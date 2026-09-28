Dấu ấn người chỉ huy sau những chuyên án lớn

Quyết liệt đấu tranh, kiên trì bám án

Tháng 4/2026, trước tình hình hoạt động tổ chức cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển Quảng Ninh, Thượng tá Phạm Hồng Thái chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiệp vụ điều tra, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Những tài liệu ban đầu cho thấy phía sau các hoạt động tưởng như riêng lẻ là một đường dây có phạm vi hoạt động rộng, liên quan nhiều địa bàn từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh đến khu vực biên giới Quảng Ninh. Các đối tượng có sự phân công, liên kết, thường xuyên thay đổi phương tiện và địa điểm đón, giao người.

Các đối tượng tổ chức và người được đưa xuất cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Ban chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh

Từ kết quả điều tra, xác minh, Thượng tá Phạm Hồng Thái đã báo cáo, tham mưu Ban Chỉ huy xác lập chuyên án QN526. Thượng tá Phạm Hồng Thái được giao làm Phó ban Thường trực Ban chuyên án, trực tiếp theo dõi diễn biến, tham mưu xây dựng kế hoạch đấu tranh từng giai đoạn và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đường dây có nhiều mắt xích nối từ nội địa ra khu vực biên giới, từ trên bộ xuống biển. Từ đánh giá về tính chất, phương thức hoạt động và số lượng đối tượng tham gia, lực lượng nghiệp vụ tham mưu tổ chức đấu tranh theo nhiều giai đoạn thay vì dừng lại ở việc bắt giữ một nhóm đối tượng.

Tối 11/6/2026, tại khu vực bờ biển trước chùa Cái Bầu (đặc khu Vân Đồn), lực lượng đánh án phối hợp với Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai bố trí lực lượng trên bộ, ven biển và trên biển để phá án.

Kết quả, 6 đối tượng người Việt Nam, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bị bắt giữ khi đang tổ chức cho 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Tang vật thu giữ gồm 2 xuồng máy cao tốc, 4 ô tô, 16 điện thoại di động và 2 bộ đàm. Quá trình phá án được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Lợi dụng tuyến biên giới trên biển, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ đưa đón người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Ban chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh

Nhưng với Ban chuyên án, đó chưa phải điểm kết thúc, Thượng tá Phạm Hồng Thái tiếp tục chỉ đạo lực lượng trinh sát bám địa bàn, theo dõi những đối tượng chưa bị bắt trong chuyên án. Hơn 10 ngày sau, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một mắt xích còn lại đã móc nối, tiếp tục tổ chức hoạt động tại khu vực Móng Cái.

Tối 23/6, tại khu vực phường Móng Cái 1, lực lượng đánh án phối hợp Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ thêm một đối tượng trong chuyên án khi đang tổ chức cho 8 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Qua 2 giai đoạn đấu tranh, chuyên án QN526 bắt giữ 7 đối tượng người Việt Nam tổ chức cho 17 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép; thu giữ 5 ô tô, 2 xuồng cao tốc, 18 điện thoại di động và 2 bộ đàm.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng tổ chức đưa, dẫn người xuất cảnh trái phép. Ảnh: Ban chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh

Tài liệu điều tra xác định, đường dây được tổ chức chặt chẽ, có các mắt xích từ nội địa tới khu vực biên giới, trên bờ và trên biển; phạm vi hoạt động liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài. Các đối tượng lợi dụng thời tiết sóng to gió lớn trên biển, địa hình phức tạp, hiểm trở trên biên giới; lợi dụng mạng xã hội, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng hiện đại để liên lạc, trao đổi, theo dõi lực lượng chức năng.

