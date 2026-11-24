Phát triển công nghiệp văn hóa thời gian qua bước đầu đạt được một số kết quả nổi bật

Những kết quả này cho thấy tiềm năng trong chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức hút; đồng thời mở ra dư địa để các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp thiết thực hơn vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Từ quyết sách đến động lực tăng trưởng

Bước vào thế kỷ XXI, công nghiệp văn hóa nổi lên như một hiện tượng đáng chú ý trong chiến lược tái cấu trúc kinh tế của nhiều quốc gia; trong đó có Việt Nam.

Năm 2016, với sự tham mưu của Bộ VHTTDL, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1755/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đánh dấu việc Việt Nam lần đầu tiên có chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Đến năm 2025, trước những yêu cầu mới về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14.11.2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm và đóng góp 7% GDP của đất nước. Đến năm 2045, phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, trong đó doanh thu đóng góp 9% GDP của đất nước.

Nhiều quyết sách quan trọng được đưa ra đã từng bước khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Trần Huấn

Đặc biệt, nhằm khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý đột phá, Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và sẽ được Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Những dấu mốc này cho thấy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển công nghiệp văn hóa thông qua những quyết sách cụ thể.

Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, thời gian qua, các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng. Việc đầu tư nguồn vốn vào các ngành công nghiệp văn hóa đã thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Tại nước ta, giá trị tăng thêm theo giá hiện hành của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp vào nền kinh tế ước đạt 5,82% năm 2018; 6,02% năm 2019; giảm còn 4,32% năm 2020 và 3,92% năm 2021 do tác động của đại dịch Covid-19; đến năm 2022 bắt đầu phục hồi, đạt khoảng 4,04%, tiếp tục tăng lên khoảng 4,98% năm 2023 và 5,09% năm 2024.

Giai đoạn 2018-2022, số lượng cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa tăng bình quân khoảng 7,21%/năm; giá trị xuất khẩu tăng bình quân khoảng 4,3%/năm.

Trong giai đoạn 2024-2026, các ngành công nghiệp văn hóa có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực, đóng góp khoảng 4,8% - 5,2% GDP, với tốc độ tăng trưởng khoảng 7% - 8%/năm.

Game là một trong những "động cơ tăng trưởng chính" của công nghiệp văn hóa. Ảnh: VTC

Trong đó, 6 lĩnh vực trọng tâm gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa, quảng cáo và thủ công mỹ nghệ - làng nghề đóng vai trò là các “động cơ tăng trưởng chính”, chiếm trên 70% tổng doanh thu của toàn ngành công nghiệp văn hóa.

Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) Trần Hoàng nhấn mạnh: “Sự chuyển biến tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” đã tạo ra những cơ chế thuận lợi trong thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, nhằm tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc. Đặc biệt, chúng ta đã hình thành được những hệ sinh thái đồng bộ từ sáng tạo, sản xuất đến phân phối sản phẩm công nghiệp văn hóa”.

Sức bật cho kinh tế từ công nghiệp văn hóa

Từ thực tế triển khai khi Nhà nước, doanh nghiệp cùng vào cuộc, các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định. Năm 2025, điện ảnh Việt Nam lập kỳ tích với gần 5.600 tỉ đồng doanh thu phòng vé cùng cú lội ngược dòng chiếm 62% thị phần của phim Việt.

Thị trường điện ảnh Việt Nam năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với hơn 70 dự án ra mắt. Theo thống kê của Box Office Vietnam, 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu phòng vé đạt hơn 4.800 tỉ đồng, trong đó phim Việt đóng góp trên 2.781 tỉ đồng.

Sự bứt phá này không chỉ khẳng định năng lực sản xuất của các nhà làm phim mà còn đánh dấu bước chuyển mình vững chắc của ngành công nghiệp văn hóa.

Điện ảnh Việt với cú "bùng nổ" trong thời gian qua. Ảnh: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không"

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà say hi, Chị đẹp đạp gió… tạo được hiệu ứng từ sóng truyền hình đến concert, mở rộng nguồn thu từ bán vé, quảng cáo, tài trợ và các sản phẩm liên quan. Trò chơi điện tử, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo cũng từng bước khẳng định tiềm năng thị trường.

