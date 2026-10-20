Dấu ấn 'nữ tướng' sắp làm Tổng giám đốc Ford Việt Nam

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà Annaliese Atina chia sẻ về hành trình phát triển sự nghiệp, quan điểm lãnh đạo trong vai trò mới.

Ngày 1/12/2026, bà Annaliese Atina chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Ford Việt Nam.

Từ kinh nghiệm đa ngành đến bài toán kinh doanh tại Việt Nam

Trước khi gia nhập Ford New Zealand năm 2024, bà Annaliese Atina từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại Vodafone New Zealand và Coca-Cola Amatil. Kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực giúp bà hình thành góc nhìn rộng về hoạt động kinh doanh và nhận ra những nguyên tắc chung để tạo nên hiệu quả.

“Dù mỗi ngành nghề có những đặc thù riêng, nhưng yếu tố cốt lõi làm nên thành công vẫn rất tương đồng: thấu hiểu khách hàng, xây dựng đội ngũ vững mạnh, triển khai hiệu quả và không ngừng cải thiện”, bà chia sẻ.

Bà Annaliese Atina là quản lý cấp cao, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ô tô, hàng tiêu dùng nhanh, viễn thông và công nghệ

Tại Ford New Zealand, bà tập trung củng cố đội ngũ lãnh đạo và thắt chặt quan hệ hợp tác với hệ thống đại lý. Theo bà, hiệu quả kinh doanh dài hạn được xây dựng trên nền tảng là định hướng chung và những mối quan hệ bền chặt. Trong ngành ô tô, sự gắn kết giữa thương hiệu và hệ thống đại lý càng có vai trò quan trọng.

Khi đảm nhiệm cương vị mới tại Việt Nam, bà Atina sẽ vận dụng những kinh nghiệm này đồng thời điều chỉnh cách tiếp cận theo đặc thù thị trường. Bà cho rằng mỗi thị trường đều có những thế mạnh, thách thức và cơ hội riêng, đòi hỏi sự chủ động tìm kiếm hướng đi phù hợp.

“Tôi luôn quan tâm đến việc tìm ra những cách làm mới để doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Cởi mở với việc nhìn lại những cách làm quen thuộc, đưa ra quyết định, học hỏi từ thực tế và cùng mọi người hướng tới một mục tiêu chung. Giá trị của một chiến lược nằm ở những kết quả thực tế mà nó mang lại cho khách hàng, các đại lý và doanh nghiệp”, bà Annaliese Atina nói.

Với Ford Việt Nam, bà Atina mong muốn hợp tác cùng đội ngũ nhân viên, hệ thống đại lý và các đối tác để tiếp tục phát huy những nền tảng sẵn có. Sau hơn 31 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford đã tạo dựng vị thế với các dòng xe chủ lực như Ranger, Everest, Territory và Transit, trong đó nhiều mẫu xe duy trì sức hút trên thị trường và thường xuyên dẫn đầu phân khúc.

Hình ảnh xe Ford Everest

Trong giai đoạn tiếp theo tại thị trường Việt Nam, bà Atina đánh giá việc củng cố mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ đại lý phát triển kinh doanh và mang đến sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng sẽ là cơ hội và ưu tiên quan trọng để duy trì hiệu quả kinh doanh.

Trao cơ hội để mỗi người phát huy năng lực

Với bà Annalise Atina, xây dựng đội ngũ không chỉ là xác định mục tiêu mà còn là tạo điều kiện để mỗi người phát huy năng lực, học hỏi và trách nhiệm với kết quả công việc, đồng thời xem niềm tin là nền tảng của một tập thể hiệu quả. Theo bà, người lãnh đạo không nhất thiết phải là người có tiếng nói lớn nhất, mà cần xác định rõ hướng đi, khuyến khích mọi người đóng góp và cùng tiến về mục tiêu chung.

Trước khi chính thức nhận chức, bà Atina đã đến Hà Nội để gặp gỡ đội ngũ Ford Việt Nam.

“Tôi tin rằng kết quả tốt nhất đến khi mọi người cùng có một mục tiêu rõ ràng, được trao quyền để đóng góp và đủ tự tin biến ý tưởng thành hành động. Tôi mong được cùng các cộng sự hiện thực hóa những điều đó”, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Quan điểm này cũng gắn với cách bà nhìn nhận hành trình phát triển của mỗi cá nhân. Từ kinh nghiệm làm việc, bà nhận ra sự tự tin không đến từ việc có sẵn mọi câu trả lời, mà từ việc tin vào bản thân, chủ động chịu trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà gửi lời động viên đến những phụ nữ đang tìm kiếm cơ hội mới hoặc hướng tới vai trò lãnh đạo: “Hãy mạnh dạn đón nhận cơ hội ngay cả khi bạn chưa tính hết mọi chi tiết. Đừng đợi đến lúc cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng, hay chờ người khác nói rằng bạn có thể làm được. Hãy xác định rõ điều mình muốn đạt được, tìm kiếm những thử thách giúp bạn vượt khỏi giới hạn hiện tại và ở bên những người sẵn lòng ủng hộ, thúc đẩy bạn và giúp bạn trưởng thành.”

Ngoài công việc điều hành, bà Atina còn sáng lập Ambition Collective, sáng kiến hướng tới hỗ trợ các nhà lãnh đạo tương lai phát triển sự tự tin, năng lực và mạng lưới kết nối cần thiết để theo đuổi mục tiêu. Với bà, đôi khi một cơ hội đúng lúc cùng sự tin tưởng từ một người khác có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong sự nghiệp của một cá nhân.