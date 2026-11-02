Xác định việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Công an Tuyên Quang đã lấy tiêu chí “Kỷ luật nhất” làm nền tảng rèn luyện bản lĩnh, tác phong công tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Dấu ấn phong trào thi đua “Ba nhất” trong Tuổi trẻ Công an Tuyên Quang

Song song với đó, tinh thần “Trung thành nhất” được thể hiện qua niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự tận tụy phục vụ Tổ quốc và Nhân dân. Ghi nhận những nỗ lực thi đua sôi nổi, Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 96 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong phong trào “Ba nhất” gắn với phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Riêng trong năm 2026, các cấp bộ Đoàn đã huy động tổng nguồn lực gần 8 tỷ đồng, tổ chức gần 1.000 hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa

Đặc biệt, dấu ấn đậm nét và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất của tuổi trẻ Công an tỉnh chính là tinh thần “Gần dân nhất”. Riêng trong năm 2026, các cấp bộ Đoàn đã huy động tổng nguồn lực gần 8 tỷ đồng, tổ chức gần 1.000 hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ, chăm lo cho hơn 2.200 lượt trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đóng góp tích cực vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Nguồn kinh phí đã hỗ trợ, chăm lo cho hơn 2.200 lượt trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Ba nhất” không chỉ khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng của Tuổi trẻ Công an Tuyên Quang, mà còn tạo động lực quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.