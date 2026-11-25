Sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở và tạo sinh kế ổn định, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng sâu Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk đã vươn lên làm chủ cuộc sống, tự nguyện xin thoát nghèo để nhường sự hỗ trợ cho những hộ khó khăn hơn.