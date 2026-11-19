Nụ cười tiếp dân không để chấm điểm, mà để ai đến cũng thấy mình được lắng nghe và được đồng hành

Từ quầy tiếp dân đến lời hứa không thể trễ hẹn

Ngay từ những giây đầu tiên của quầy “Nụ cười tiếp dân”, không khí hội thi vừa có nét nghiêm túc đúng điều lệnh Công an, vừa pha chút duyên dáng, gần gũi khi người cán bộ tiếp dân đứng dậy ra tận cửa đón khách, mỉm cười, hơi cúi chào và trò chuyện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt với ông David - một công dân Úc 45 tuổi đến xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Những màn đối đáp hóm hỉnh như “Tiếng Việt của tôi rất ngon!” hay “tiếng Việt của tôi rất dốt!” khiến khán giả phía dưới bật cười... phân cảnh đó đã xóa nhòa khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nước ngoài lần đầu làm thủ tục.

Thế nhưng, nụ cười ấy nhanh chóng đối mặt với một tình huống thực tế đầy áp lực khi thông tin trên hộ chiếu của ông David không khớp với tờ khai. Theo quy định thông thường, thời hạn trả kết quả là 15 ngày, và nếu hồ sơ có sai lệch, người dân có thể lo ngại phải đi lại, sửa chữa, lỡ dở kế hoạch. Nhưng với ông David, nỗi lo ấy không chỉ nằm ở giấy tờ, mà nằm ở chuyến bay chỉ còn cách 3 ngày nữa.

Đúng lúc nút thắt ấy siết chặt, nhịp xử lý của cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ lập tức chuyển sang sự chủ động và quyết đoán khi nữ chiến sĩ gọi ngay Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ quầy tiếp dân, phối hợp kiểm tra, xác minh lại trường hợp gấp rút để tìm phương án khắc phục nhanh nhất có thể. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận tiếp dân và tổ phản ứng nhanh cho thấy tinh thần làm việc không đùn đẩy, không cứng nhắc trước tình huống phát sinh.

Giá trị của “5 Luôn - 3 Không”

Điểm chạm cảm xúc sâu nhất của tiểu phẩm khi ánh sáng chuyển tông màu ấm dần, spotlight hướng vào ông David. Trong nền nhạc trầm lắng rồi dâng cao trào, ông chia sẻ lý do thực sự đằng sau chuyến bay gấp gáp đó là: con trai ông, bé Beckham, 14 tuổi, đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu và chỉ còn 4 ngày nữa là bước vào ca phẫu thuật. Giọng thu âm của cậu bé vang lên giữa không gian sân khấu lặng phắc: “Bố ơi, con đếm rồi. Còn mấy ngày nữa là đến ngày mổ. Con sẽ đếm từng ngày để chờ bố về… Bố ơi… nếu bố ở đó, con sẽ không sợ.”

Khi người cha quỳ xuống nắm tay con trong tưởng tượng, giọng vỡ ra vì sợ lỡ hẹn với khoảnh khắc con mở mắt, người cán bộ không đứng ngoài nỗi đau ấy. Cái đặt tay lên vai cùng lời thoại đầy thấu cảm “Tôi cũng có con, Tôi hiểu. Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất để khắc phục hồ sơ cho ông”... hành động đó cùng lời thoạiđã biến một thủ tục hành chính thành một lời cam kết bằng trách nhiệm và lòng trắc ẩn.

Khi hồ sơ được khắc phục xong, thông báo kết quả Phiếu lý lịch tư pháp sẽ có sau 3 ngày nhờ triển khai mô hình “Lý lịch tư pháp - đồng hành Ba nhất” đối với trường hợp đặc biệt đã khiến ông David sững sờ đứng bật dậy... và câu nói giản dị, chân thành: “Phục vụ là trách nhiệm của chúng tôi, còn nụ cười của ông mới chính là phần thưởng lớn nhất” đã nói lên tinh thần phục vụ của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Đặt trong tổng thể hoạt động tiếp dân của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, cách xử lý tình huống ấy chính là sự vận hành “5 LUÔN – 3 KHÔNG” thuộc mô hình “Nụ cười tiếp dân”.

Sự vận hành đó chính là:

Luôn mỉm cười khi giao tiếp với người dân; Luôn lắng nghe đầy đủ các ý kiến, yêu cầu; Luôn giải thích rõ ràng các thủ tục, quy định; Luôn chủ động hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ; Luôn hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế.

