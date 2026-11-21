Giảng viên, sinh viên chia sẻ về các đề tài nghiên cứu khoa học.

Khi “học để làm được việc”

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển trọng yếu, yêu cầu đặt ra cho các trường đại học không dừng lại ở việc truyền thụ lý thuyết. Người học cần được trao cơ hội nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, làm chủ công nghệ và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Những định hướng lớn từ Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã mở ra hành lang thúc đẩy sự chuyển dịch đó.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE), tinh thần này đang được cụ thể hóa bằng những bước đi gắn kết đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và hợp tác liên ngành. Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ vừa phát huy thế mạnh đào tạo giáo viên Công nghệ và giáo dục STEM, vừa đẩy mạnh hướng đào tạo, nghiên cứu ứng dụng. Sự ra đời của Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ quy tụ các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kĩ thuật và Công nghệ... càng tạo không gian để khoa học nền tảng giao thoa với các lĩnh vực công nghệ hiện đại.

Cuộc thi IoT Applications 2026 trở thành một lát cắt sinh động cho hướng đi ấy. Do Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, HNUE chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Thủy lợi và Đại học Phenikaa tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn SPRIX INC. (Nhật Bản), cuộc thi khởi động từ tháng 7/2026. Thay vì dừng lại ở những trang giáo án hay bài tập mô phỏng, sinh viên được trực tiếp lên ý tưởng, thiết kế, lập trình, chế tạo và đưa sản phẩm ra kiểm chứng.

Tại vòng chung khảo ngày 19/11/2026 ở HNUE, 19 đội thi đến từ bốn trường đại học, trong đó có bảy đội của HNUE đã mang sản phẩm tới không gian triển lãm, trình diễn tính năng thực tế và đối thoại trực tiếp với ban giám khảo. Ở đó, người xem dễ dàng nhận ra tinh thần “học để làm được việc”: Sinh viên không chỉ nắm nguyên lý vận hành của công nghệ mà còn phải lý giải được giá trị ứng dụng của sản phẩm đối với đời sống.

Sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn (Hiệu trưởng HNUE) và GS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (Phó Hiệu trưởng HNUE) cùng các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên đã tiếp thêm sức bật cho sân chơi học thuật này. Lãnh đạo nhà trường trực tiếp tham quan từng gian trưng bày, lắng nghe sinh viên trình bày và khích lệ tinh thần đưa nghiên cứu bám sát thực tiễn, một sự động viên thiết thực để những ý tưởng non trẻ có thêm niềm tin theo đuổi đến cùng.

Từ bài toán đời sống đến nhịp cầu tri thức

Điểm đáng chú ý ở IoT Applications 2026 nằm ở cách các đội thi chọn đề tài từ chính những băn khoăn quen thuộc hằng ngày. Sản phẩm “Thiết bị giám sát và theo dõi thời tiết” của đội TECH (Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ) xuất phát từ nhu cầu chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết. Nhóm đã chuyển hóa kiến thức điện tử và lập trình thành thiết bị có khả năng thu thập, kết nối và hiển thị dữ liệu, phục vụ giáo dục, quan sát môi trường cũng như sản xuất và sinh hoạt, qua đó giành giải Nhất.

Khi chất lượng không khí là mối quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng, đội Phoenix IoT mang đến “Thiết bị đo chất lượng không khí xách tay tích hợp giám sát từ xa IoT” và giành giải Nhì. Thay vì coi chỉ số không khí là dữ liệu xa lạ, giải pháp này giúp người dùng chủ động đo đạc và theo dõi từ xa, mở ra khả năng ứng dụng trong trường học, công sở và không gian sống.

Ở mảng nông nghiệp, đội DNH HNUE ghi dấu ấn với “Bác sĩ khám bệnh cho cây trồng”, đạt giải Ba. Tên gọi mộc mạc ấy ẩn chứa bài toán thiết thực: hỗ trợ nhận diện, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trên cây để người trồng có thêm công cụ chăm sóc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, không gian thi đấu còn quy tụ hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai ứng dụng AIoT, buồng sinh trưởng thực vật thông minh, mô hình phân loại sản phẩm bằng điện toán biên cùng các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và cảnh báo té ngã cho người cao tuổi, minh chứng cho sức mạnh của cách tiếp cận liên ngành khi IoT, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số cùng hướng tới những nhu cầu cụ thể.

Khép lại vòng chung khảo, Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, HNUE giành một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và ba giải Danh dự. Thành tích ấy phản ánh sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ giảng viên trong việc dẫn dắt sinh viên đặt câu hỏi, hoàn thiện giải pháp, đồng thời cho thấy bước chuyển mình của một khoa có bề dày 55 năm đào tạo giáo viên Công nghệ và giáo dục STEM khi kết hợp truyền thống sư phạm với năng lực sáng tạo công nghệ. Giá trị của cuộc thi vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ giải thưởng: mỗi sản phẩm là một chặng rèn tư duy thiết kế, làm việc nhóm, phản biện và nhìn vấn đề xã hội bằng lăng kính giải pháp, hành trang cần thiết cho nguồn nhân lực số cũng như các nhà giáo tương lai đưa STEM và công nghệ vào trường phổ thông một cách sinh động.

Cùng với việc đồng hành tổ chức và đánh giá năng lực lập trình trực tuyến cho sinh viên, Tập đoàn SPRIX INC. (Nhật Bản) đã ký kết hợp tác với HNUE ngay trong khuôn khổ sự kiện, mở thêm cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối giảng đường với thực tiễn doanh nghiệp. Qua những sản phẩm khởi đi từ nhu cầu giản dị của cuộc sống, Khoa Kĩ thuật và Công nghệ, Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, HNUE đang từng bước hiện thực hóa tinh thần “Khám phá tự nhiên – Sáng tạo tri thức – Làm chủ công nghệ”, nuôi dưỡng một thế hệ trẻ biết làm chủ công nghệ để tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.