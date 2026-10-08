Dấu ấn phát triển đô thị trung tâm, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội Quảng Ngãi

Sáng ngày 8/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng. Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng đông đảo đại biểu và người dân địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình cầu Trà Khúc 1.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cầu Trà Khúc 1 là công trình giao thông quy mô lớn, có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng. Chiều dài toàn tuyến chính đạt 829,70m; trong đó riêng phần cầu Trà Khúc 1 dài 577,55m và bề rộng mặt cầu là 28m. Công trình được thiết kế hiện đại theo dạng cầu treo dây võng tự neo với sơ đồ nhịp gồm 2 nhịp chính dài 186m, 2 nhịp biên dài 75m và cầu dẫn gồm 2 nhịp dài 25,0m.

Về kết cấu, cầu chính sử dụng dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép kết hợp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực; cầu dẫn sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực; hệ thống mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép trên nền móng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1.

Bên cạnh công trình cầu chính, dự án còn đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối, các nút giao, hầm chui đường Tôn Đức Thắng, hệ thống kè sông, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Trước đó, vào ngày 25/09/2026, Ban Quản lý dự án đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 24 - Thi công xây dựng công trình cho Liên danh gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh với giá trúng thầu 2.043 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của công trình chính là phương án kiến trúc mang tên “Dấu ấn sông Trà” - phương án đã xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi tuyển kiến trúc rộng rãi trong nước theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Kiến trúc cây cầu lấy hình tượng ba vòng tròn nối tiếp nhau, gợi liên tưởng đến hình ảnh bờ xe nước quen thuộc trên sông Trà Khúc, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Ngãi.

Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu.

So với cây cầu Trà Khúc 1 hiện hữu, hướng tuyến của cầu mới được điều chỉnh lệch khoảng 11 độ về phía Đông nhằm tối ưu hóa tổ chức giao thông và phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai. Đáng chú ý, phương án thiết kế tại nút giao phía Bắc quyết định giữ lại cây đa lịch sử, kết hợp hài hòa với không gian công viên Ba Tơ và cảnh quan hai bên sông Trà Khúc, tạo nên một điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan thoáng đãng, hiện đại nhưng giàu giá trị truyền thống.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã điểm lại tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông như một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tạo nền tảng kết nối và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như: Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B; nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 671 (đoạn Km49+500 - Km52, giao đường Hồ Chí Minh); đồng thời trình Trung ương xem xét quyết định đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Trong bức tranh tổng thể về hạ tầng giao thông của tỉnh, cây cầu Trà Khúc hiện hữu sau hơn 60 năm vận hành đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng đủ nhu cầu giao thông đô thị ngày càng gia tăng. Do đó, việc đầu tư xây dựng mới cầu Trà Khúc 1 là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.

Ông Nguyễn Đức Tâm khẳng định: Công trình cầu Trà Khúc 1 mới không đơn thuần chỉ giải quyết bài toán giao thông thông suốt giữa hai bờ Bắc - Nam sông Trà Khúc hay giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu. Ý nghĩa to lớn hơn của công trình chính là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển đô thị trung tâm Quảng Ngãi, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đặc biệt, bên cạnh giá trị kỹ thuật và phát triển kinh tế, cây cầu mới còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cầu Trà Khúc 1 cũ đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Quảng Ngãi suốt nhiều thập kỷ, trở thành ký ức thân thương trên dòng sông Trà. Việc khởi công cầu Trà Khúc 1 mới chính là sự tiếp nối giữa những giá trị lịch sử, ký ức quá khứ với một diện mạo kiến trúc hiện đại, văn minh, viết tiếp câu chuyện phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Các phương tiện thi công sẵn sàng thực hiện dự án.

Để dự án trọng điểm này được triển khai đúng kế hoạch và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phát huy cao nhất trách nhiệm của Chủ đầu tư, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, điều hành, kịp thời tham mưu tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa về các thủ tục pháp lý để dự án diễn ra thuận lợi.

Đối với đơn vị tư vấn và liên danh nhà thầu thi công, ông Nguyễn Đức Tâm chỉ đạo phải tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị hiện đại; tổ chức thi công khoa học, nghiêm túc thực hiện các cam kết về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Do công trình nằm ở vị trí trung tâm không gian đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các đơn vị thi công phải chú trọng công tác phân luồng tổ chức giao thông, bảo vệ cảnh quan và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại hằng ngày của nhân dân vùng dự án.