Không vô cảm trước những khó khăn, vướng mắc của người dân; Không sách nhiễu, gây phiền hà; Không né tránh trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.

Từ việc mỉm cười đón tiếp ngay từ cửa, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện phía sau hồ sơ, chủ động huy động Tổ Phản ứng nhanh hỗ trợ đến việc ưu tiên giải quyết cho trường hợp đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn, từng gạch đầu dòng của “5 luôn - 3 không” đều hiện lên sống động, không hề là khẩu hiệu khô khan trên giấy.

Góc nhìn từ những vai diễn không chuyên

Điều làm nên sức nặng chân thực của tiểu phẩm không chỉ nằm ở kịch bản sát thực tế nghiệp vụ của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, mà còn ở tâm thế nhập vai của chính những cán bộ chiến sĩ bước lên sân khấu.

Khi hoàn thành vai diễn người cán bộ tiếp dân trực tiếp đối diện và đồng hành cùng công dân trong suốt cao trào của vở kịch, Trung úy Cù Thị Mỹ Kim (trong vai Thiếu tá My cho biết điều đọng lại lớn nhất với chị không chỉ là việc truyền tải đúng tinh thần mô hình “Nụ cười tiếp dân” và “Lý lịch tư pháp - đồng hành Ba nhất”, mà là cảm giác được sống trọn vẹn trong sự đồng cảm và người làm cán bộ. Qua nhân vật Thiếu tá My, chị cảm nhận rõ hơn rằng khi người dân đang đứng trước một biến cố lớn như bệnh tật của con nhỏ, sự bình tĩnh, lắng nghe hết lòng và trách nhiệm xử lý nhanh gọn của người cán bộ chính là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất giúp họ vững vàng vượt qua nỗi lo âu.

Lần đầu hóa thân thành một công dân nước ngoài, một người cha người Úc đang đứng trước nguy cơ lỡ chuyến bay về với con trai 14 tuổi trước ca phẫu thuật - Thiếu tá Nguyễn Đức Mạnh, Phòng Tham mưu CATP Hà Nội mang đến sân khấu một góc nhìn rất đặc biệt. Khi đặt mình vào vị trí của người dân nước ngoài xa xứ, bỡ ngỡ với thủ tục, lại mang trong lòng nỗi sợ hãi tột cùng của một người làm cha, anh thấu hiểu sâu sắc cảm giác hồi hộp, mong manh và cả sự vỡ òa xúc động khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm từ lực lượng Công an. Chính trải nghiệm nhập vai đảo chiều ấy giúp phần thể hiện của anh vừa có nét tự nhiên, vừa chạm được vào sự đồng cảm của tình phụ tử.

Nụ cười không để chấm điểm, mà để đồng hành

Khi món quà may mắn của con trai được trao gửi lại cho bé Beckham kèm lời chúc vượt qua ca phẫu thuật với lá thư cảm ơn từ nước Úc hiện lên trên thư viện số lý lịch tư pháp của Phòng PV06 sau hai tuần, câu chuyện khép lại bằng một dư âm đẹp: "Ba ngày không chỉ là một con số. Đó là cách chúng tôi giữ lời hứa với nhân dân."

Thông điệp xuyên suốt mà tiểu phẩm gửi gắm tới hội thi và tới mỗi cán bộ làm công tác tiếp dân cũng được khắc họa rõ nét: Nụ cười tiếp dân không phải để chấm điểm, mà để ai đến cũng thấy mình được lắng nghe và được đồng hành. Một mã QR chấm điểm công vụ có thể đo lường mức độ hài lòng ở bề mặt, nhưng nụ cười chân thành, sự lắng nghe trọn vẹn không phán xét và tinh thần đồng hành đúng lúc mới là điều khiến người dân, dù là công dân trong nước hay bạn bè quốc tế cảm thấy mình được trân trọng.

Clip tiểu phẩm “Một lời hứa - Một niềm tin”

Chưa đầy 10 phút trên sân khấu, nhưng “Một lời hứa – Một niềm tin” đã để lại định hướng cốt lõi trong xây dựng phong cách, chuẩn mực đạo đức và văn hóa ứng xử của người chiến sĩ Công an nhân dân - Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, nơi mỗi thủ tục được giải quyết bằng trách nhiệm, và mỗi niềm tin được giữ lại bằng sự tử tế.