Hơn nữa, hàng trăm không gian sáng tạo ra đời đã tạo môi trường kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp và khán giả. Đặc biệt, Hà Nội, Hội An, Đà Lạt, TP.HCM đã chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Các concert "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Tinh hoa say hi" thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn khán giả

Một vài ví dụ cụ thể đã cho thấy sự chuyển dịch đáng chú ý trong cách nhìn nhận giá trị của văn hóa, công nghiệp văn hóa đối với nền kinh tế. Từ chỗ chủ yếu được xem là lĩnh vực sáng tạo và thụ hưởng các giá trị tinh thần, văn hóa ngày càng khẳng định khả năng tham gia trực tiếp vào quá trình tạo lập giá trị kinh tế.

Sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa đang được Bộ VHTTDL xác định phải mở rộng không gian hợp tác giữa các lĩnh vực. Điện ảnh kết nối với du lịch; nghệ thuật biểu diễn gắn liền với công nghệ số; thiết kế sáng tạo góp phần gia tăng giá trị cho các sản phẩm thương mại.

“Đổi mới sáng tạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch bắt đầu từ rạp xiếc, nhà hát, bảo tàng và trường học..., để đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào cuộc sống, phục vụ nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước”,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

Một bộ phim thành công, một chương trình nghệ thuật thu hút công chúng hay một sản phẩm thiết kế mang dấu ấn bản sắc đều có thể tạo ra những giá trị vượt ra ngoài phạm vi của sản phẩm ban đầu, mở rộng sang nhiều lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch.

Sự giao thoa này tạo nên những chuỗi giá trị mới, giúp một sản phẩm văn hóa có thể tiếp tục được khai thác dưới nhiều hình thức, tiếp cận nhiều nhóm công chúng và mở rộng khả năng đóng góp cho nền kinh tế.

"Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ" khi ra mắt đã để lại nhiều ấn tượng khi ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với nghệ thuật xiếc. Ảnh: Trần Huấn

Trong năm 2026, một trong những điểm nhấn là việc ra mắt Kỳ Yến - Bữa tiệc diệu kỳ - sản phẩm triển khai sáng kiến đổi mới nghệ thuật biểu diễn của Bộ VHTTDL.

Kết hợp kỹ năng xiếc với công nghệ hiện đại và trải nghiệm ẩm thực, chương trình mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật, đồng thời góp phần thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp văn hóa ứng dụng công nghệ cao. Chương trình được định hướng phục vụ du lịch đêm và vào dịp APEC 2027.

Sự diệu kỳ của Kỳ Yến không dừng lại ở tài năng của người nghệ sĩ. Trên nền tảng kỹ năng xiếc tinh luyện, công nghệ số mở ra những khả năng mới cho không gian biểu diễn. Hệ thống ánh sáng, âm nhạc và công nghệ trình chiếu 3D mapping có thể biến đổi diện mạo sân khấu, mở rộng chiều sâu thị giác và tạo nên những lớp không gian giàu sức gợi.

Thành công đến từ những cái bắt tay

Đặc biệt, một trong những dấu ấn nổi bật trong phát triển công nghiệp văn hóa năm 2026 là việc Bộ VHTTDL ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Mạng lưới được thành lập nhằm tạo lập không gian kết nối chiến lược, chia sẻ nguồn lực và hợp tác thực chất giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Mạng lưới tập trung vào các sứ mệnh trọng tâm: Thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; khai thác, bảo hộ và thương mại hóa hiệu quả tài sản trí tuệ; xây dựng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ văn hóa Việt Nam có sức cạnh tranh cao; mở rộng thị trường nội địa và chủ động hội nhập quốc tế.

Bộ VHTTDL kỳ vọng mạng lưới sẽ là nền tảng để các doanh nghiệp chủ động đề xuất, triển khai các dự án quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng kinh tế - văn hóa vượt trội.

