Dấu ấn người lính Biên phòng nơi mái trường vùng biên

Cán bộ Đồn Biên phòng A Mú Sung đưa các "con nuôi" của đơn vị đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: Anh Quân

Háo hức những ngày đầu ở ngôi trường mới

Hơn 10 ngày sau lễ khai giảng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung trở lại nhịp sinh hoạt của một ngày học bình thường. Những bộ bàn ghế mới tinh được xếp ngay ngắn trong lớp. Trên bảng là thời khóa biểu của năm học mới. Ngoài sân, học sinh ríu rít gọi nhau, có em còn tranh thủ khám phá những góc mới của ngôi trường. Với nhiều học sinh vùng biên, đây là lần đầu các em được học tập, ăn ở trong một ngôi trường được đầu tư tương đối đồng bộ. Phòng học sáng, bàn ghế mới, khu nội trú sạch sẽ, sân chơi rộng... tạo điều kiện để các em học tập và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Em Tẩn Quốc Tiến, học sinh lớp 6A1, dân tộc Dao đứng trước cửa phòng học mới, còn khá rụt rè khi được hỏi về những ngày đầu ở trường. Em chia sẻ: "Trường mới to, rộng hơn trường cũ, phòng học rất đẹp. Em thích nhất là có chỗ ở ngay trong trường, buổi tối được học cùng các bạn. Mấy ngày đầu, em hơi nhớ bố mẹ, nhưng ở đây có nhiều bạn nên em rất vui". Câu trả lời ngắn, có phần ngập ngừng của em cũng là tâm trạng của không ít học sinh lần đầu sống xa gia đình. Em Tẩn Anh Dũng, học sinh lớp 7A2, dân tộc Dao lại ấn tượng với những điều gần gũi hơn. "Em thích sân trường mới rộng rãi, sạch đẹp. Giờ ra chơi, chúng em tha hồ được chạy nhảy, chơi đùa cùng nhau. Phòng ngủ thì có giường, có tủ mới. Em muốn ở trường lâu hơn để được chơi với các bạn” - Dũng nói.

Niềm vui đầu năm học mới không chỉ hiện trên gương mặt học sinh. Với các thầy, cô giáo, việc đón học sinh vào một ngôi trường mới cũng mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Cô Vũ Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A4 chia sẻ: "Năm học mới này, chúng tôi rất vui và xúc động. Nhìn học sinh háo hức bước vào lớp, nhìn phòng học, khu nội trú mới, ai cũng phấn khởi. Cơ sở vật chất tốt hơn sẽ giúp giáo viên yên tâm công tác, có thêm điều kiện tổ chức các hoạt động dạy và học cho học sinh. Theo tôi, điều quan trọng nhất sau khi trường mới đi vào hoạt động là giúp học sinh nhanh chóng ổn định nề nếp. Với những em ở xa gia đình, giáo viên không chỉ dạy học mà còn phải quan tâm đến sinh hoạt, tâm lý, giúp các em từng bước làm quen với cuộc sống nội trú".

Cô Đào Cẩm Nhung, giáo viên môn Khoa học tự nhiên cho biết điều khiến cô vui nhất là học sinh có thêm không gian để học tập và sinh hoạt. Các em ở đây phần lớn là con em đồng bào các dân tộc, nhiều em nhà ở xa. Có trường mới, các em có điều kiện học tập, ăn ở tập trung tốt hơn. Giáo viên cũng thuận lợi hơn trong việc quản lý, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động cho học sinh.

Đại diện Đồn Biên phòng A Mú Sung tặng quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Anh Quân

Dấu ấn người lính quân hàm xanh

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung đã đón thầy, cô giáo và học sinh vào năm học mới, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục hỗ trợ nhà trường hoàn thiện những phần việc còn lại. Sau khai giảng, bộ đội tiếp tục cùng thầy, cô giáo chỉnh trang khuôn viên. Ở những khoảng đất còn trống, cán bộ, chiến sĩ đào đất, trồng cây, vun gốc. Những vật liệu còn sót lại sau thi công như mảnh gỗ, bao bì, vật liệu xây dựng được thu gom, đưa ra khỏi khu vực trường học. Sân trường, hành lang và những khoảng đất quanh lớp học được quét dọn sạch sẽ.

Cô Hoàng Thúy Duyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 cho biết: “Trong những ngày đầu năm học mới, giáo viên phải dành nhiều thời gian để ổn định nề nếp cho học sinh, nhất là các em còn bỡ ngỡ với môi trường nội trú. Sự chung tay của các lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, giúp nhà trường có thêm điều kiện tập trung cho công việc chuyên môn và chăm lo học sinh”.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: "Việc cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện trường học là hoạt động thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo giáo dục và đời sống nhân dân khu vực biên giới. Qua những công việc gắn với đời sống dân sinh, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện gần gũi, gắn bó với nhân dân trên địa bàn".

Từ một công trường còn bộn bề, ngôi trường vùng biên ở A Mú Sung đã bước vào một nhịp sống mới. Ở đó, có tiếng thầy cô giảng bài, tiếng học sinh đọc bài và cả những tiếng cười trong trẻo vang lên giữa núi rừng. Đó chính là âm thanh đẹp nhất của một năm học mới nơi biên giới.