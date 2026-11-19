Cô Trần Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Kỳ Tây đánh trống khai giảng năm học mới.

Hơn 20 năm gắn bó với ngành Giáo dục, cô giáo Trần Thị Ngọc Bích (SN 1979), Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Tây (Hà Tĩnh), đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ giáo viên đến cán bộ quản lý. Ở mỗi cương vị, cô đều dành nhiều tâm huyết cho công việc chuyên môn, xây dựng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trưởng thành từ thực tiễn chuyên môn

Tốt nghiệp chuyên ngành Đại học Văn - Sử, cô Trần Thị Ngọc Bích lựa chọn gắn bó với sự nghiệp trồng người. Quá trình công tác và tích lũy kinh nghiệm đã giúp cô từng bước trưởng thành, đảm nhận những trọng trách trong công tác quản lý giáo dục.

Cô Trần Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Kỳ Tây (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh).

Từ năm học 2020–2021 đến năm học 2023–2024, trên cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THCS Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh cũ), cô cùng Ban Giám hiệu tập trung chỉ đạo hoạt động dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là giai đoạn nhà trường ghi dấu nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Năm học 2020–2021, Trường THCS Kỳ Tân vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Một năm sau, nhà trường được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc và nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 2/8/2022. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc tiếp tục được duy trì trong năm học 2022–2023.

Đặc biệt, năm học 2023–2024, nhà trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Những kết quả ấy là thành quả của quá trình nỗ lực từ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh. Trong đó, với vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cô Bích đã cùng Ban Giám hiệu tham gia tổ chức, điều hành các hoạt động giáo dục, góp phần duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng dạy học.

Năm học 2024–2025, cô được giao trọng trách Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tây. Đảm nhận cương vị quản lý tại một trường miền núi còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ và điều kiện học tập của học sinh, cô xác định nhiệm vụ trọng tâm là củng cố nội lực, tạo sự đồng thuận trong tập thể và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Cô Trần Thị Ngọc Bích nhận quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Tây sau sáp nhập.

“Ở môi trường vùng khó điều kiện dạy và học còn không ít hạn chế, vì vậy điều quan trọng là phải tạo được sự đồng lòng trong tập thể. Tôi luôn xác định người đứng đầu không chỉ làm tốt công tác quản lý mà còn phải lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng giáo viên; khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi cá nhân. Khi đội ngũ cùng nhìn về một hướng, những khó khăn sẽ từng bước được tháo gỡ, chất lượng giáo dục cũng có cơ sở để cải thiện”, cô Bích chia sẻ.

Trên cương vị người đứng đầu, cô cùng Chi bộ và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung xây dựng nền nếp, kỷ cương trường học; thực hiện nghiêm túc Chương trình GDPT 2018; tăng cường bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ, nhất là giáo viên trẻ. Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm bồi dưỡng học sinh có năng lực và hỗ trợ những em còn hạn chế trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trải nghiệm cũng được đẩy mạnh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, dân chủ.

Nhờ sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của tập thể, trong hai năm học 2024–2025 và 2025–2026, Trường THCS Kỳ Tây đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Riêng năm học 2024–2025, Công đoàn trường được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; Liên đội được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Những kết quả này là sự ghi nhận cho nỗ lực của tập thể nhà trường trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời cho thấy vai trò của công tác quản lý, điều hành trong việc giữ vững nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Bước sang năm học 2026–2027, sau quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp, cô tiếp tục đảm nhận cương vị Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Tây. Với mô hình trường liên cấp, yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục có nhiều điểm mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp học, sự thống nhất trong đội ngũ và khả năng điều hành linh hoạt. Đây cũng là chặng đường mới để cô tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng tập thể đoàn kết, đưa hoạt động nhà trường đi vào ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.

Những ghi nhận từ sự tận tâm

Không chỉ được ghi nhận qua thành tích của các tập thể nhà trường, quá trình công tác của cô Trần Thị Ngọc Bích còn được đánh dấu bằng những kết quả chuyên môn và danh hiệu thi đua liên tiếp.

Trường TH và THCS Kỳ Tây tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Trong 5 năm học từ 2021–2022 đến 2025–2026, cô liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2024, cô được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô cũng có một sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh năm 2023 và 5 sáng kiến được công nhận cấp huyện, cấp xã qua các năm học.

Đáng chú ý, các sáng kiến và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác là một phần cho thấy sự chủ động nghiên cứu, tìm tòi giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Với một cán bộ quản lý, việc không ngừng cập nhật kiến thức, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn cũng là yêu cầu quan trọng để đáp ứng những thay đổi của giáo dục.

Những nỗ lực của cô được các cấp, ngành ghi nhận qua nhiều hình thức khen thưởng. Năm học 2021–2022, cô được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Năm 2025, cô được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025. Năm 2026, cô tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cô Bích cùng BGH, giáo viên kết nối kêu gọi chung tay ủng hộ hoàn cảnh học sinh khó khăn trong nhà trường.

Nhìn lại chặng đường đã qua, dấu ấn trong công tác của cô Trần Thị Ngọc Bích không chỉ nằm ở những danh hiệu cá nhân hay thành tích của các tập thể nhà trường, mà còn ở quá trình đảm nhận và hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại các đơn vị giáo dục khác nhau.

Từ vai trò phụ trách chuyên môn đến người đứng đầu nhà trường, cô luôn gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả hoạt động chung của tập thể. Đó cũng là nền tảng để cô tiếp tục cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Kỳ Tây thực hiện nhiệm vụ năm học, giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Thư – Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kỳ Văn, chia sẻ: "Kỳ Văn là địa bàn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cô Bích đã nỗ lực khắc phục khó khăn, mạnh dạn triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đáng chú ý, sau quá trình sắp xếp, hợp nhất hai phân hiệu tiểu học và THCS, việc ổn định tư tưởng, tổ chức bộ máy và xây dựng sự đồng thuận trong đội ngũ đặt ra không ít thách thức. Trước tình hình đó, cô Bích đã chú trọng công tác tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát huy vai trò của từng thành viên, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể. Nhờ vậy, tư tưởng đội ngũ cơ bản ổn định, nền nếp dạy và học được duy trì, các hoạt động của nhà trường từng bước đi vào ổn định".