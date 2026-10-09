Dấu ấn người đứng đầu – từ quyết tâm đến hành động

Theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 8/10 trên tạp chí Scientific Reports (Anh), khoảng 300.000 người tại Nepal đang đối mặt với những rủi ro tương tự như thảm họa lũ lụt xảy ra tại nước này vào tháng 8 năm nay làm trên 1.400 người thiệt mạng và 5.000 người mất tích.