Dấu ấn quan trọng của đối ngoại Đảng

Hội nghị có chủ đề "Tái thiết lòng tin trong một thế giới đang chuyển đổi", quy tụ sự tham gia của đại diện của 83 đoàn chính đảng đến từ 36 quốc gia. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn làm trưởng đoàn tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang biến đổi sâu sắc, cạnh tranh chiến lược, xung đột, chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng phân mảnh gia tăng, hội nghị tập trung thảo luận về vai trò của các chính đảng trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, tăng cường dân chủ và quản trị, phát triển trí tuệ nhân tạo vì thịnh vượng chung và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, thu hẹp khác biệt giữa các chính đảng; đồng thời đề cao vai trò của ICAPP trong kết nối, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức chung của khu vực và thế giới.

Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 14. Ảnh do Bộ Ngoại giao cung cấp

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, trong đó các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, song cũng đứng trước nguy cơ bị chia rẽ, phân cực sâu sắc hơn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về củng cố lòng tin và tăng cường hợp tác quốc tế; nhấn mạnh tái thiết lòng tin không có nghĩa là xóa bỏ khác biệt, mà là tạo dựng cơ sở để đối thoại, tìm kiếm điểm đồng và hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đề xuất 4 định hướng lớn cho các chính đảng thành viên, gồm tăng cường lòng tin chiến lược, kiến tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hòa bình và ổn định; củng cố lòng tin xã hội, đề cao lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân; định hướng các động lực phát triển mới, nhất là khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, theo hướng có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm; nâng tầm vai trò của ICAPP trong kết nối các chính đảng, kiến tạo đồng thuận và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Tại hội nghị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 14 vào năm 2028, với sự tín nhiệm, ủng hộ mạnh mẽ của các chính đảng thành viên ICAPP. Đây là dấu mốc quan trọng của đối ngoại Đảng, thể hiện sự ghi nhận của các chính đảng đối với vai trò, uy tín và những đóng góp chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương chính đảng. Đây cũng là cơ hội để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ với các chính đảng trong khu vực, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.