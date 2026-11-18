Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc Phạm Hữu Hảo trong buổi Lễ vinh danh. Ảnh: NVCC

Ở tuổi còn khá trẻ, thầy giáo Phạm Hữu Hảo, công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đã có những dấu ấn đáng ghi nhận trên cả hai lĩnh vực chuyên môn và hoạt động Đoàn. Việc được vinh danh Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực, cống hiến của thầy trong công việc.

Nỗ lực khẳng định từ chuyên môn

Sinh ngày 7/8/1997, quê ở xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa, Phạm Hữu Hảo lựa chọn gắn bó với sự nghiệp giáo dục và tích cực tham gia các hoạt động dành cho thanh niên. Trong quá trình công tác, thầy từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, đồng thời đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong tổ chức Đoàn.

Ở lĩnh vực giảng dạy, một trong những dấu mốc đáng chú ý của thầy Hảo là đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026. Với thành tích tại hội thi, thầy được Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình chuẩn bị, rèn luyện và nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà giáo trẻ.

Cùng với việc tham gia hội thi, thầy Hảo chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2024 - 2025, có một học sinh do thầy bồi dưỡng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt giải Khuyến khích. Sang năm học 2025 - 2026, số học sinh đạt giải tăng lên. Trong ba học sinh tham gia kỳ thi cấp tỉnh, có một em đạt giải Ba và hai em đạt giải Khuyến khích.

Kết quả này cho thấy sự tiến bộ trong công tác bồi dưỡng học sinh, đồng thời phản ánh nỗ lực của thầy trong việc đồng hành, hỗ trợ các em trên hành trình học tập. Với thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, thầy Hảo cũng được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tặng giấy khen trong năm học 2024 - 2025. Năm học 2025 - 2026, thầy tiếp tục được ghi nhận về thành tích trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi và có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở xếp loại A.

Thầy giáo Phạm Hữu Hảo được vinh danh là gương cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2022-2025. Ảnh: NVCC

Những kết quả trong chuyên môn được thể hiện qua các danh hiệu, hình thức khen thưởng mà thầy đạt được trong hai năm học gần đây. Năm học 2024 - 2025, thầy được công nhận Lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến năm học 2025 - 2026, thầy tiếp tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến; đồng thời là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đặc biệt, năm 2026, thầy Phạm Hữu Hảo được vinh danh Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc. Với một nhà giáo trẻ, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghề nghiệp.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc Phạm Hữu Hảo bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được ghi nhận. Thầy cho rằng, thành quả này không chỉ đến từ nỗ lực của cá nhân mà còn có sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, đồng nghiệp và đơn vị trong suốt quá trình công tác.

“Được vinh danh là niềm vinh dự và tự hào đối với tôi. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng những kết quả đạt được không phải là nỗ lực của riêng cá nhân mình mà còn có sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, sự sẻ chia, hỗ trợ của đồng nghiệp và tập thể đơn vị. Tôi xem đây là nguồn động viên để bản thân tiếp tục học hỏi, rèn luyện, nâng cao chuyên môn, trách nhiệm hơn với học sinh và tích cực đóng góp cho công tác Đoàn. Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải cố gắng, vì vậy tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng và ghi nhận này”, thầy Hảo chia sẻ.

Nhiệt huyết với phong trào thanh niên

Bên cạnh công việc chuyên môn, công tác Đoàn là lĩnh vực để thầy Hảo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong quá trình tham gia hoạt động, thầy đảm nhiệm nhiều vị trí tại cơ sở Đoàn, gắn với các phong trào thanh niên và hoạt động tình nguyện.

Tháng 10/2025, thầy được phân công giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lộc, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn xã. Sau đó, thầy tiếp tục tham gia công tác Hội Liên hiệp Thanh niên và công tác Đội tại địa phương. Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự chủ động trong tổ chức, phối hợp và triển khai các hoạt động dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Trong các phong trào, thầy Hảo tham gia triển khai nhiều hoạt động như Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình Học kỳ trong quân đội. Đây là những hoạt động góp phần tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện, rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Thầy giáo Phạm Hữu Hảo (người thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh. Ảnh: NVCC

Những đóng góp trong công tác Đoàn của thầy được ghi nhận ở nhiều cấp. Năm 2024, thầy được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Năm học 2024 - 2025, thầy tiếp tục được Trung ương Đoàn khen thưởng về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm 2025, thầy được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời được công nhận danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025”. Tháng 3/2026, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thầy được ghi nhận là gương mặt cán bộ, đoàn viên tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong năm 2026, thầy tiếp tục được Tỉnh đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Những ghi nhận này cho thấy quá trình tham gia phong trào Đoàn của thầy được duy trì thường xuyên, từ cấp cơ sở đến các hoạt động cấp tỉnh và Trung ương.

Tiếp tục cống hiến trong môi trường mới

Tháng 8/2026, Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Lộc sáp nhập vào Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Thủy. Trong quá trình sắp xếp tổ chức, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng bước vào giai đoạn thích ứng với môi trường làm việc mới. Ngày 10/9/2026, thầy Phạm Hữu Hảo được phân công giữ chức Bí thư Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Thủy.

Việc đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị sau sáp nhập đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức hoạt động Đoàn, nhất là việc kết nối đoàn viên, duy trì phong trào và phối hợp với các tổ chức trong nhà trường. Với kinh nghiệm từng tham gia công tác Đoàn ở cơ sở, cùng quá trình gắn bó với hoạt động giáo dục, thầy Hảo có thêm điều kiện để tiếp tục phát huy vai trò của mình trong môi trường mới.

Thầy Phạm Hữu Hảo tham gia tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2025 ở xã biên giới Pù Nhi. Ảnh: NVCC

Ở vị trí công tác hiện nay, nhiệm vụ của thầy không chỉ là tổ chức các phong trào thanh niên mà còn góp phần tạo môi trường để học sinh tham gia hoạt động tập thể, rèn luyện ý thức trách nhiệm và tinh thần sẻ chia. Việc duy trì những hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của trung tâm sẽ là một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác Đoàn trong thời gian tới.

Từ những kết quả trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi đến các hoạt động phong trào thanh niên, hành trình của Phạm Hữu Hảo cho thấy nỗ lực của một nhà giáo trẻ trong việc đảm nhận và hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Danh hiệu Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc năm 2026 là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời mở ra yêu cầu tiếp tục rèn luyện, đổi mới và cống hiến.

Với thầy Hảo, sự ghi nhận hôm nay sẽ có ý nghĩa hơn khi được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong công việc hằng ngày, từ nâng cao chất lượng chuyên môn đến trách nhiệm với học sinh và phong trào thanh niên tại đơn vị.