du khách trải nghiệm không gian triển lãm Art Hanoi 2026. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dau-an-sang-tao-duong-dai-trong-long-di-san-ha-noi-post1148602.vnp