Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ghi hai bàn thắng và có một pha kiến tạo tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chỉ trong vòng ba ngày, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã hai lần để lại dấu ấn trên sân chơi thế giới. Sau pha đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới U17 Bỉ, tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục lập công bằng một cú sút phạt đẹp mắt trước U17 New Zealand, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn thắng tại một kỳ World Cup bóng đá sân 11 người.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều dành sự quan tâm tới Nguyễn Lực, đánh giá cao kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng đa dạng và sự sáng tạo trong lối chơi của tiền vệ sinh năm 2009.

Những màn trình diễn tại Qatar không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển của Nguyễn Lực, mà còn khẳng định ý nghĩa của việc phát hiện tài năng từ sớm, đào tạo bài bản và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Thành quả từ chiến lược đầu tư dài hạn

Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VST của hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy tại Nghệ An, một trong những cơ sở vệ tinh thuộc hệ thống đào tạo trẻ của câu lạc bộ Hà Nội.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ghi hai bàn thắng và có một pha kiến tạo tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Sau ba năm được trang bị những kỹ năng bóng đá cơ bản, Nguyễn Lực chuyển ra Hà Nội để tiếp tục được đào tạo ở cấp độ cao hơn.

Năm 2024, khi mới 15 tuổi, Nguyễn Lực đã góp mặt trong đội hình U17 Hà Nội giành chức vô địch quốc gia. Một năm sau, tiền vệ này cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Năm 2026 đánh dấu những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Lực. Tiền vệ trẻ giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá U17 Đông Nam Á, góp công đưa U17 Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự World Cup và được câu lạc bộ Hà Nội trao cơ hội thi đấu tại V.League.

Hành trình trưởng thành của Nguyễn Lực là một trong những minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo bóng đá trẻ được doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn T&T xây dựng, phát triển trong nhiều năm qua.

Bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng đội một, Câu lạc bộ Hà Nội chú trọng xây dựng lực lượng kế cận thông qua hệ thống tuyển chọn và đào tạo cầu thủ trẻ.

Từ hệ thống đào tạo tại Hà Nội, cơ sở vệ tinh tại Nghệ An đến việc đưa Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang vào hoạt động năm 2022, phạm vi tuyển chọn tài năng ngày càng được mở rộng, từng bước hình thành lộ trình phát triển từ các lứa tuổi nhi đồng đến bóng đá chuyên nghiệp.

Nguồn lực đầu tư không chỉ tập trung vào cơ sở vật chất mà còn hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, chương trình đào tạo, chế độ dinh dưỡng, giáo dục văn hóa và môi trường thi đấu cho các cầu thủ.

Thực tế cho thấy, quá trình phát triển một tài năng bóng đá đòi hỏi nhiều năm tuyển chọn, đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là lĩnh vực cần sự kiên trì, tính kế thừa và nguồn lực đầu tư ổn định.

Hướng tới những giá trị bền vững

Năm 2026 đánh dấu 20 năm xây dựng và phát triển của câu lạc bộ Hà Nội. Trong hai thập kỷ qua, bên cạnh những thành tích tại các giải đấu quốc nội, đội bóng Thủ đô đã góp phần đào tạo, phát triển nhiều cầu thủ có đóng góp quan trọng cho các đội tuyển quốc gia như Duy Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng và Việt Anh.

Công tác đào tạo trẻ tiếp tục được duy trì và mở rộng nhằm tạo nguồn lực kế cận cho câu lạc bộ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Chu Ngọc Nguyễn Lực là một trong những tài năng trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của câu lạc bộ Hà Nội. (Ảnh: VFF)

Chức vô địch Giải bóng đá U11 quốc gia năm 2026 của câu lạc bộ Hà Nội, với lực lượng được tuyển chọn từ hai trung tâm vệ tinh tại Nghệ An và Bắc Giang, là một tín hiệu tích cực về khả năng phát hiện, bồi dưỡng tài năng của hệ thống này.

Nếu Nguyễn Lực là thành quả từ những quyết định đầu tư cách đây nhiều năm, thì các thế hệ cầu thủ đang được đào tạo tại những trung tâm này chính là nguồn lực kế cận cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Ở tuổi 17, Nguyễn Lực vẫn còn một chặng đường dài để khẳng định mình trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Hai bàn thắng tại World Cup là những dấu mốc đáng ghi nhận, đồng thời tạo thêm động lực để tiền vệ trẻ tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Từ hành trình trưởng thành của Nguyễn Lực, có thể thấy bên cạnh những danh hiệu, việc đào tạo các thế hệ cầu thủ có chất lượng, đủ khả năng đóng góp cho các đội tuyển quốc gia là một trong những giá trị bền vững mà các câu lạc bộ có thể mang lại cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.