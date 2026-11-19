Đằng sau những bước chuyển mình của Trường Đại học Khánh Hòa trong 11 năm xây dựng và phát triển là sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ viên chức, giảng viên. Bằng tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng đổi mới, đội ngũ nhà giáo đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học, từng bước khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học.

Tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Trường Đại học Khánh Hòa được thành lập vào ngày 3-8-2015 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Từ mô hình đào tạo cao đẳng, nhà trường từng bước chuyển mình thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Trong hành trình ấy, đội ngũ giảng viên vừa là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, vừa là nhân tố quan trọng góp phần tạo dựng nền tảng và định hình hướng phát triển của trường.

Nhà trường tuyển sinh khóa đại học chính quy đầu tiên vào năm học 2016 - 2017 với 6 ngành đào tạo. Đến nay, quy mô đào tạo đã phát triển lên 28 ngành với 41 chương trình đào tạo, trong đó có 1 ngành đào tạo thạc sĩ, 21 ngành đào tạo đại học và 6 chuyên ngành cao đẳng nghệ thuật đặc thù. Quy mô đào tạo hiện đạt hơn 8.000 người học.

Đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chụp ảnh cùng Ban giám hiệu và cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Với đặc thù đào tạo đa ngành, giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn phải thường xuyên cập nhật những yêu cầu mới của thực tiễn nghề nghiệp, gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên hình thành kỹ năng và năng lực thích ứng với thị trường lao động. Từ đào tạo giáo viên, du lịch - khách sạn, kinh tế, ngôn ngữ đến khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, mỗi lĩnh vực đều đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của người thầy.

Trong 11 năm qua, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 6.566 sinh viên chính quy, trong đó có 3.104 sinh viên trình độ đại học và 3.462 sinh viên trình độ cao đẳng. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt gần 90%; một số ngành có 100% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm. Kết quả này còn thể hiện sự đồng hành của giảng viên trong giảng dạy, thực hành, thực tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Tiến sĩ Phan Phiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Không ngừng học hỏi, đổi mới

Để nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường xác định phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao là nhiệm vụ trọng tâm. Nếu năm 2015, trường có 21 giảng viên trình độ tiến sĩ thì đến nay con số này đã tăng lên 41 người, chiếm 20,6% tổng số giảng viên, trong đó có 5 Phó Giáo sư. Hiện nay, 37 giảng viên đang tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ, tiếp tục bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà trường.

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giảng viên còn tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học, viết bài báo chuyên ngành và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Qua đó, kiến thức chuyên môn được cập nhật, kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng và xây dựng môi trường học thuật trong nhà trường.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy phép hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa.

Hoạt động khoa học và công nghệ của trường ngày càng có những chuyển biến tích cực. Trong 11 năm, nhà trường đã tổ chức 27 hội thảo khoa học các cấp, trong đó có 11 hội thảo quốc tế. Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa được cấp phép hoạt động trên hai loại hình in và điện tử, với các ấn phẩm tiếng Việt, tiếng Anh; được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học ở 5 ngành, liên ngành. Đặc biệt, ngày 28-4-2026, Tạp chí được công nhận đạt tiêu chuẩn Tạp chí Khoa học Việt Nam theo Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi để giảng viên công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi học thuật và từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu.

Trường Đại học Khánh Hòa khai giảng khóa học tiếng Việt cho lưu học sinh Vanuatu.

Cùng với đó, hoạt động hợp tác quốc tế mở ra thêm cơ hội học hỏi, giao lưu và tiếp cận những phương pháp đào tạo mới. Nhà trường duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác đến từ Nga, Pháp, Hàn Quốc, Australia, Canada, Nhật Bản, Lào, Vanuatu và một số quốc gia khác. Hiện nay, trường đang đào tạo 54 lưu học sinh quốc tế đến từ Lào và Vanuatu; phối hợp triển khai các chương trình đào tạo, giao lưu học thuật ngắn hạn. Hơn 3.000 lượt sinh viên đã được nhà trường phối hợp đưa đến thực tập, thực tế tại các doanh nghiệp. Trong những hoạt động đó, giảng viên giữ vai trò kết nối, hướng dẫn và đồng hành, giúp người học có thêm trải nghiệm, từng bước tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Tiếp nối trách nhiệm và khát vọng

Cùng với những đổi mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, đội ngũ nhà giáo Trường Đại học Khánh Hòa cũng thích ứng với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ 398 viên chức và người lao động thời điểm mới thành lập, đến nay, nhà trường còn 272 người, trong đó có 199 giảng viên. Việc tinh gọn tổ chức đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc và phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình.

Theo Tiến sĩ Phan Phiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa, nhìn lại chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã từng bước chuyển đổi từ mô hình đào tạo cao đẳng sang cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực; quy mô và ngành nghề đào tạo ngày càng mở rộng, chất lượng đội ngũ được nâng lên, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, năm 2024, nhà trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và có 6 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng; đến năm 2025, nhà trường đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo các tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là những dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực của tập thể nhà trường trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, đội ngũ viên chức, giảng viên luôn giữ vai trò nòng cốt, có những đóng góp quan trọng qua từng giai đoạn phát triển.

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện sản phẩm thân thiện môi trường.

Hiệu trưởng Phan Phiến nhấn mạnh, nhà trường đang bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và hiệu quả quản trị đại học. Điều đó đòi hỏi mỗi viên chức, giảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn và đồng hành cùng nhà trường thực hiện các mục tiêu phát triển.

Bước vào chặng đường mới, Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới quản trị đại học gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trong hành trình ấy, người thầy không chỉ truyền thụ tri thức mà còn khơi dậy khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của người học. Những nỗ lực hôm nay sẽ tiếp tục vun đắp nền tảng để nhà trường phát triển bền vững, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Khánh Hòa, khu vực và cả nước.