Cảm hứng bất tận từ 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ VHTTDL xây dựng

Cùng với đó, 17 sáng kiến phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam năm 2026 cũng được Bộ VHTTDL công bố. Những sáng kiến lần này là những dự án trọng điểm mang tính thực tiễn cao, sẵn sàng huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp ngay trong năm 2026, chia làm 3 nhóm lĩnh vực:

Hạ tầng số, công nghệ và nền tảng số: Kho dữ liệu văn hóa số; Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa; Phim trường số; Nền tảng công nghệ điều khiển nghệ thuật biểu diễn; Vietnam.Travel & Visit VietNam; VNSport (ứng dụng thể thao toàn dân).

Công nghiệp giải trí, nội dung sáng tạo và xuất bản: Thanh âm Việt Nam; Nhà thi đấu e-Sport; Game thuần Việt (Hào khí Đông A và Sơn Hà dị lục); Ấn bản riêng - Tái bản theo nhu cầu; Tủ sách công nghiệp văn hóa.

Sản phẩm, thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng: Sao chọn; Men Việt; Dáng Việt; Hương Phở; Tinh hoa hương trà.

Đối với Kho dữ liệu văn hóa số, Bộ VHTTDL đang chú trọng triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần YooTek Holdings cho rằng, việc xây dựng Kho dữ liệu văn hóa số xuất phát từ việc Bộ VHTTDL mong muốn xây dựng kho dữ liệu tập trung cho 10 ngành công nghiệp văn hóa. Khi được hình thành, kho dữ liệu sẽ là “gốc rễ” cho việc phát triển công nghiệp văn hóa.

“Thời gian qua, dữ liệu về công nghiệp văn hóa còn phân tán, chưa được “làm sạch”. Do đó, kho dữ liệu sẽ giúp hợp nhất, chuẩn hóa được các dữ liệu được hình thành từ trước đến nay và trở thành dữ liệu nguồn trong phát triển công nghiệp văn hóa; là công cụ để những người làm công tác sáng tạo đối chiếu dữ liệu, tránh sai sót. Đồng thời, chính những dữ liệu trong kho cũng sẽ là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các văn nghệ sĩ, những người thực hành sáng tạo”, ông Nguyễn Mạnh Tùng chia sẻ.

Cùng với kho dữ liệu, để đẩy mạnh khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tập trung cho công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn.

Không chỉ chú trọng thị trường trong nước, một số concert đã mang "Thanh âm Việt Nam" đi chinh phục khán giả nước ngoài. Trong ảnh: V-Beyond concert diễn ra tại Mỹ

Đồng thời, phát triển không gian sáng tạo sản phẩm, thị trường và thương hiệu công nghiệp văn hóa. Tập trung nguồn lực xây dựng sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao, có bản sắc Việt Nam và có thể xuất khẩu.

Nghiên cứu cơ chế tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp công nghiệp văn hóa; thành lập hoặc lựa chọn tổ chức định giá tài sản trí tuệ độc lập; xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho dự án điện ảnh, game, âm nhạc, thiết kế, du lịch văn hóa có tiềm năng xuất khẩu…

Trong công tác phát triển nguồn nhân lực, Bộ VHTTDL sẽ nỗ lực đổi mới đào tạo trong các lĩnh vực điện ảnh, biểu diễn, game, thiết kế, quảng cáo, quản trị bản quyền, sản xuất nội dung số, tổ chức sự kiện, quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Khuyến khích hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, nhà hát, hãng phim, studio game, bảo tàng, trung tâm thiết kế và nền tảng số; thu hút chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà thiết kế, nhà quản trị bản quyền quốc tế tham gia đào tạo, cố vấn, hợp tác sản xuất và kết nối thị trường.

Có thể thấy, phát triển công nghiệp văn hóa đã bước vào giai đoạn đòi hỏi sự kết nối đồng bộ giữa thể chế, nguồn lực, công nghệ và thị trường.

Những sáng kiến, dự án được triển khai cùng sự tham gia ngày càng chủ động của doanh nghiệp, cộng đồng sáng tạo, với vai trò dẫn dắt, kiến tạo của Nhà nước sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có năng lực cạnh tranh.

Khi bản sắc văn hóa được chuyển hóa thành những sản phẩm có giá trị và sức lan tỏa, công nghiệp văn hóa sẽ từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.