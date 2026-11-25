Dấu ấn Quốc hội khóa XVI
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Quốc hội mười sáu mở ra
Ba kỳ họp lớn, quốc gia luận bàn
Kinh tế, xã hội, quốc phòng
An ninh vững mạnh, đồng lòng tiến lên.
Tăng trưởng hai (con) số vững bền
Giữ nền ổn định, tạo đà vươn xa
Rà soát pháp luật kỹ càng
Vướng mắc, chồng chéo sẵn sàng sửa ngay
Luật là bệ đỡ vững bền
Khơi nguồn phát triển, dựng nên cơ đồ.
Bao nhiêu đạo luật hình thành
Cùng bao nghị quyết ban hành, triển khai.
Quy định cụ thể, rõ ràng
Nâng cao trách nhiệm, chung tay giữ gìn
Văn hóa pháp luật văn minh
Hội nhập quốc tế, rạng ngời Việt Nam.
Ngày 24/11/2026
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dau-an-quoc-hoi-khoa-xvi-10444899.html