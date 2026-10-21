Dấu ấn nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong công tác an sinh xã hội

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là trong bối cảnh điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, mỗi nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, khắc phục khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặc dù chỉ chiếm hơn 3% tổng quân số toàn đơn vị, nhưng nữ quân nhân có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trên từng cương vị công tác. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, các chị còn thực hiện trọn vẹn thiên chức của người phụ nữ, là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, chỗ dựa vững chắc cho người thân, xứng đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh bản lĩnh - trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới” được triển khai đồng bộ đến toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh bằng những hình thức linh hoạt, sáng tạo, gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động như: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” cùng nhiều phong trào thi đua khác. Các hoạt động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên, lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trong lòng cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị.

Năm 2026, 100% hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đăng ký thực hiện mỗi cá nhân một hành động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Hội Phụ nữ các đơn vị đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phục vụ đồng bào các dân tộc ở xã vùng cao Kim Phú, với tổng trị giá hàng hóa trên 10 triệu đồng. Chị em còn phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh xây dựng, biểu diễn hàng chục chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trên hai tuyến biên giới; tổ chức Chương trình “Bữa cơm cho em” với 200 suất ăn cho học sinh Trường Mẫu giáo xã Hóa Hợp; tặng 25 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới với tổng trị giá trên 30 triệu đồng; tổ chức Chương trình “Bát nước thao trường”, thăm, tặng quà, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ; trang trí, biểu diễn văn nghệ, chuẩn bị hàng trăm phần quà trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” dành tặng thiếu nhi vùng biên giới nhân dịp Tết Trung thu...

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên thăm hỏi, chăm lo và hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng cho 3 cháu thuộc các chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Mẹ đỡ đầu”. Nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động này do chị em chủ động gây quỹ thông qua việc thiết kế, sản xuất, bán bao lì xì dịp Tết Nguyên đán và tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Bữa cơm cho em” tại Trường Mầm non xã Hóa Hợp, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Tại các đơn vị cơ sở, chị em tích cực tham gia các nhiệm vụ như tuần tra, kiểm soát, kiểm thể, phiên dịch, quân y, nuôi quân và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, những nữ quân nhân từng công tác trong lĩnh vực tuyên truyền văn hóa khi được điều động về đơn vị cơ sở đã phát huy thế mạnh chuyên môn, đưa những làn điệu dân ca miền xuôi như hò khoan Lệ Thủy, hò giã gạo, các điệu vè, điệu lý đến với đồng bào vùng cao. Các chị còn chủ động tìm hiểu, học hỏi những làn điệu hát ru, lĩnh xướng, dân ca của đồng bào dân tộc thiểu số để biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn tuyến biển cũng như tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Bằng tình yêu và sự gắn bó với văn hóa truyền thống, các nữ quân nhân đã trở thành nhịp cầu kết nối những nét văn hóa đặc sắc giữa miền xuôi và miền ngược, giữa đồng bào dân tộc Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động thích ứng, tích cực học tập, nâng cao kỹ năng số, từng bước ứng dụng thành thạo công nghệ vào lĩnh vực chuyên môn được phân công. Hưởng ứng các phong trào “Quân đội cùng cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, “Bình dân học vụ số”, “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực nghiên cứu, học tập, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân khu vực biên giới tiếp cận và sử dụng công nghệ số.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới, nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị không ngừng đổi mới, thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại, nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, các chị chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nuôi dạy con, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Có thể khẳng định, việc phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đã trở thành động lực để mỗi nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị không ngừng vươn lên, khẳng định bản lĩnh và sức sáng tạo trên mọi phòng tuyến. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các chị, các em không chỉ tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, mà còn làm lan tỏa sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trí tuệ, nhân hậu trong lòng đồng đội và nhân dân nơi biên giới.

Thượng tá Hồ Phú Vinh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị