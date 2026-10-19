Dấu ấn những nữ chiến sĩ giữ bình yên cuộc sống

Giữ vững mặt trận an ninh tư tưởng, văn hóa

Thượng tá Lê Thị Nguyệt (sinh năm 1978), Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, trực tiếp phụ trách công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông. Đồng thời tham mưu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn.

Thượng tá Lê Thị Nguyệt, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Chị cùng đồng đội theo dõi, nắm bắt, phát hiện và xử lý thông tin sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng. Theo chị, công tác phòng ngừa phải đi trước, kết hợp giữa xác minh, xử lý vi phạm với tuyên truyền để người dân chủ động tiếp cận thông tin chính thống. Từ thực tiễn công việc, chị tham mưu thành lập, duy trì hoạt động của Tổ thường trực 24/7 thuộc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an thành phố; tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; phát hiện, đấu tranh, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Năm 2026, từ thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm được tiếp nhận qua nhóm Tổ thường trực 24/7, chị đã tham mưu Ban Chỉ đạo 35 chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ, tiến hành khởi tố 6 vụ án; xử phạt vi phạm hành chính 134 trường hợp, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời gọi hỏi, tuyên truyền, răn đe hơn 1 nghìn trường hợp, ngăn chặn, vô hiệu hóa 578 tin xấu, độc. Nhờ kết quả tích cực, mô hình “Tổ thường trực 24/7” được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở loại xuất sắc.

Bên cạnh nhiệm vụ trên không gian mạng, chị còn chủ trì, tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự tại nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn của thành phố như Lễ đón nhận Bằng của UNESCO và khai mạc Festival Bắc Ninh năm 2026, Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ Nhất và các giải thể thao quốc tế, các lễ hội lớn cấp quốc gia, cấp tỉnh. Với những đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, năm 2026, Thượng tá Lê Thị Nguyệt được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Gần dân, sát địa bàn

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hà, Tổ phó Tổ An ninh, trật tự thôn Đồng Lạc, xã Yên Thế.

Với người dân thôn Đồng Lạc, xã Yên Thế, chị Hoàng Thị Thu Hà (sinh năm 1972), Tổ phó Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên thăm hỏi tình hình đời sống và lắng nghe tâm tư của bà con. Từ câu chuyện, chị lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng ngừa tội phạm.

Gắn bó với công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ năm 2021, chị hiểu rõ đặc điểm địa bàn, hoàn cảnh của nhiều hộ dân. Nhớ lại vụ việc tối 20/10/2025, chị nhận được tin báo xảy ra vụ xô xát do ghen tuông giữa cặp vợ chồng đã luống tuổi, người chồng bị thương ở tay, chảy nhiều máu, chị ưu tiên sơ cứu người bị thương, tìm hiểu nguyên nhân, phối hợp hòa giải.

Với 775 hộ dân, gần 3 nghìn nhân khẩu, địa bàn rộng, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng đòi hỏi chị phải thường xuyên nắm tình hình, chủ động phòng ngừa vi phạm. Tại khu đô thị Golden Hill, đường rộng, vắng người qua nên xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng. Chị phối hợp cùng cấp ủy, lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận đi sâu tuyên truyền, vận động người dân nhắc nhở con em. Từ những ca tuần tra vào những khung giờ muộn, Tổ An ninh, trật tự thôn Đồng Lạc đã phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra vụ việc về an ninh, trật tự.

Tận tụy với công việc, trách nhiệm với cộng đồng

Trung tá Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng Công an phường Việt Yên.

Vào ngày thứ Bảy, Trung tá Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1982), Phó Trưởng Công an phường Việt Yên vẫn cùng cảnh sát khu vực xuống địa bàn. Tại nhà trọ của anh Nguyễn Văn Giang, tổ dân phố Hùng Lãm, chị kiểm tra việc chấp hành quy định về cư trú, phòng cháy, chữa cháy, chỉ đạo cán bộ hướng dẫn chủ hộ và người thuê trọ.

Được phân công phụ trách quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hành án hình sự tại cộng đồng, chị luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng. Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nền tảng giữ gìn an ninh cơ sở, năm 2026, chị tham mưu triển khai 12 văn bản, góp phần duy trì 48 mô hình tự quản. Để mô hình phát huy hiệu quả, chị thường xuyên trao đổi nghiệp vụ với cán bộ, hỗ trợ thành viên mô hình tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại tổ dân phố Đức Liễn được Ban Chỉ đạo 138 Trung ương chọn làm điểm, nhân rộng toàn quốc.

Năm 2026, chị tham mưu tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm cấp thành phố; phối hợp tham gia Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đội thi của phường đạt giải A cấp thành phố, được chọn tham gia hội thi khu vực phía Bắc. Chị tích cực tham mưu triển khai Đề án 06, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, Công an phường đã kích hoạt gần 6 nghìn tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 99,2%; thực hiện cấp căn cước cho 21,3 nghìn người. Với chị, cải cách hành chính không chỉ là giải quyết thủ tục mà còn thể hiện ở thái độ phục vụ và cách hướng dẫn để người dân dễ hiểu, dễ thực hiện.

Mô hình “Điểm tiếp dân văn hóa nụ cười nữ chiến sĩ” được chị chỉ đạo, duy trì nhằm xây dựng môi trường tiếp dân thân thiện, gần gũi. Dưới sự chỉ đạo của chị, Chi hội Phụ nữ Công an phường tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao hàng trăm suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi. Năm 2025, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.