"Qua công tác trinh sát, Ban chuyên án xác định đây là đường dây hoạt động chuyên nghiệp với phương thức thủ đoạn tinh vi, diễn biến nhanh và thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Do đó, Ban chuyên án đã nghiên cứu, phân tích đánh giá, kịp thời điều chỉnh, thay đổi phương thức đấu tranh, cách phá án linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, an toàn", Thượng tá Phạm Hồng Thái cho biết.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho tập thể Ban chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án QN526. Ảnh: Ngọc Anh

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy BĐBP TP Quảng Ninh đánh giá, trong chuyên án QN526, Thượng tá Phạm Hồng Thái đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy nghiệp vụ; chủ động tham mưu xác lập chuyên án, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo triển khai các biện pháp và tham mưu tổ chức đấu tranh theo từng giai đoạn, làm rõ những mắt xích để đấu tranh triệt xóa toàn bộ đường dây.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án QN526, tập thể Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh và 2 cá nhân: Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh và Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh và Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án QN526. Ảnh: Ngọc Anh

Làm chắc từng khâu nghiệp vụ

“Một thông tin chỉ thực sự có giá trị khi được kiểm tra, phân tích và đặt trong cả quá trình hoạt động của đối tượng”, Thượng tá Phạm Hồng Thái chia sẻ. Với những vụ việc phức tạp, cán bộ phải làm chắc từng bước, kiên trì bám địa bàn, củng cố tài liệu và xác định thời điểm đủ căn cứ để đề xuất phương án đấu tranh. Khi triển khai phải bảo đảm đúng pháp luật, đúng nghiệp vụ và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Cách làm ấy càng có ý nghĩa trong bối cảnh Phòng Nghiệp vụ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và Phòng Trinh sát. Hai lực lượng có đặc thù nghiệp vụ khác nhau được tổ chức trong một đầu mối, đặt ra yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ và tạo sự phối hợp, đồng thời không để công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống tội phạm bị gián đoạn.

Thượng tá Phạm Hồng Thái sát sao trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ phát huy tính chủ động. Ảnh: Ngọc Anh.

Trên cương vị Trưởng Phòng, Thượng tá Phạm Hồng Thái cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đồng thời yêu cầu các bộ phận tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong từng vụ việc.

Thượng tá Bùi Anh Đức, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh cho biết, trước những vụ việc phức tạp, chỉ huy đơn vị thường cùng cán bộ phân tích kỹ từng tài liệu, từng khả năng có thể xảy ra rồi mới thống nhất phương án. Khi triển khai nhiệm vụ, người chỉ huy bám sát diễn biến nhưng vẫn tạo điều kiện để cán bộ phát huy tính chủ động.

Từ đó, công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm không chỉ được đặt cạnh nhau về tổ chức, mà từng bước tạo thành một quy trình phối hợp: thông tin từ quá trình bám địa bàn là cơ sở để điều tra, xác minh; kết quả xác minh lại phục vụ việc lựa chọn đối tượng, thời điểm và phương án đấu tranh.

Phát huy sức mạnh tập thể

Để đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua, cấp ủy chỉ huy Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh đã thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm, không ngại khó khăn, gian khổ, xác định tốt trách nhiệm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, trong quá trình theo dấu các đối tượng, dù hàng chục ngày liên tục phải ăn ngủ trên xe, trên rừng, trên biển để bám nắm di biến động, cán bộ, chiến sĩ của Phòng vẫn kiên trì bám trụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Hồng Thái trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp. Ảnh: Ngọc Anh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh, từ ngày 1/10/2025 đến 5/8/2026, BĐBP Quảng Ninh đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 241 vụ với 289 đối tượng, 234 phương tiện. Riêng Phòng Nghiệp vụ đã trực tiếp bắt giữ 19 vụ với 40 đối tượng, 32 phương tiện. Trong đó đã phá thành công 5 chuyên án về vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép qua biên giới, vật liệu nổ và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trong năm, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ đã có 7 tập thể và 20 cá nhân được khen thưởng.

Những con số ấy là kết quả của cả một tập thể. Bởi phía sau mỗi tin có giá trị, mỗi chuyên án là kết quả của cả một tập thể đoàn kết thống nhất hành động và người lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết có trách nhiệm với tập thể, trách nhiệm với công việc được giao.

Với Thượng tá Phạm Hồng Thái, điều anh tâm niệm là người chỉ huy đơn vị phải là ngườikết nối từng khâu để tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Phòng Nghiệp vụ. Đó cũng là "tấm khiên" vững chắc để Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh làm tốt vai trò tham mưu và tiên phong trong việc nắm bắt tình hình, đấu tranh với các hoạt động tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.