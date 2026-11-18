Tháng 11 về mang theo niềm hân hoan, tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng 30 năm thành lập trường. Dưới dòng khẩu hiệu “Tiên học lễ - Hậu học văn” cùng không gian mang chủ đề “Chạm ký ức - 30 năm thành tựu - nhiệt huyết”, chuỗi hoạt động chào mừng được nhà trường tổ chức trang trọng, giàu cảm xúc, tái hiện chặng đường ba thập kỷ cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Điểm nhấn rực rỡ trên sân khấu Ngày hội là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần tự hào Việt Nam.

Qua từng lời ca, điệu múa, các em học sinh đã gửi gắm lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo - những người đã miệt mài chắp cánh ước mơ cho biết bao lớp học trò dưới mái trường mang tên danh nhân Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871), người được coi là “nhà yêu nước sáng suốt nhất” và là một trong những “nhà cải cách lớn”, “nhà thiết kế vĩ đại” của Việt Nam ở thế kỉ XIX.

Không khí tưng bừng, rực rỡ sắc màu tại chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Góp phần làm rạng danh bảng vàng thành tích của nhà trường trong dịp kỷ niệm trọng đại này là dấu ấn nổi bật của tập thể Cô và trò lớp song ngữ Tiếng Pháp 7A6 với hai giải thưởng cao nhất liên tiếp.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Giáo viên tiếng Pháp năm 2026, tập thể cô trò lớp 7A6 đã xuất sắc dành Giải Nhất cuộc thi video “Merci coach! Nos professeurs font grandir le français” (Cảm ơn người dẫn dắt! Các thầy cô giáo của chúng ta làm cho tiếng Pháp ngày càng phát triển).

Video “Elles nous disent” (Những điều các cô nói với chúng em https://www.youtube.com/shorts/hf-EMlaE5WY) thực sự chinh phục Ban giám khảo bởi chất lượng, tính sáng tạo độc đáo và khả năng làm nổi bật vai trò thiết yếu của các giáo viên trong việc truyền đạt và quảng bá tiếng Pháp tại Việt Nam, đồng thời vẫn giữ được cách tiếp cận gần gũi và vui nhộn.

Ban giám khảo cũng đánh giá rất cao sự tự nhiên và chân thực trong những chia sẻ của các học sinh, khi các em bày tỏ góc nhìn về giáo viên của mình một cách trong sáng và chân thành.

Thông qua sự tham gia của mình, cô và trò lớp song ngữ Tiếng Pháp 7A6 đã thể hiện một cách tài năng những giá trị về tinh thần đoàn kết, sự kiên trì và tinh thần đồng đội - những giá trị cốt lõi của cuộc thi năm nay, đồng thời cho thấy sự tận tâm của các thầy cô giáo dành cho các học sinh.

Hình ảnh trích từ Video“Elles nous disent”(Những điều các cô nói với chúng em) đã dành Giải Nhất cuộc thi video “Merci coach! Nos professeurs font grandir le français”(Cảm ơn người dẫn dắt! Các thầy cô giáo của chúng ta làm cho tiếng Pháp ngày càng phát triển).

Tiếp nối niềm vui ở sân chơi ngoại ngữ, tập thể lớp 7A6 còn khẳng định sự năng động, đoàn kết và tài năng nghệ thuật qua phần trình diễn ấn tượng, rực rỡ sắc màu truyền thống trên sân khấu nhà trường, qua đó giành trọn Giải Nhất Hội thi chung khảo văn nghệ chào mừng 20/11 và kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Tập thể Cô và trò lớp song ngữ Tiếng Pháp 7A6 chụp ảnh lưu niệm bên không gian “Chạm ký ức - 30 năm thành tựu - nhiệt huyết”của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ ﻿sau khi xuất sắc giành cú đúp giải Nhất.

Thành tích “kép” đầy tự hào của tập thể lớp song ngữ Tiếng Pháp 7A6 là quả ngọt xứng đáng cho sự nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng của các em học sinh, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường cùng sự dìu dắt tận tâm, truyền lửa của cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo bộ môn.

Đây cũng là bó hoa tươi thắm, món quà tri ân ý nghĩa nhất mà tập thể học sinh lớp 7A6 gửi tặng quý thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng mái trường THCS Nguyễn Trường Tộ tròn 30 tuổi - tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, hiếu học và khát vọng vươn xa trên chặng đường phát triển mới.