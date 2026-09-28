Dấu ấn quân y Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chủ trì lễ đón có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo, chỉ huy Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Đối ngoại, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội (Tổng cục Chính trị), Bệnh viện Quân y 175, Quân khu 7, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng đại diện thân nhân cán bộ, nhân viên BVDC2.7.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón cán bộ, nhân viên BVDC 2.7 trở về. Ảnh: TTXVN.

Tại khu vực đỗ máy bay quân sự, các cán bộ, nhân viên BVDC2.7 xuống máy bay theo đội hình. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng tập thể Bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Phát biểu tại lễ đón, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7, cho biết sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện vui mừng trở về Tổ quốc.

Theo Trung tá Trần Đức Tài, được khoác trên mình màu áo xanh hòa bình của Liên hợp quốc, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ thể hiện năng lực, trách nhiệm của đơn vị quân y Việt Nam mà còn góp phần thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường quốc tế.

Nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan, trong điều kiện xa Tổ quốc, khí hậu khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh và dịch bệnh, BVDC2.7 duy trì liên tục, an toàn các hoạt động chuyên môn, bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và xử trí các tình huống y tế.

Trong một năm, Bệnh viện đã thu dung, điều trị an toàn hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp. Bệnh viện cũng chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới và ứng dụng công nghệ; hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 và Q3; tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, các hội thi sáng tạo kỹ thuật và triển khai phần mềm quản lý bệnh viện trong hoạt động thực tế.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, BVDC2.7 tích cực thực hiện công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại, xây dựng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại Phái bộ, góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Phát biểu tại lễ đón, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC2.7 hoàn thành nhiệm vụ và trở về nước an toàn.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đánh giá trong nhiệm kỳ một năm tại Phái bộ, BVDC2.7 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, tạo được sự tin tưởng của lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và người dân địa phương; đồng thời để lại những ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp quốc tế.

Bệnh viện đã được Trưởng cơ quan y tế và Chủ nhiệm Quân y Phái bộ cho phép giữ lại điều trị nhiều trường hợp bệnh khó vốn cần chuyển tuyến; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7. Ảnh: TTXVN.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết BVDC2.7 đã nhận được nhiều lời khen về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, thái độ tận tình, chu đáo và tính chuyên nghiệp; phối hợp tốt với các cơ quan của Phái bộ trong hoạt động dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Phái bộ Liên hợp quốc với người dân và chính quyền sở tại.

Thiếu tướng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ tổ chức tổng kết nhiệm kỳ đối với BVDC2.7; trước mắt bảo đảm nơi ăn, ở, kiểm tra sức khỏe, giải quyết chính sách và bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Các chiến sĩ vui mừng khi gặp lại người thân. Ảnh: TTXVN.

Đối với cán bộ, nhân viên BVDC2.7, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng yêu cầu nhanh chóng ổn định tư tưởng, nơi ăn ở, hoàn thành các nội dung tổng kết nhiệm kỳ để trở về đơn vị cũ, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được yêu cầu tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tạo nguồn, thành lập các đội luân phiên, thay thế trong năm tới; nắm chắc tình hình các Phái bộ, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cán bộ, chiến sĩ BVDC2.7 chụp hình lưu niệm. Ảnh: TTXVN.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ, tập thể cán bộ, nhân viên BVDC2.7 xác định tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã tích lũy, giữ vững kỷ luật, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.